MAX maakte grote offers voor zangcarrière

Het Amerikaanse multi-talent MAX schoof twee droombanen aan de kant om zijn echte passie te volgen: muziek. „Ik zou die dingen graag weer doen in de toekomst, maar alleen als ik me er echt aan kan toewijden.”

Hij is 26 en de wereld ligt aan zijn voeten. New Yorker Maxwell Schneider, beter bekend als MAX, staat op de vooravond van de release van zijn album House Of Divine en kan nu al terugkijken op een glansrijke carrière. Zijn eerste rol komt op zestienjarige leeftijd als understudy in de Broadway-productie 13, naast de dan nog onbekende Ariana Grande. Kort daarna schittert hij naast Madonna in een campagne voor Dolce & Gabbana en vertolkt hij hoofdrollen in de televisieseries How To Rocken Crisis. Inmiddels is hij tweeënhalf jaar getrouwd met zijn droomvrouw Emily Cannon. Tijdens zijn bezoek aan Amsterdam staan tientallen fans te wachten voor het luxueuze Soho House waar hij verblijft.

Binnen, in de bioscoopzaal van het chique hotel, staat het jeugdidool deze krant woord. Als voorproefje van zijn album heeft hij de single Love Me Less uitgebracht. „Het verhaal is heel bijzonder voor mij”, onthult de vriendelijke zanger. „Het is een vervolg op mijn hit Lights Down Low, dat ik heb geschreven voor mijn vrouw. Daarop heb ik mijn aanzoek gedaan. Love Me Less is de evolutie van dat liefdesverhaal. In elke nieuwe relatie ben je bang om je bagage en eigenaardigheden te tonen. Je hoopt dat je partner niet minder van je houdt als je onthult wie je eigenlijk bent.”

Een van Schneiders eigenaardigheden is het opzetten van gekke stemmetjes. „Gelukkig is mijn wederhelft net zo”, knipoogt hij naar zijn vrouw, die een paar stoelen verderop in de zaal zit. „We zitten zo in onze eigen wereld dat we het zelf niet eens doorhebben dat we dat doen”, wijdt Cannon uit. Hij belooft meer persoonlijke verhalen op House Of Divine, dat hij omschrijft als tijdloos, soulvol, uniek en vrolijk. „Daarnaast is ieder nummer heel rauw en transparant”, vult hij aan. Elk liedje heeft een echt verhaal. Ik had zo’n zestig nummers geschreven, maar alleen degenen die echt een betekenis voor mij hebben zijn overgebleven.”

Opofferen

Diverse zangers en rappers hebben in het verleden hun microfoons aan de wilgen gehangen om zich op veel lucratievere filmrollen te storten. Schneider doet precies het tegenovergestelde. „Tot een jaar of vijf geleden probeerde ik veel meer ballen hoog te houden, maar ik ben me op muziek gaan concentreren. Ik dacht: als ik morgen dood neerval, wat wil ik dan achterlaten? Dan zou ik sowieso voor mijn muziek kiezen. Ook omdat het iets betekent voor mensen.” Toch blijft het een gok. „Soms moet je andere leuke dingen opofferen voor wat je na aan het hart ligt, want dan kun je excelleren in waar je echt goed in bent.”

Bovendien was hij ontevreden met andere projecten die niet muziek-gerelateerd waren. „Op Broadway ontstond mijn liefde voor acteren, maar het had er vooral mee te maken dat er muziek bij kwam kijken. Ik heb ook een tv-show gepresenteerd terwijl ik daarnaast een album aan het opnemen was, al kwam ik er gelukkig vrij snel achter dat dat teveel van het goede was. Als ik iets doe, wil ik daar heel goed in zijn, maar dat kan niet als je heel veel naast elkaar hebt lopen. Sommige mensen wijden hun gehele leven aan slechts één ding en dat maakt het zo speciaal.”

Mamadonna

Hij zegt het modellenwerk niet te missen, al heeft hij er een onvergetelijke ontmoeting met Madonna aan overgehouden. „Voor de Dolce & Gabbana-reclame was het de bedoeling dat ik haar zoon speelde. In het eerste shot zou ze me leren dansen, dus ik bedacht dat het personage zich ervoor zou schamen om met zijn moeder te dansen. Daarom trok ik allerlei gezichten. Madonna was er blijkbaar niet van op de hoogte en vroeg: ‘Waarom doe je dat?’ Ik antwoordde: ‘Ik weet het niet! Ik doe wel wat jij wil.’ Toen legde ze haar hand op mijn rug, tilde me op en zei: ‘Ik ga jou leren hoe je moet dansen.’ Dat voelde heel bijzonder. Aan het einde van de dag werden we achtervolgd door paparazzi. Toen mijn vader de volgende dag de krant opensloeg, las hij: ‘Wie is Madonna’s nieuwe minderjarige vriendje?’ Dat leverde wel de nodige gesprekken op.”

De zanger is zich ervan bewust dat succes niet alleen maar bestaat uit luxe hotels en fotoshoots met andere wereldsterren. „Uiteindelijk gaat het erom dat je voldoening haalt uit wat je doet. Een aantal van de meest succesvolle mensen die ik heb ontmoet, voelen zich diepongelukkig.” Schneider hoopt dat zijn fans niet ontmoedigd raken als het leven even niet loopt zoals zij hopen. „Het is nooit te laat om datgene te doen waarvan je voelt dat je het moet doen”, denkt hij. „Tegenover elk succesverhaal van een zestienjarige die zijn doorbraak beleeft, is er iemand van 46 die opeens de kans van zijn leven krijgt.”