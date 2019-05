‘Ieder meisje wilde een Spice Girl zijn’

Fans hebben er meer dan tien jaar op moeten wachten, maar vrijdag trappen de Spice Girls eindelijk hun tweede reünietournee af in Dublin. Ook Nederlanders steken de Noordzee over om hun heldinnen weer aan het werk te zien. „Ik heb altijd gezegd: als ze terugkomen voor een reünie ga ik weer”, aldus fan Cassandra.

Tegenwoordig worden successen in de muziekindustrie uitgedrukt in streams en views, maar in de hoogtijdagen van Baby, Scary, Ginger, Posh en Sporty ging het om keiharde verkopen. Niet alleen van cd’s en concertkaartjes, maar ook van chips, cola, schoenen, poppen en andere prullaria waar hun beeltenis op afgedrukt stond. De Spice Girls hadden zelfs hun eigen PlayStation-game en een bioscoopfilm. Ze stonden daarmee schouder aan schouder met andere jaren ’90-iconen als Teenage Mutant Ninja Turtles en Mighty Morphin’ Power Rangers. „Mijn kamer hing vol met posters en ik had allerlei merchandise”, vertelt Cassandra Panayotopoulos (33), nu werkzaam op de marketingafdeling van radiozender SLAM!. “Baby Spice was mijn favoriet, want die had ook blond haar.”

„Een vriendinnetje van mij had zelfs Spice Girls-schoenen, maar die mocht ik niet hebben, want die vond mijn moeder te duur. Daar was ik jaloers op. Alles waar ze op stonden, wilde ik hebben als kind.” Op elfjarige leeftijd ging ze met een vriendin naar de Spiceworld Tour. De twee shows in het Gelredome waren uitverkocht, dus had haar moeder kaartjes gekocht voor het concert in Dortmund. „We hadden staanplaatsen, maar we waren twee kleine meisjes, dus konden helemaal niks zien. We zijn helemaal naar voren gelopen tot we tegen het voorvak aanliepen. Beveiligers hebben ons over het hek getild, zodat we helemaal naar voren konden. Alleen mijn vader moest achterblijven. Het tweede deel van het concert hebben we helemaal vooraan gestaan, dus we hebben toch nog wat gezien.”

Tributeband

Ook Sanne de Jong (29) was een ‘superfan’, al was ze in de jaren ’90 te jong om de Spice Girls live te bewonderen. Inmiddels is ze zelf werkzaam als zangeres en als zanglerares. Tevens is ze de oprichter van de tributeband Totally Spice. „Ik was vroeger super groot fan. Ik wilde heel graag een Spice Girl zijn, zoals zoveel meisjes, dus toen ik klaar was met mijn opleiding vond ik dat het tijd was om dat te realiseren. Ik heb een paar vriendinnen gevraagd om mee te doen en daar was veel animo voor. Zo is het begonnen.” Inmiddels staat ze bijna ieder weekend als Sporty Spice op de planken. „Het is een kinderdroom die werkelijkheid wordt.”

Fabienne de Vries was in de jaren ’90 als presentatrice voor muziekzender TMF werkzaam en mocht het Britse kwintet in 1998 interviewen in het Gelredome. „Wat me vooral bijstaat is het gefriemel aan mijn rug en dat we op de grond zaten”, zegt ze terugkijkend op het interview. „Ze zaten heel erg aan elkaar te plukken, ook achter mijn rug waren ze bezig, en ik werd soort van opgenomen in de groep. Ze waren met hun kleding aan het spelen en de een haalde bij de ander een haar weg; echt als zussen. Daar werd ik in zijn geheel in meegenomen. Het enige dat door mijn hoofd ging, was: apart.” Ondanks dat Geri Halliwell twee maanden later de Spice Girls zou verlaten, merkte ze geen spanningen binnen de groep.

Alhambra

Een ander verhaal dat haar bijstaat is een item dat ze draaide rondom een albumpresentatie van de Spice Girls in het Alhambra in Granada. De groepsleden kwamen alleen af en toe het balkon op om te wuiven. „Ik ben toen samen met de cameraman op onderzoek uitgegaan. We zijn door het kasteel heen naar boven gelopen, tot we een twee meter breed beveiligingstype tegenkwamen, die vroeg: ‘Wat denken jullie hier te doen, wat filmen jullie en hoe snel kun je rennen?’”, lacht De Vries. Ze heeft wel nog naar de Spice Girls kunnen zwaaien. “Voor de kijkers was dat wel een spannend momentje.” Ze begrijpt goed waarom het vijftal zo populair was. „Het waren karikaturen: archetypes die een bepaald type meisje belichamen. De kracht in dat soort groepen is dat er voor elk wat wils is.”

Sanne gaat de Spice Girls na 23 jaar eindelijk voor het eerst zien optreden. „Tot nu toe hebben we vooral op YouTube alles zitten bestuderen; de danspasjes en hoe de show eruit ziet. Maar nu gaat het echt gebeuren!” Voor haar wordt het deels een ‘werkbezoek’. „We gaan natuurlijk vooral voor de sfeer, maar we zullen zeker ook mentale aantekeningen maken. Ik hoop dat het supervet wordt. Daar ga ik wel van uit.” Cassandra deelt die mening. „Ik verwacht qua show een hoop spektakel en referenties naar vroeger, qua kleding en danspasje en dergelijke. Het zal sowieso een gekkenhuis zijn.” Ze heeft al een outfit op het oog. “Mijn vriendin en ik gaan nog een Girl Power-shirtje scoren, dus we gaan wel in stijl die kant op.”

De Spice Girls treden op in Dublin, Cardiff, Manchester, Coventry, Sunderland, Edinburgh, Bristol en Londen.

SPICEFEITJES

- De groep werd in 1994 geformeerd onder de naam Touch. Het enige latere Spice Girls-lid uit de eerste line-up van Touch was Melanie Brown (Scary Spice).

- Voor ze bekend was, was Geri Halliwell (Ginger Spice) danseres in een nachtclub op Mallorca, presentatrice op de Turkse tv en naaktmodel. Ze spreekt vloeiend Spaans.

- Naar schatting verkocht de groep 85 miljoen platen. Melanie C (Sporty Spice) heeft met afstand de meest succesvolle solocarrière, met zo’n 20 miljoen verkochte platen.

- De reünietour volgt zeven jaar na het laatste optreden, tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen. Victoria Beckham (Posh Spice) doet niet mee met de reünieshows.

- Emma Bunton (Baby Spice) bracht vorige maand het album My Happy Place uit, waarop ze de Spice Girls-ballad 2 Become 1 in duet met Robbie Williams zingt.