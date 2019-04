Paaspop wil zich onderscheiden van de rest

Het festivalseizoen gaat komend weekend weer van start, want dan vindt in Schijndel voor de veertigste keer Paaspop plaats. Er staan zo’n tweehonderd artiesten op het programma. „We zitten vroeg in het seizoen en het voordeel daarvan is dat artiesten gretig zijn om naar buiten te gaan”, vertelt Joey Ruchtie, een van de programmeurs.

Met klinkende namen als Clean Bandit, Within Temptation, Frenna, Yungblud, White Lies, Davina Michelle, Scooter, De Jeugd Van Tegenwoordig, De Staat, Sevn Alias, Passenger en Ilse DeLange weet Paaspop wederom de toon te zetten voor het aankomende festivalseizoen. Hoewel Nederlandse artiesten staan te trappelen om het podium te beklimmen op Paaspop, legt Ruchtie uit dat het lastiger is om internationale acts vast te leggen. „Veel buitenlandse artiesten zijn nog niet klaar, omdat ze nog bezig zijn hun producties voor te bereiden. Nederlandse artiesten weten dat Paaspop is en houden er rekening mee dat het festivalseizoen halverwege april begint.”

„Het is aanbodafhankelijk”, vervolgt hij. „Je moet een balans vinden in wat er beschikbaar is. Hoe kan ik van de ingrediënten die er voorhanden zijn de lekkerste maaltijd maken?” Het is een drukke dag voor Ruchtie wanneer we hem spreken, want er zijn enkele afzeggingen en het programmaboekje moet nog naar de drukker. Naast de alom bekende namen die je in dat programmaboekje aantreft, vind je een groot aantal artiesten die de meeste bezoekers voor het eerst gaan zien, zoals punkband Amyl and The Sniffers en hardcoreduo Ho99o9. „We moeten goed in de gaten houden dat als we avontuurlijk willen doen met internationale namen die mensen nog niet kennen dat we ze niet tegenover Anouk of Kensington zetten.”

Maar hoe weet je als programmeur zijnde maanden voordat je een artiest boekt of de tent vol zaal staan, zeker wanneer diegene nog geen hit heeft? „De kunst van het programmeren is dat je artiesten net op het juiste moment vast weet te leggen. Je moet de inschatting maken: nu zijn ze nog niet zo groot, maar in aanloop naar het festival kan dat groeien. Er zijn artiesten die liever in een te kleine tent spelen. Als er rijen voor de tent staan, gonst jouw naam wel rond. Dat is wat artiesten graag willen zien, want ze zijn gewoon een merk. Als het gebeurt dat een artiest twee weken voor het festival explodeert en een grote hit scoort, wil iedereen het zien, maar als het tijdschema helemaal vaststaat, kun je niet meer schuiven.”

Risicootje

Ruchtie noemt Davina Michelle als voorbeeld. „Toen Davina Michelle benaderd werd voor Paaspop had ze nog niet zo’n grote hit. We boekten haar toen voor een kleine setting. Productioneel gezien bleek een grotere tent uiteindelijk beter en bleek dat we op het juiste moment zijn aangesloten. Ik denk dat daar wel rijen voor de tent gaan staan, want er is veel om haar te doen op dit moment.” Het blijft een kwestie van fingerspitzengefühl, erkent hij. „Soms moet je een risicootje nemen. Dan zie je een kans en dan grijp je die aan. Vaak pakt dat heel goed uit, maar het kan ook gebeuren dat het niet aanslaat. Maar als het goed gaat, is het supercool.”

Een geliefd onderdeel van Paaspop is de brede randprogrammering, die dit jaar onder meer bestaat uit een ABBA-tribute, een jaren ’80-dj-set, songfestivalcovers en een speciale show met Ch!pz en Jody Bernal. „Het is essentieel dat het plaatsvindt”, aldus Ruchtie. “Als we dat niet zouden hebben, waren we ‘just an ordinary festival’. Met de inhoudelijke keuzes die worden gemaakt, kun je het verschil maken ten opzichte van andere festivals. Zwarte Cross zou je je ook niet kunnen voorstellen zonder races. Dat is een unique selling point.”

Ambassadeur

Vaste bezoeker Lisa van de Ven (28) is het daar helemaal mee eens. „Ik kan bij wijze van spreken drie uur in de Dolle Mina staan en mezelf amuseren bij een of andere foute artiest”, lacht ze. Sinds dit jaar is Van de Ven ambassadeur van Verve, het grootste platform voor sociale ambassadeurs in de evenementenbranche. Het idee daarachter is om vaste bezoekers in te zetten voor de kaartverkoop. Zij worden door middel van een puntensysteem beloond met extraatjes die bijdragen aan de festivalervaring, zoals toegang tot het vipdeck of zelfs een eigen dixie. Van de Ven heeft 125 kaartjes verkocht. „Als wij aankomen op de camping, staat er al een traytje bier klaar!”

Hoe belangrijk zijn de artiesten voor de vaste bezoekers? „Steeds meer mensen komen voor het programma”, beweert Ruchtie. Van de Ven herkent zich daar niet in. „Bij Paaspop is het programma minder van invloed”, erkent ze. „Het is tof als je ziet dat The Dropkick Murphys komen, maar ik kijk niet per se het hele weekend op de timetable, wat ik bij andere festivals wel doe.” Ze gaat dan ook het hele weekend offline. „Paaspop is de hele beleving op zich; niet alleen een bandje kijken of naar een dj luisteren. Het is alles bij elkaar. Die hele beleving maakt voor ons dat we altijd teruggaan.”