Snollebollekes verkoopt concert in 20 minuten uit

Het jaarlijks terugkerende evenement waarbij de lokale platenzaak in het zonnetje wordt gezet, viert zijn tienjarige bestaan in Nederland. „Record Store Day heeft het vuurtje aangewakkerd bij mensen die weer willen verzamelen”, aldus de initiatiefneemster.

Dat vinyl terug is van weggeweest, is allang geen nieuws meer. Jaar op jaar koppen de nieuwsberichten over sensationele stijgingen in verkoopaantallen van de grote zwarte schijven. Enkel vorig jaar zat er een dipje van zeven procent in de omzet van vinyl, zo staat in het jaarverslag van brancheorganisatie NVPI. De totale omzet van vinyl bedroeg 15,6 miljoen euro in 2018 en dat is meer dan de helft van wat cd’s vorig jaar opbrachten voor de Nederlandse muziekindustrie. De opleving van vinyl is mede te danken aan de belangstelling rondom Record Store Day, een idee van de Amerikaan Michael Kurz. Nederland was in 2010 het derde land dat meedeed aan de viering van de platenzaak.

Op Record Store Day verschijnen exclusieve titels op vinyl die alleen op die dag te koop zijn, zoals heruitgaven van oude albums, filmsoundtracks, obscure remixen en gloednieuw werk van populaire artiesten. Marlein Parlevliet was degene die het evenement naar Nederland haalde toen ze zelf nog achter de toonbank van een platenwinkel stond. “Ieder jaar verdubbelde de omvang van het evenement. Het nam al snel grote proporties aan. Op z’n piek hadden we achthonderd releases en lange rijen voor de winkel. Elke band die je kon bedenken trad op in de winkel. Het was echt giga! Het is van een klein liefhebbersfeestje uitgegroeid tot iets groots.”