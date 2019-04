‘Record Store Day wakkert verzamelwoede aan’

Het jaarlijks terugkerende evenement waarbij de lokale platenzaak in het zonnetje wordt gezet, viert zijn tienjarige bestaan in Nederland. „Record Store Day heeft het vuurtje aangewakkerd bij mensen die weer willen verzamelen”, aldus de initiatiefneemster.

Dat vinyl terug is van weggeweest, is allang geen nieuws meer. Jaar op jaar koppen de nieuwsberichten over sensationele stijgingen in verkoopaantallen van de grote zwarte schijven. Enkel vorig jaar zat er een dipje van zeven procent in de omzet van vinyl, zo staat in het jaarverslag van brancheorganisatie NVPI. De totale omzet van vinyl bedroeg 15,6 miljoen euro in 2018 en dat is meer dan de helft van wat cd’s vorig jaar opbrachten voor de Nederlandse muziekindustrie. De opleving van vinyl is mede te danken aan de belangstelling rondom Record Store Day, een idee van de Amerikaan Michael Kurz. Nederland was in 2010 het derde land dat meedeed aan de viering van de platenzaak.

Op Record Store Day verschijnen exclusieve titels op vinyl die alleen op die dag te koop zijn, zoals heruitgaven van oude albums, filmsoundtracks, obscure remixen en gloednieuw werk van populaire artiesten. Marlein Parlevliet was degene die het evenement naar Nederland haalde toen ze zelf nog achter de toonbank van een platenwinkel stond. “Ieder jaar verdubbelde de omvang van het evenement. Het nam al snel grote proporties aan. Op z’n piek hadden we achthonderd releases en lange rijen voor de winkel. Elke band die je kon bedenken trad op in de winkel. Het was echt giga! Het is van een klein liefhebbersfeestje uitgegroeid tot iets groots.”

De grote platenfirma’s waren voordat Record Store Day naar Nederland kwam al bezig om in de toenemende vraag naar vinyl te voorzien, dus alles viel op zijn plek. “We kunnen gerust stellen dat de komst van Record Store Day en de hernieuwde groei van vinylverkopen hand in hand is gegaan”, aldus een woordvoerder van Sony Music Entertainment Nederland, dat muziek uitbrengt van artiesten als P!nk, Calvin Harris, Bruce Springsteen en Alan Walker. “Door de hernieuwde belangstelling heeft Sony de afgelopen jaren oude titels weer in de markt gezet en hebben we meer specialistische titels samen met het vinyllabel Music On Vinyl opnieuw uitgebracht.”

Boekenkast

Universal Music is de grootste speler in de markt. Volgens director catalogue & physical product Dennis van Tetering halen mensen vinyl in huis omdat ze graag iets tastbaars hebben van een artiest. “Vergelijk het met boeken: een boekenkast zegt iets over jou. Die boeken heb jij in je kast gezet.” Hij haalt meerdere theorieën aan. “Er zit een sociaal aspect aan vast: vroeger ging je van je zakgeld een plaat kopen en met je vriendjes luisteren voor je naar de kroeg ging. De beleving: een cd of stream is meer voor op de achtergrond, voor een plaat ga je echt zitten. Het artwork: een grotere hoes heeft meer cachet. Dan heb je mensen die het hebben over betere geluidskwaliteit. Dat schrijf ik weg als smaak.”

Voor verzamelaars kan Record Store Day prijzig zijn, want aan exclusiviteit hangt een prijskaartje. “Bij vinyl heeft het aantal dat je perst meer invloed op de kostprijs dan bij een cd”, legt Van Tetering uit over de kleine oplages. “Dat heeft te maken met hogere opstartkosten.” Ook hogere distributiekosten spelen een rol. De verkoopprijzen waren soms een doorn in het oog van Parlevliet, toen zij nog de dagelijkse leiding had over Record Store Day. “Dat was een van de dingen waar we het constant over hadden: hoe hou je je prijzen scherp?”, betoogt ze. “Ik zou als verzamelaar dubbel zoveel kopen als het iets goedkoper zou zijn.”



Laagdrempelig

Hoewel Parlevliet nog steeds als bestuursvoorzitter bij Record Store Day betrokken is, runt ze sinds 2013 een bedrijf dat platenspelers distribueert van het merk Crosley. Gezien de lage prijs van veel Crosley-modellen zijn het vooral jongeren die er eentje aanschaffen, aldus Parlevliet. “We willen net als Record Store Day mensen weer enthousiast maken voor het verzamelen van vinyl en dan moet je laagdrempelig beginnen.” Crosley lanceert tijdens Record Store Day een miniplatenspeler op drie-inch-formaat (7,5 cm) met daarbij een single van Foo Fighters. Ook verschijnen er plaatjes van Jack White, The Raconteurs, The White Stripes en The Dead Weather op dit formaat in blind-boxes.

Heeft Record Store Day in tien jaar tijd zijn doel bereikt om meer mensen naar de platenzaak te lokken? Niet helemaal, oordeelt Parlevliet. “Het is een feestje voor één dag. Ik zou graag willen dat er meer continuïteit in zit.” Van Tetering is het met haar eens dat één dag in het jaar niet volstaat. “Het is een continu aandachtspunt”, stelt hij. “We kunnen onszelf druk maken over die ene dag, maar we moeten ervoor zorgen dat we die andere dagen ook leuke dingen kunnen bewerkstelligen.” Universal doet dat door enkele titels per maand exclusief aan platenzaken te leveren. Crosley verwacht veel van de blind-boxes die het hele jaar door verschijnen. “Het is net zoiets als voetbalplaatjes verzamelen.”