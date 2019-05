Heerlijk meeblèren met je guilty pleasures

Guilty Pleasure Festival wordt dit jaar niet één, maar twee dagen gehouden in Amsterdam. De vijfde editie biedt elke dag plaats aan 6.000 mensen, die kunnen meebrullen met onder anderen Dries Roelvink, Vengaboys en Ch!pz. Meezingen maar! (zie onderaan).

Medeorganisator Wouter Flipse (29) kijkt vooral uit naar het moment waarop hij, lekker met een biertje in de zon, de longen uit zijn lijf kan zingen met Danny de Munk. Die is zondag op het festival te zien. „Heerlijk, Ik Voel Me Zo Verdomd Alleen is echt een classic, dat is wel een dingetje voor mij. Maar het optreden van Replay wordt ook leuk. Kunnen we lekker zwijmelen. En ik heb zin in de set van Kris Kross Amsterdam. Zij gaan er een ouderwets feestje van maken met een speciale guilty-pleasure-set.”

De guilty der guilty pleasures

Welke artiest Wouter Flipse nog op zijn festival zou willen zien? „Rick Astley staat wel op mijn bucketlist qua boekingen. Hij is echt de guilty der guilty pleasures, die man is goud. Als ik dat dansje van Never Gonna Give You Up al zie, begin ik spontaan te glimlachen.”

Dit jaar is het festival voor het eerst uitgebreid naar twee dagen. Voorgaande jaren was het altijd uitverkocht. Hoe verklaart Flipse het succes? „Ik weet het niet. Ik denk dat mensen graag terugpakken naar die goeie ouwe tijd. Tijdens de eerste editie konden we tegen de 4.000 mensen kwijt, nu 12.000 en de zaterdag is al bijna uitverkocht. Het gaat erg goed. De nummers wekken euforie op. Je gaat terug naar de tijd van minder zorgen en je kunt ongegeneerd jezelf zijn en meeblèren met alle nummers. Ik denk dat dát de kracht van Guilty is.”

Guilty Pleasure Festival vindt 27 en 28 juli 2019 plaats aan de Gaasperplas in Amsterdam.

De 10 guilty pleasures van Wouter Flipse:

1. Anouk – Nobody’s Wife

„Het eerste jaar sloot Kris Kross Amsterdam mainstage af met Nobody’s Wife, het nummer heeft daardoor voor mij een geschiedenis. En daarnaast kun je lekker meeschreeuwen.”

2. Liquido – Narcotic

„Dit is zo'n track die de hele tent op z'n kop zet en waarbij je uit enthousiasme niet meer weet wat je met je drankje aanmoet.”

3. Toto – Africa

„De classic der classics, wat moet je erover zeggen? Iedereen kent Africa, het werkt gewoon altijd. Dit nummer zal sowieso worden gedraaid tijdens het festival.”

4. Marco Borsato – Ik Leef Niet Meer Voor Jou

„Er moet natuurlijk ook wat Nederlands in deze lijst. Ik weet nog dat ik zestien was en deze in de kroeg hoorde… Iedereen die ooit liefdesverdriet heeft gehad, herkent zich hierin.”

5. Danny de Munk – Ik Voel Me Zo Verdomd Alleen

„Ik ken dit nummer via mijn vader denk ik, heerlijk om dat Amsterdams mee te blèren. Het idee dat zo’n klein jochie dit nummer heeft gezongen, vind ik mooi.”

6. Linda, Roos & Jessica – Ademnood

„Ik weet niet waarom, maar iedereen brult dit zo mee. Heel guilty, maar als je dit als man meezingt, al helemaal denk ik.”

7. Los Del Rio - La Macarena

„Iedereen kent dit, ik weet nog dat we dit vroeger op schoolfeesten dansten. Het is wel een vreemd dansje.”

8. Celine Dion – My Heart Will Go On

„Ik zie helemaal dat moment in de film voor me, waarop je dat handje op die beslagen ruit ziet terwijl ze net goed van bil zijn gegaan, haha. Ja, op Guilty in 2016 zong 1.200 man dit mee. Fantastisch.”

9. Def Rhymz – Schudden

„Ik kon vroeger al zijn nummers meezingen, inclusief de rap. Def Rhymz staat ieder jaar op Guilty en blijft dan ook de hele dag. Hij loopt gewoon op het terrein rond en hangt een beetje de gek uit, haha.”

10. Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You

„Als dit wordt gedraaid, denken mensen de eerste drie seconden ‘jezus, wat een kutnummer’, maar daarna wordt er gesprongen en zingt iedereen mee. Misschien is dit wel de ultieme guilty pleasure.”