SYML hoeft niet zo nodig in de spotlights te staan

Onder zijn artiestennaam SYML brengt de Amerikaanse muzikant Brian Fennell deze week zijn solodebuut uit. Dat is best uitzonderlijk voor iemand van 36 met al twee kids thuis. „Ik dacht dat het hebben van een gezin het einde zou zijn van mijn muzikale loopbaan”, vertelt hij.

Nu is Fennell zeker geen nieuwkomer in de muziekwereld. Hij bracht tussen 2007 en 2016 al vier platen uit met rockband Barcelona en schreef mee aan nummers van The Fray. Vorig jaar verwierf hij bekendheid onder de artiestennaam SYML, nadat zijn nummer Where’s My Love tot Megahit werd verkozen op 3FM. Vervolgens maakte house-dj Sam Feldt er een remix van. Komende zomer is hij te zien op Pinkpop en hij geeft in oktober zijn eigen show in Paradiso. Dat allemaal naar aanleiding van zijn titelloze debuutalbum. We ontmoeten Fennell in de Amsterdam Tower, waar hij onderuitgezakt in een comfortabele stoel uitkijkt over de veerboten op ’t IJ.

Voor wie zich afvraagt waar de naam SYML voor staat: het betekent simpelweg ‘simpel’. Het is een naam die goed past bij Brian Fennell, want de muzikant is wars van pretenties en dat hoor je terug in de twaalf nummers op zijn album. „Als je een gezin met twee kinderen hebt, heb je geen tijd meer om dingen te veel te overdenken. Je zegt wat je wil zeggen en klaar ermee.” Fennell zegt het geluk te hebben gehad om al jaren actief te zijn de muziekindustrie zonder in de spotlichten te staan. „Ik hou me voortdurend bezig met de vraag hoeveel ik moet opofferen voor dit vak. Als ik niet al een familie zou hebben, zou de kans groter zijn dat ik die vraag verkeerd zou beantwoorden.”

„Ik heb collega’s gezien die alles kwijtraakten in ruil voor roem en geld. Het is een ingewikkeld spel, daarom ben ik er tevreden mee in de luwte te opereren.” Terugkijkend op zijn begindagen als muzikant, beseft hij dat het prima is dat hij destijds nooit is doorgebroken. „Het is waarschijnlijk beter om je aan die levensstijl aan te passen wanneer je wat ouder bent en je leven al op orde hebt. Ik leid een gelukkig bestaan buiten mijn werk om, dus het definieert niet wie ik ben. Als ik niet die ruimte had gekregen om te groeien, zou ik nu niet zo stevig in mijn schoenen staan. Ik heb er met mijn vrouw continu gesprekken over: wanneer is het genoeg? Kun je te ambitieus zijn? Maar ook wat geld betreft: hoeveel hebben we nodig en wat is te veel?”

Mogelijkheden

Toch was Fennell al een paar dichtbij een grote doorbraak. Op een gegeven moment stond hij met zijn band Barcelona zelfs onder contract bij een doorstart van het legendarische platenlabel Motown, waardoor hij ineens collega’s was van rappers als Drake, Akon en Nicki Minaj. „Zodra je wat succes hebt op jonge leeftijd, doen er zich mogelijkheden voor, maar dat blijken op lange termijn niet altijd de beste opties. Op het moment zelf klinkt het misschien cool, maar vaak blijkt dat toch niet zo te zijn. Toen ik nog een jonge muzikant was, heb ik wel idiote contracten ondertekend. Achteraf gezien zou ik zoiets nooit meer doen. Anderzijds, juist door het wel te doen heb ik daarvan geleerd.”

Zijn rol als papa vindt hij belangrijker dan die van popster, al heeft hij wat zijn carrière betreft nog wel een wensenlijstje. „Ik zou graag een album opnemen in een studio in El Paso, op de grens van de VS met Mexico. Daar staat daadwerkelijk al een stuk muur, maar die stond er al voor Trump president werd. Wanneer je daar de woestijn inloopt, zie je in eerste instantie niks, maar na twee minuten komen grenswachten je van beide kanten tegemoet en een helikopter vliegt over. Ze zijn niet boos dat je er bent, maar ze komen het zaakje wel even inspecteren.”

Vragenvuur

Fennell kijkt uit naar zijn optreden op Pinkpop. „Ik heb er beelden van gezien, dus ik heb er wel een idee van wat het inhoudt. Ik sta waarschijnlijk op het kleinste podium dat er is!” Hij zegt zich tijdens festivalshows niet erg verbonden te voelen met het publiek. „Dan ben ik echt in mijn eigen wereldje. Het ontgaat me zeker niet als het publiek het heel tof vindt en positief reageert, maar het is heel anders dan mijn eigen shows, waarin ik met mensen praat. Bezoekers kunnen hun hand opsteken en dan beantwoord ik een vraag die ze hebben. Dat zal ik ook doen in Paradiso wanneer ik daar optreed in oktober. Dat maakt het heel menselijk.”

De raarste vraag die hij tot op heden tijdens een van zijn shows heeft gehad? „Of ik wel eens seks heb gehad op mijn eigen muziek”, lacht hij, waarna hij meteen beweert dat het nooit het geval is geweest. „Seks hebben op je eigen muziek is wel het raarste, meest sociopatische dat je kunt doen. Je verwacht wel dat er artiesten zijn die dat doen, maar voor mij gaat het prima zonder mezelf te horen.”

SYML treedt op 15 oktober op in Paradiso, Amsterdam. Er zijn nog kaarten beschikbaar.