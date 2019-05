De Toppers zijn voor iedereen

Voor het vijftiende jaar op rij vullen de Toppers komend weekend de Johan Cruijff Arena met hun melange van hits, medley’s en feestnummers. Volgens René Froger komt dat mede door het plezier dat de Toppers zelf aan de shows beleven. „Mensen vinden het echt leuk hoe wij het met elkaar hebben; wij hebben echt feest.”

Met nog een paar dagen te gaan voor de twee jubileumshows van de Toppers komen Jan Smit, Jeroen van der Boom en Gerard Joling bij René Froger thuis bijeen om te repeteren. Aan een grote tafel in de tuin wachten drie van de leden op Joling, die als laatste komt aanstiefelen. Hij neemt plaats en bladert door een dik boek dat op tafel ligt. Hierin staan alle songteksten voor de meer dan honderd liedjes die er worden gezongen tijdens Toppers In Concert. „We zijn ontzettend content met de autocue”, erkent hij met een knipoog. „Ze noemen we ook wel Gerard Autocue, want ik ben degene die het meeste kijkt. Ik ben inmiddels de schaamte voorbij. Het is zoals het is.”

Het gesprek gaat, zoals men van de Toppers gewend is, meteen alle kanten op. Het kwartet heeft dan ook een lange historie samen, vooral Froger en Joling, die elkaar al sinds midden jaren ’80 kennen. Het idee voor de Toppers ontstond na een concert van Froger in de Arena in 2004, waar hij een medley zong met Joling en oud-Topper Gordon. „Wat ik leuk vond, was om met vrienden een bepaalde show te doen, want ik ben altijd fan geweest van The Rat Pack”, vertelt Froger, refererend aan het legendarische zangtrio bestaande uit Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. „Ik dacht: het lijkt me te gek om een avondje in Carré te doen of de HMH.”

Rosé

Uiteindelijk werd het toch het Ajaxstadion, dat de zanger ook moeiteloos in zijn eentje wist te vullen. „Hij had een paar internationale artiesten, The Gipsy Kings en dat soort gasten, maar ons optreden had het meeste succes, wat je helemaal niet zou verwachten”, vervolgt Joling. „Ik had natuurlijk weer eens bonje met die Gordon, dus het was helemaal niet zo voor de handliggend dat ik daar zou gaan staan. Goor zei: ‘Ik wil wel meedoen, maar alleen als Gerard niet meedoet.’ En ik zei precies hetzelfde.” Met een aantal flessen rosé en gesprekken onder een boom in Frogers tuin werd de werkrelatie gelijmd. „We hebben die boom weg moeten doen, want die was verzuurd van hun gesprekken”, lacht Froger.

Van der Boom verving Joling tijdens de songfestivaldeelname met Shine in 2009 en bleef ook na diens terugkeer aan. Gordon verliet de groep in 2012 en Jan Smit maakt sinds 2017 deel uit van het gezelschap dat zijn vijftigste Arena-concert nadert. „Het is toch grappig dat Marco in de Kuip staat, Guus in het Philips Stadion, Tino in het Olympisch Stadion en wij in de Arena”, stelt Smit. „Dat zijn allemaal Nederlandstalige artiesten die het doen. Ik vind dat toch bijzonder.” In het buitenland wordt de concertreeks eveneens opgemerkt, want Toppers In Concert is wereldwijd een van de meest succesvolle podiumshows. „In het verleden kwamen er productiemensen van U2 langs om te kijken hoe wij het deden”, zegt Van der Boom.

Verjonging

Froger hoopt met de songkeuze voor het evenement ook een jong publiek aan te spreken. „Toppers is toch voor iedereen? Je moet je ogen daar niet voor sluiten. Je probeert elk jaar weer een jaartje jonger te zijn.” Joling: „Dan zou ik toch een facelift overwegen.” Froger rolt met zijn ogen. „Joling, hou je bek.” Joling giert van het lachen: „Of lik mijn reet!” Van der Boom: „Je hebt twee smaken bij René: of je likt z’n reet of je houdt je bek. Of uit z’n aura verdwijnen.” De komst van Van der Boom en Smit hebben bijgedragen aan die verjonging. „Ik vond het leuk om meer piano erin te gooien en meer naar de kant van de nederpop te gaan”, zegt Van der Boom. „Kun je niet een keer met een harp erin? Elk jaar weer die piano!”, antwoordt Joling plagerig. „Ik ben vervelend, hè?”

Het succes van de Toppers zit ’m volgens de zangers in het laagdrempelige karakter: iedereen kan alles meezingen. „Het is een guilty pleasure, want je kunt zingen wat nooit op je repertoire heeft gestaan”, aldus Froger. „Toen we begonnen, vijftien jaar geleden, zong ik ineens ’t Kleine Café Aan De Haven en Er Staat Een Paard In De Gang.” Dat geldt tevens voor andersoortig repertoire, vult Van der Boom aan. „We hebben inmiddels vaker We Will Rock You in een rockmedley gezongen dan De Woonboot.” Joling knikt instemmend. „Het topperspubliek gaat voor een soort Koningsdag in de zomer. Ze vinden alles mooi, dat zal je weer zien: door heel de stad rood-wit-blauw. Het is niet normaal wat je ziet. Ik denk dat mensen voor het hele pakket gaan. Feest in de tent.”

Toppers In Concert vindt op 31 mei en 1 juni plaats in de Johan Cruyff Arena. Er zijn nog kaarten beschikbaar.