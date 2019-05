Zanger Dotan maakt een comeback na trollenaffaire

Onder zijn artiestennaam SYML brengt de Amerikaanse muzikant Brian Fennell deze week zijn solodebuut uit. Dat is best uitzonderlijk voor iemand van 36 met al twee kids thuis. „Ik dacht dat het hebben van een gezin het einde zou zijn van mijn muzikale loopbaan”, vertelt hij.

Nu is Fennell zeker geen nieuwkomer in de muziekwereld. Hij bracht tussen 2007 en 2016 al vier platen uit met rockband Barcelona en schreef mee aan nummers van The Fray. Vorig jaar verwierf hij bekendheid onder de artiestennaam SYML, nadat zijn nummer Where’s My Love tot Megahit werd verkozen op 3FM. Vervolgens maakte house-dj Sam Feldt er een remix van. Komende zomer is hij te zien op Pinkpop en hij geeft in oktober zijn eigen show in Paradiso. Dat allemaal naar aanleiding van zijn titelloze debuutalbum. We ontmoeten Fennell in de Amsterdam Tower, waar hij onderuitgezakt in een comfortabele stoel uitkijkt over de veerboten op ’t IJ.

Voor wie zich afvraagt waar de naam SYML voor staat: het betekent simpelweg ‘simpel’. Het is een naam die goed past bij Brian Fennell, want de muzikant is wars van pretenties en dat hoor je terug in de twaalf nummers op zijn album. „Als je een gezin met twee kinderen hebt, heb je geen tijd meer om dingen te veel te overdenken. Je zegt wat je wil zeggen en klaar ermee.” Fennell zegt het geluk te hebben gehad om al jaren actief te zijn de muziekindustrie zonder in de spotlichten te staan. „Ik hou me voortdurend bezig met de vraag hoeveel ik moet opofferen voor dit vak. Als ik niet al een familie zou hebben, zou de kans groter zijn dat ik die vraag verkeerd zou beantwoorden.”