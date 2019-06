Animatiefilm over Spice Girls is in de maak

De Spice Girls zijn weer helemaal hot. Niet alleen is de groep weer bezig met een eerste tour in jaren. Er komt ook een animatiefilm over een van de populairste meidengroepen uit de pophistorie.

Het nieuws is bevestigd door de productiemaatschappij Paramount Animation aan The Hollywood Reporter. Op dit moment wordt er naar verluidt zelfs al gewerkt aan de film. De productie hierbij is handen van Simon Fuller, manager van de Spice Girls.

Met Posh

In de film komen alle vijf de Spice Girls voor, ook de momenteel niet meetoerende Victoria Beckham. Er zullen natuurlijk veel bestaande liedjes te horen zijn, maar ook zal er hier en daar wat nieuws klinken. Of dat betekent dat er enkel speciaal voor de film wat ingezongen wordt of dat er meer materiaal op komst is, dat is nog maar de vraag.

Verder zijn er nog veel onduidelijkheden. Zo kan er nog niet verteld worden wanneer de film klaar moet zijn en hoe deze gaat heten.