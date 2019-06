Coole hittegolfhits: in de zomer is alles leuker

538 zomerhits van - je verwacht het niet - Radio 538 bezorgen je deze week tijdens tropische temperaturen een extra zomers gevoel. „Muziek klinkt heel anders in de zomer.”

Alsof de zomer op Radio 538 heeft gewacht. Terwijl de mussen zich op de daken installeerden om er de komende dagen vanaf te vallen, startte het radiostation maandagmorgen met de allereerste Zomer Top 538. This ain’t nothin’ but a summer jam roept je beeldscherm als je de lijst online bekijkt. Radioluisteraars mochten op hun favoriete zomerhits stemmen. Tot en met vrijdag – met de finale om 12.00 uur bij Mark Labrand – schalt er één en al zomerse vrolijkheid door de ether. Dan kan je maar beter zonnig weer hebben.

Ivo van Breukelen. / William Rutten | Radio 538

„Over het weer hoor je ons deze week niet klagen, nee”, zegt Ivo van Breukelen. De dj draait de Zomer Top 538 tijdens zijn eigen uren (maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 16.00 uur, terwijl hij vrijdag altijd achter de knoppen van de Top 50 zit). Zelf werd Van Breukelen (29) als zoon van een expat geboren in Saoedi-Arabië, land van de zon maar niet van de hittegolfhits. „Of het er mee te maken heeft, weet ik niet. Maar ik gedij het best in de zomer. De winter, tja, daar moet ik altijd maar doorheen komen.”

Rhythm of the Night

De eerste keer dat de middag-dj een zomerhit echt vóelde, was toen hij Corona hoorde. „Met Rhythm of the Night. En tegelijkertijd had je ook Playahitty met The Summer is Magic. Twee maal jaren negentig, waarbij ik meteen voelde: wat klinkt dit zomers, wat is dit vet. Jong als ik was, besefte ik voor het eerst dat muziek in de zomer heel anders klinkt.”

Dat laatste ligt volgens Van Breukelen aan ieders mindset in die periode. „In de zomer is alles toch een beetje leuker en mooier. Als je over een weg rijdt met je raampje open, is het opeens een prachtige weg. Die zomer doet gewoon iets met je.” Als er dan ook nog eens een (toekomstige) zomerhit door de speakers knalt, is het leven even volmaakt. „Ah man, dakkie open. Armpie uit het raam. Gaspedaal intrappen en het volume van de radio omhoog, allebei niet té hard natuurlijk. En vooral meeblèren. Ik ben een 100 procent meezinger, hoewel niet tot ieders plezier.”

Duits is voor de winter

De stemmen van de luisteraars hebben een absolute koning van de Zomer Top 538 opgeleverd: Sean Paul. Van Breukelen: „Deze hofleverancier van de zomerse exotische klanken staat maar liefst vijftien keer in de lijst.” Andere feiten: de hoogste Nederlands hit in de lijst is Wildstylez met Year of Summer (hoe hoog: ‘daar moeten we maar voor luisteren’). Naast het Engels is Spaans de meest gezongen zomerhittaal (58 platen in de lijst zijn Spaanstalig). Duits doet het in de zomer dramatisch, dat past blijkbaar meer bij Schlagers in winterse sferen. De Nederlandse taal klinkt in de Zomer Top 538 zestien keer.

Weet Van Breukelen wat een plaat tot een zomerhit maakt, of had hij er zelf anders ook wel eentje uitgebracht? „Dat ik als dj weet wat een goeie zomerhit moet bevatten, betekent niet dat ik hem ook kan maken. Dat zou ik wel willen hoor! Leuk voor het pensioen. Maar nee, een zomerhit moet vrolijk zijn. Hij moet wel uptempo zijn. Je moet het makkelijk kunnen meezingen en makkelijk in het gehoor liggen. Wil je een wereldwijde zomerhit hebben, dan zul je ook iets universeels moeten gebruiken. Een fluitje bijvoorbeeld, of een gezellig en opvallend saxofoonsolootje. Iets waarbij men van Afrika tot aan Amerika kan meezingen of -neuriën. Dan kom je een heel eind.”

Verzonnen taaltje

Als Metro vijf titels noemt, weet Van Breukelen wel waarom het zo dik scoorde bij zomerse temperaturen:

Ai Se Eu Te Pego van Michel Télo: „Zelfs als je de taal niet kent, zing je het mee. Al is het alleen maar ‘Nossa! Nossa!’ Vrolijk en dansbaar.”

The Ketchup Song van Las Ketchup: „Zelfde laken een pak, met volgens mij zelfs een verzonnen taaltje. Gebaseerd op Sugar Hill Gang. En het dansje is natuurlijk legendarisch, als ik die doe wordt dat al snel een soort Macarena.”

Sunny Days van Armin van Buuren en Josh Cumbee: „Armin is sowieso door heel Nederland in de harten gesloten. Maar dit heeft een lekker gitaardingetje en Ooooohh Sunny Days blijft in je geheugen hangen.”

Sexy Als Ik Dans van Nielson: „Nederlandstalig met een nieuw geluid. Dit was heel vernieuwend, maar goed mee te zingen. Als ik dit in het land draai, doet het ’t ook goed in de winter. Zoals ik All I Want For Christmas ook in de zomer kan draaien.”

La Isla Bonita van Madonna: „Niet mijn grote zomerhitfavoriet, maar superzomers, dat ben ik met je eens. Dit zit in de categorie Lambada en gaat nog over een eiland in de zon ook.”

Een hittegolf met hits dus. Wat als het donderdag en vrijdag nou hoost? Ivo van Breukelen: „Niets aan de hand. Dan word je alsnog vrolijk van de hits op de radio. We breken de lijst niet af vanwege een paar regendruppels.”

Net geen Top 10

De Top 10 van de Zomer Top 538 is nog geheimgehouden. Deze 10 nummers haalden die nét niet:

11 Macarena (Los Del Rio)

12 Bailar (Deorro feat. Elvis Crespo)

13 Ai Se Eu Te Pego (Michel Télo)

14 On The Floor (Jennifer Lopez feat. Pitbull)

15 Summertime (DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince)

16 Played-a-live, The Bongo Song (Safri Duo)

17 Temperature (Sean Paul)

18 Que Si, Que No (Jody Bernal)

19 Dura (Daddy Yankee)

20 Levels (Avicii)