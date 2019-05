Bijzondere hit: single met alleen fluitende vogels

Een opvallend nieuw nummer beklimt de hitlijsten in het Verenigd Koninkrijk. Op de single Let Nature Sing zijn 2,5 minuut lang alleen maar fluitende vogels te horen. Het staat nu op plek 11 in de Top 100 Singles Chart, tussen nummers van onder anderen Avicii en Taylor Swift.

Bedreigde vogelsoorten

Het nummer, inclusief videoclip waarin mensen met hun handen vogels nadoen, werd in april in opdracht van de Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) op Youtube gezet. Met het filmpje wil de organisatie aandacht vragen voor de 25 bedreigde vogelsoorten in het Verenigd Koninkrijk.

Er zijn sinds 1966 al meer dan veertig miljoen vogels in Engeland, Schotland en andere delen verdwenen, volgens de RSPB. „Luister nog maar even naar ze! Straks is het misschien doodstil", geven ze mee als boodschap.

Niet zomaar gefluit

Het zijn geen willekeurige vogelgeluiden in een willekeurige volgorde: er zit een melodie in. De vogelgeluiden zijn als een soort instrumenten gebruikt. De melodie is bedacht door Bill Barclay, muziekdirecteur bij theater Shakespeare’s Globe, en de Britse folkmuzikant Sam Lee.

Inzamelingsactie

De organisatie is met het lied een inzamelingsactie begonnen. Wie het lied koopt via iTunes of Google Play of luistert via Spotify, Deezer, Tidal en andere streamingdiensten, draagt bij aan dit initiatief. Het is nog nooit voorgekomen dat een nummer dat volledig bestaat uit fluitende vogels op nummer 1 staat, dus als dat gebeurt wordt er geschiedenis geschreven.