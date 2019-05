SLAM! One to Watch Meduza: anders dan standaard

Iedere maand stelt Metro je voor aan de SLAM! One To Watch, het nieuwste dj-talent op radio- en tv-station SLAM! De SLAM! One To Watch van deze maand is Meduza.

Het doel van SLAM! is om als radiostation nieuwe muziek te draaien én te ontdekken. Met GrandSLAM! signaleert het radiostation al jaren de grootste opkomende hits waar iedereen hard op gaat. Sinds vorig jaar heeft SLAM! daar de MixMarathon Track of the Week aan toegevoegd. Het radiostation kiest daarvoor een clubtrack uit die het goed doet.

Nieuwe talenten

SLAM! wil niet alleen grote hits, maar ook nieuwe opkomende talenten een podium geven. Sinds maart is er daarom SLAM! One To Watch, een podium voor dj’s, producers of zangers die nog niet zo bekend zijn bij het grote publiek en volop aan de weg aan het timmeren zijn. De radiozender zet één act of artiest in de spotlight waarvan ze de single uitlichten op radio, tv en online. De muziekkenners van SLAM! gaan op zoek naar de nieuwe talenten. Geloven zij dat een dj of zanger het gaat maken in 2019, dan krijgt de artiest een maand lang een podium op SLAM!

Metro sprak met Matt van Meduza, de Italiaanse SLAM! One To Watch van deze maand.

Nieuw talent, stel jezelf eens voor.

Ik ben Matt en samen met Luca en Simon vorm ik Meduza. Ik ben de dj en frontman van de groep. Luca is de producer en Simon speelt piano. We zijn alle drie Italiaans. Luca, Simon en ik waren eerst afzonderlijk van elkaar dj’s, maar drie jaar geleden besloten we te gaan samenwerken. Sinds twee jaar maken we nu muziek met elkaar.

Jullie debuutsingle Piece Of Your Heart is een grote hit in Engeland en wordt ook hier alsmaar populairder. Wat vind je daarvan?

Dat het zo’n hit zou gaan worden in Engeland hadden we echt niet zien aankomen. Het ging zo snel allemaal. Housemuziek hoor je overdag niet vaak op de radio. Wij wilden daar verandering in brengen, want mensen willen ook overdag housemuziek horen. Ik denk dat onze fans in Engeland hebben laten zien dat zij dat ook wilden.

Wat vind je ervan dat Meduza deze maand SLAM! One To Watch is?

Het geeft me echt een goed gevoel. Het is heel cool dat mensen onze muziek nu herkennen. Het is zo belangrijk voor een artiest om een eigen geluid te hebben. Ik ben erg blij dat niet alleen Engeland, maar ook Nederland ons nu steunt.

Beetje duister

Waar komt de naam Meduza eigenlijk vandaan?

Meduza betekent eigenlijk niets, maar het klinkt een beetje duister. Met onze muziek brengen we een meer duistere stemming in de housescene. Ik heb altijd al van mythologie gehouden. Meduza doet me denken aan de oude Grieken en Romeinen.

Wat inspireert jullie bij het maken van muziek?

Eigenlijk is dat wat we zelf altijd al luisterden als we in de club aan het dansen waren. Maar we proberen zelf een perfecte balans te vinden. Wanneer we de studio induiken, beginnen we bij nul. We proberen iets anders te maken dan de standaard housemuziek.

VS en Australië

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

Op dit moment zijn we op tour door Europa, dat doen we de rest van de zomer nog. We gaan ook nog naar de Verenigde Staten en Australië. En we werken op dit moment aan nieuwe muziek, onder andere een follow up van onze samenwerking met Good Boys. Ik kan daar verder nog niets over verklappen.

Wanneer kunnen we Meduza in Nederland zien?

Onze eerste liveshow zal tijdens Amsterdam Dance Event zijn. We zullen daar één of twee shows doen.