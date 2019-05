Mr. Pinkpop: In Limburg was geen zak te doen

Pinkpop viert z’n 50ste editie. De 74-jarige Mr. Pinkpop Jan Smeets blijft er nog wel even bij. „De volgende tien edities organiseer ik niet tijdens Pinksteren.” Deel één uit een tweeluik.

„Dit kan niet. Dit kán helemaal niet.” Jan Smeets heeft zojuist achter zijn bureau vol stapels papieren naar de persconferentie ‘Formule 1 naar Zandvoort’ gekeken. Als logistiekdeskundige ziet hij het massa-evenement volgend jaar niet zitten. „Maar ik mag er niks van zeggen. Ik bezorg de mensen in Landgraaf ook elk jaar een weekend overlast.”

23 pillen per dag

We zijn in zijn Buro Pinkpop, sinds acht jaar gehuisvest in een voormalig postkantoor van Geleen. Met een nieuwe knie, een nieuwe hartklep en een bij een operatie beschadigde zenuw wordt Smeets er niet jonger op (‘van narcoses word je vergeetachtig, verdomme’). Hij slikt al 17 jaar 23 pillen per dag (‘zie ik van de week op tv toch dat pillen niet tegen cholesterol werken en ik het voor de kat z’n eh, staart doe!’). Echter, organiseren doet hij nog als een jonge hond.

Jan Smeets, Officier in de Orde van Oranje-Nassau. / Marcel van Hoorn | ANP

Seks, drugs & rock ‘n roll

In het Pinkpopmuseum in hetzelfde pand blikt Smeets terug op 50 jaar Pinkpop. Het liefst kijkt hij vooruit, maar hij weet dat hij er op weg naar de 50ste editie (van 8 tot en met 10 juni tijdens Pinksteren, met onder meer Fleetwood Mac, The Cure, Mumford & Sons en Armin van Buuren) niet aan ontkomt. „Ik heb al van alles tegenover me gehad, van NRC tot Playboy. Maar iedereen heeft zo z’n eigen vragen. Playboy wilde weten hoe seks, drugs & rock ’n roll Pinkpop is. Nou, alleen seks en rock ’n roll dus.”

32 jaar strijkt het Pinkpopcircus nu in Landgraaf neer, na 17 jaar Geleen en een tussenjaar in Baarlo. „Onvoorstelbaar hè, zo gaat de tijd”, zegt Smeets, die eigenaar van Pinkpop en festivalterrein Megaland is. Op zijn jasje blinkt een gouden Bumaharp wegens muziekverdiensten, terwijl hij onlangs ook Officier in de Orde van Oranje-Nassau werd. „Ik was al Ridder en dat lintje moet ik nu teruggeven. De secretaresse van de burgemeester komt hem binnenkort ophalen.”

Klap kan worden opgevangen

Smeets is er trots op, net als op een halve eeuw Pinkpop (daarmee ’s lands oudste popfestival). Als je hem vraagt wat hem als eerste te binnen schiet bij de 50 jaar, dan hoeft hij niet na te denken: „Dat we het hebben overleefd continu. Ik ben er standvastig in geweest om altijd wat geld over te houden, dat ik een reserve heb opgebouwd waardoor ik een klap kan opvangen. Het is twee keer door te weinig bezoekers en slechte programmering fout gegaan. Pinkpop had eerst een stichting met bestuursleden, maar die hadden geen zin meer in aansprakelijkheid. ‘We moeten voor onze kinderen zorgen, Smeets’, zeiden ze toen. ‘We gaan niet bijlappen’. Ik heb Pinkpop toen voor 1 gulden mogen kopen en was ik alleen de baas.” Dat is hij nog altijd en gesteund door programmeur Mojo en 120 teamleiders loopt het inmiddels jaren op rolletjes en bezoeken tienduizenden zijn jarige festival.

Jan Smeets tijdens de ceremoniele slag van de 50 jaar Pinkpop gouden jubileummunt. / Marcel van Hoorn | ANP

Pinkpop zal nooit uit Limburg verdwijnen, stelt Smeets. „Ik heb een langdurig contract met de gemeente Landgraaf. De komende tien jaar organiseer ik het door ongunstige data niet tijdens Pinksteren, trouwens.” Ik. Smeets zegt het echt. Hoe vaak is hem gevraagd wanneer hij stopt? „Ach man, ontelbaar. Ik reageer dan altijd met ‘wil je me weg hebben ofzo?’.” Het blijft dus Landgraaf. „Pinkpop kan niet naar Flevoland ofzo, het is een Limburgs fenomeen. 45 procent van de bezoekers komt ook uit Limburg. Dat percentage is alleen maar gegroeid.”

Roken in de bus

Pinkpop is in Limburg, omdat daar in 1970 simpelweg ‘geen zak’ te doen was. „Wij gingen met z’n allen met een bus op pad, naar het westen. Dan weer naar Utrecht, dan weer naar Paradiso in Amsterdam. Er werd in de bus toen nog volop gerookt, wat had ik dáár een hekel aan en last van. Ik heb nooit gerookt en kan me ook niet herinneren ooit dronken te zijn geweest trouwens.” Concerten organiseren deed Smeets al wel, bijvoorbeeld voor Peter Koelewijn en The Golden Earrings (nog met een s). „Er was dus niets in Limburg. Ik vond dat we beter zelf dingen konden gaan organiseren, dan die bussen vol rook en drank.”

Smeets’ Pinkpopfavoriet: Bruce Springsteen, hier in 2012. / Paul Bergen | ANP

De rest is geschiedenis van een halve eeuw. Op de website van Pinkpop kunnen fans invullen wat hun favoriete Pinkpopmoment is. NPO 3 zendt op 2 juni de Top 50 van 50 jaar Pinkpop uit. Smeets weet direct wat hij invult: „Goh! De eerste keer Bruce Springsteen in 2009. Wat vond ik dat mooi, wat een klasbak is die vent. Ik hoop dat hij nog een keer terugkomt. De lijntjes voor volgend jaar zijn al uitgegooid. Wist je dat zijn kinderen meer van paarden houden dan van zijn muziek? Die paarden worden hier in Limburg gekocht. Bruce Springsteen is vaker in Limburg, dan we denken. Dan zit ie lekker te eten in Weert ofzo.”

Het Pinkpoppodium in 1985. / ANP

Bedankt, Jan!

Zo’n grote naam zegt meteen iets over het budget dat Pinkpop sinds een jaar of tien, elf heeft. Vroeger hield Smeets de hand op de knip, maar van 1 miljoen euro ging het al snel naar 2 miljoen en meer. Hij vergelijkt het met Ajax: „Veel geld blijkt toch het belangrijkste. Dan trekt Pinkpop grote namen en veel publiek.” Publiek dat hem regelmatig omarmt. „Dat maakt me best ijdel, haha. Dat mensen met me op de foto willen en zeggen ‘bedankt voor Pinkpop, Jan’. Daar doe ik het eigenlijk voor.”

Kort voor Pinkpop lees je deel 2 en bespreekt Jan Smeets de 50ste editie: „Toen Eminem niet kwam, had ik een probleem.”