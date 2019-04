SLAM! en Alkmaar een topcombi op Koningsdag

Vijftiende SLAM! Koningsdag wordt bijzonder voor iedereen, maar zeer speciaal voor één Metro-lezer(es) en negentien vrienden.

SLAM! Koningsdag is jarig (15 jaar) dat moet op 27 april in Alkmaar groots gevierd worden. Niet alleen voor dertigduizend mensen uit het hele land wordt het een oranje en feestelijke dag, maar voor één Metrolezer of -lezeres en negentien van zijn of haar vrienden geldt dat zeker (zie kader onderaan).

Vriendelijk verbannen

Het was 2005 toen SLAM! Koningsdag – uiteraard verwijst de naam naar de radiozender – klein en bescheiden met vijf of zes dj’s van de grond kwam op het Rembrandtplein in Amsterdam. In 2013 werd het dancefeest door Eberhard van der Laan vriendelijk verbannen (Willem-Alexander werd koning en de toenmalige burgemeester moest maatregelen nemen om het niet té druk te laten worden in zijn stad). Naast het voetbalstadion van AZ, aan de rand van Alkmaar, werd een geschikte locatie gevonden waar ook nog eens veel meer mensen terecht konden dan de qua omvang beperkte plek in de hoofdstad.

Lil Kleine met op de achtergrond het stadion van AZ. / Bart Heemskerk

We treffen Dennis Luken in de Kaasstad. De Alkmaarder is met zijn bedrijf Eventoz tegenwoordig de organisator van het jaarlijkse spektakel met top-dj’s en andere artiesten. Luken stond ooit aan de wieg van Concert at Sea in Zeeland, dat nu in vertrouwde handen is van Bløf. Hij is zo’n type die de woorden ‘evenementen organiseren’ zo ongeveer op z’n voorhoofd geschreven heeft staan. Hij doet het graag: „Alkmaar vindt het leuk om dit voor de stad grootste muziekevenement te hebben en dj’s komen heel graag naar Alkmaar.”

Vunzige Deuntjes

Luken heeft dit jaar Vunzige Deuntjes binnengehaald om de tweede stage te hosten. Het succesvolle feestconcept dat door het jaar heen op meerdere plekken gehouden wordt, moet ook de wat oudere bezoeker trekken. Die groep heeft bepaald nog geen grijze haren trouwens. De organisator heeft het dan over 20 tot 25: „Onze doelgroep is 16-25, maar de meest bezoekers zijn jong. Als je 16 jaar bent, dan kun je niet wachten tot je eindelijk naar SLAM! Koningsdag kunt gaan. Het is vaak de eerste keer dat je naar een festival mogen, want de meeste feesten zijn 18+. De iets oudere jeugd bereiken we net wat minder goed. Begrijpelijk hoor, want als je 18 bent heb je veel meer keuze.”

De bezoekers komen uit het hele land. Dat verbaast Luken nog altijd, hoewel het feest op de landelijke radiozender wordt gepromoot. Alle zes Alkmaarse edities waren tot nu toe uitverkocht. „Als ik de lijsten bekijk, vind ik dat toch bijzonder. Den Haag 500 man, Rotterdam 400 man, Amersfoort 200 man, ze komen overal vandaan.” De festivalgangers weten wat ze krijgen: van half twaalf tot tien uur ’s avonds een aaneenschakeling van hits en bekende koppen. „Dat willen de kids. Degenen die vooraan staan komen amper van hun plek. Hun eerste keer móet gewoon leuk zijn. Die gasten hebben me toch een energie, ook als het koud is of regent.”

Niet in de rij

Twintig van de bezoekers zullen een Metro- en Arriva-prijsvraag hebben gewonnen en met de bus worden opgehaald. „Te gekke prijs ja”, zegt Luken. „In de bus zullen we het met een drankje en een hapje al gezellig maken. Ze hoeven niet in de rij te staan, krijgen drankmuntjes, krijgen een rondleiding achter de schermen, mogen handjes schudden met de SLAM!-dj’s en na afloop staat de bus weer voor ze klaar. Veilig naar huis, dus.”

JeBroer tijdens een eerdere SLAM! Koningsdageditie. / Bart Heemskerk

Ook voor veel artiesten is er vervoer geregeld, door de lucht nog wel. „Twee helikopters vliegen van hot naar her om dj’s van andere Koningsdagfeesten op te halen en weer weg te brengen”, zegt Luken. „STUK komt zelfs met een eigen helikopter. Wat zij dit jaar bij ons gaan doen? Wat dacht je van herrie maken? Hetzelfde als vorig jaar. Fantastische act, ze gaan ervoor en zijn zo gek als een deur.”

Betaalbaar, bouwbaar en verrassend

Het stage-design is in Alkmaar op z’n minst opvallend te noemen. Vorig jaar vlogen skaters aan alle kanten door de lucht, maar vooral de vormgeving is ‘een ding’. Luken: „Daar hebben we een creatief team voor, waarvan ikzelf ook deel mag uitmaken. Het design is steeds een uitdaging. Het moet enigszins betaalbaar zijn, technisch bouwbaar en verrassend. We zorgen ervoor dat bezoekers mooie foto’s kunnen maken en hopen aan de andere kant dat zij die natuurlijk delen. Vorig jaar hadden we de oude stad nagebouwd. Eerlijk gezegd vond ik dat achteraf een beetje grauw, terwijl Koningsdag natuurlijk één kleurrijk feest is. Dat zul je de komende editie terugzien.” Een Koningsdagtintje aan het festival geven, is daarbij niet nodig. „Daar zorgt het publiek zelf wel voor. Iedereen komt in het oranje.”

Hoewel SLAM! Koningsdag 2019 nog in aantocht is, broeit het bij Dennis Luken al weer van de ideeën. Niet dat er over één plan al zekerheid is, maar hij schudt ze zo uit zijn mouw. „Wat dacht je van Koningsnacht aan dit evenement koppelen? Of meerdaags? De mensen gaan het wel merken.” Maar eerst ‘nog even’ deze editie uiteraard, die weer uitverkocht dreigt te raken. Luken: „Ik zet een flesje wijn in op donderdag 25 april. Dan zijn de kaarten op.”

Winnen doe je met je vrienden

Wil jij samen met je volledige crew naar SLAM! Koningsdag 2019? Metro en Arriva hebben een topprijs: jij kunt samen met 19 vrienden als VIP naar het festival op 27 april inclusief een busreis heen en terug! Wat je hiervoor moet doen? Laat ons via een foto, video of tekst weten waarom jij deze prijs moet winnen. Zorg er vervolgens voor dat je zoveel mogelijk stemmen krijgt, op vrijdag 19 april kiezen wij uit de drie inzendingen met de meeste stemmen de winnaar. Upload je foto, video of tekst op Metronieuws.nl/winacties. Je inzending verschijnt niet veel later in de galerij waar al je vrienden kunnen gaan stemmen.

Lost Frequencies. / Lex van Lieshout | ANP

Grote namen

De volgende artiesten zijn voor SLAM! Koningsdag inmiddels bevestigd.

• Main stage: Bassjackers, Jay Hardway, Kris Kross Amsterdam, La Fuente, Lucas & Steve, Nicky Romero, STUK, Ummet Ozcan, Lost Frequencies (foto), Mike Williams, DJ Licious, Chocolate Puma, Afrobros en LNY TNZ.

• Second stage, gehost door Vunzige Deuntjes: Famke Louise, Mula B, JAYH, Tabitha en Yung Felix.