Op afgetrapte vans in het Waldorf optreden

Op 8 mei opent Magnum de deuren van de exclusieve Magnum Playground. Dit jaar vindt de derde en laatste editie van het evenement in het Waldorf Astoria aan de Herengracht in Amsterdam plaats. Metro maakt alvast een praatje met rapper Dio, die zal optreden op het evenement.

Zijn witte pak hangt al klaar, het enige probleem is de rest van zijn outfit. Woensdagavond treedt Dio op bij Magnum Playground in het Waldorf Astoria aan de Herengracht in Amsterdam. Een supersjieke bedoeling, maar Dio is „zoals gewoonlijk” een beetje laat met de voorbereidingen. „Ik weet dus nog niet wat voor accessoires ik erbij ga dragen. Of welke schoenen eigenlijk.” Tijdens het telefoongesprek besluit hij later op de dag nog even naar buiten te gaan om nieuwe schoenen te komen. „Het is hartstikke somber weer, van nieuwe schoenen ga ik wel blij worden.” Nuchter, oprecht en eerlijk, dat is Dio.

Ondanks dat hij zijn outfit nog niet rond heeft, heeft hij er wel heel veel zin in. „Het is toch een beetje een exclusief feestje hè, een van de beste feestjes van het jaar eigenlijk”, vindt de rapper. Dit is de derde en laatste editie, wat het voor Dio bijzonder maakt om er op te treden. „Bij de eerste twee edities voelde ik me al onderdeel van het feest, dit maakt het helemaal tof. Ik heb echt het idee dat ik eerst even heb mogen proeven en dat ik het hele feest nu zelf mooi mag afsluiten.” Stiekem had hij jaren geleden al wel nagedacht over zo’n optreden. „Bij de eerste editie dacht ik al ‘Hoe tof zou het zijn als ik hier zou staan met mijn muziek, in mijn eigen stad?’.”

Perfectie

In het Waldorf Astoria zal Dio een nummer zijn van nieuwe album zingen. Het is voor het eerst dat hij iets naar buiten laat over zijn nieuwe muziek. „Dat is wel heel spannend, maar het nummer paste zo feilloos bij het thema Never Stop Playing.” Het nummer gaat over perfectie en de hedendaagse samenleving waarin men zo perfect of mooi mogelijk naar buiten wil treden.

/ Isabelle van den Boomen

Met het thema wil Magnum mensen vragen hun angsten los te laten en te genieten van de speelse momenten. „Dat past zo goed bij mij”, vindt Dio. „Als ik optreed is dat namelijk het enige moment waar ik me kan laten gaan en even kind kan zijn. Waar ik onbevangen en ongeremd los kan gaan.” Waar hij gewoon volledig zichzelf is, hoewel Dio zich niet snel zal voordoen als iemand anders. „Het zit er ook dik in dan ik op mijn afgetrapte vans ga optreden. Ik doe gewoon waar ik zin in heb en waar ik me het beste bij voel.”

Stekker eruit getrokken

Als iets niet goed voelt, dan doet ‘ie het ook niet. Zoals met het album dat eigenlijk uit zou komen vorig jaar. „Op het laatste moment heb ik de stekker eruit getrokken”, vertelt de rapper. Er zijn namelijk drie dingen die hij belangrijk vindt, waarom hij muziek is gaan maken. „Maak ik hiermee het verschil, innoveert het me en inspireer ik mensen hiermee. En ook of het authentiek is. Ik kwam tot de conclusie dat dat bij dit album niet het geval was.” Zonder het door te hebben was hij trendgevoelige muziek gaan maken, iets wat hij eigenlijk helemaal niet wil. „Toen heb ik besloten het niet uit te brengen, het ligt nog steeds op de plank.”

Dat trendgevoelige, dat is wel een dingetje. Dio wil namelijk zichzelf, en vooral anders dan anderen, zijn. Overigens heeft hij nul problemen met muzikanten die wel in die trend meegaan. „Iedereen moet doen wat hij wil. Sommigen maken muziek voor de sport, sommigen voor het geld, daar is niets mis mee. Ik ga niet oordelen, ik wil alleen niet hetzelfde doen als de rest. Iets anders naar de tafel brengen, een eigener geluid. Verhalen vertellen die niemand anders kan vertellen.” Zo ook op zijn nieuwste album, waar hij zijn eigen verhaal vertelt.

/ Isabelle van den Boomen

Vooruit kijken

Om zijn nieuwste album is nog wel het een en ander te doen geweest. Dio’s laptop is namelijk gestolen uit zijn auto, waardoor hij de helft van de nummers kwijt is. „Echt super super super balen”, zegt hij. „Toen ik zag dat de ruit eruit lag had ik nog de hoop dat mijn laptop niet weg zou zijn, maar helaas.” Back-ups had ‘ie niet of nauwelijks. Dus zat er niets anders op dan de nummers opnieuw opnemen. „Bij een aantal ging dat vrij makkelijk, maar van een bepaald nummer zit ik nu op de vijfde poging. Het lukt gewoon niet, ik krijg niet de juiste emotie er in.”

Toen hij het nummer, dat hij voor zijn moeder heeft geschreven, de eerste keer inzong, kwam het recht uit zijn hart. „Ik heb echt het gevoel dat ik iets aan het nadoen ben. Het duurde al super lang voor ik tevreden was, dat kun je gewoon niet snel recreëren. Daar heb ik het best wel zwaar mee”, vertelt Dio.

Het was voor hem ook moeilijk om echt enthousiast aan het opnieuw produceren beginnen, maar „ik probeer het te zien als motivatie”. „Het gaat hier alleen maar beter van worden”, weet hij. Het ligt niet in zijn karakter om in het negatieve te blijven hangen, ook niet als zijn laptop met muziek gestolen wordt. „Ik probeer er positief naar te kijken en vooral vooruit te kijken. Dat is namelijk de enige manier om vooruit te kunnen komen.”

Voor wie woensdag niet bij het grote Magnum Playground-evenement kan zijn: beelden vanuit Amsterdam kun je vanaf vanavond vinden op Metro’s Instagram Stories.