Naaz zou met liefde vakantie afzeggen voor Sziget

Foo Fighters, Ed Sheeran, Post Malone, Florence + The Machine en Martin Garrix staan op Sziget. Garrix krijgt gezelschap van een talentvolle landgenote, Naaz.

Jaja, die Naaz. De 20-jarige singer-songwriter, die vorig jaar de Europese harten veroverde met het nummer Words, wordt dinsdag gepresenteerd in de line-up van Sziget. Op 9 augustus betreedt zij de Europe Stage (zie onder) van het razendpopulaire festival in Boedapest, dat jaarlijks duizenden Nederlandse muziekliefhebbers naar Hongarije trekt.

Als Metro haar aan de telefoon heeft, is ze blij het er over te kunnen hebben: „Ik weet het al twee maanden, ik ben blij dat het nu naar buiten komt. Ik was voor een optreden in Denemarken toen mijn management appte: ‘Hey, je gaat op Sziget spelen’. Holy shit!, dachten de bandleden en ik alleen maar. Mijn Engelse bookingsagent vraagt meestal wel even na of ik een optreden wil doen, maar dit hoefden ze me niet te vragen. En dat deden ze ook niet. Als ik een vakantie had geboekt, dan zou ik die met liefde afzeggen. Dat geldt voor alle grote kansen die ik met mijn muziek krijg hoor, ook als ik twee weken in een studio mag werken.”

Naaz: Deze zomer nieuwe muziek maken, dus minder festivals.

Naaz kende Sziget. „Ja, wie niet?! Volgens mij is dit het buitenlandse festival dat echt iedereen kent. Vorig jaar bedacht ik me toevallig dat ik er ooit zou willen spelen, maar ik had nooit gedacht dat dat nu al gaat gebeuren.” Een festival bezoeken heeft de vrolijke flapuit – want dat is ze – nog nooit gedaan, zelfs niet overwogen. „Ik wil het wel een keer, want ik ben wel in voor gekke dingen. Ik woon echter pas een paar maanden op mezelf en voel me nu pas comfortabel om zoiets te ondernemen. Ik hoef me niet meer te verantwoorden aan mijn ouders.”

Dappere festivalgangers

Een jaar touren in Europa moet zijn opgevallen. Daarmee heeft ze een plek op de Europa Stage verdiend, een podium voor festivalgangers die nieuwe muziek willen ontdekken. Naaz: „Fijn dat ik voor mensen zal spelen die niet alleen op de bekende namen afstappen. Dat zijn dappere festivalgangers die hun eigen mening willen vormen en niet alleen maar luisteren naar wat de hele wereld zegt.”

Zenuwachtig van al die wereldacts op de Szigetposter, wordt Naaz niet. Integendeel. „Ach, het zijn allemaal mensen met verhalen en families en die eten, poepen en slapen. Hoe meer ik het rocksterrenleven met Europese tours ontdek, hoe meer ik merk dat het allemaal niet zo absurd is.”

Naaz speelt de komende zomer op nog vier festivals, een beperkt aantal. „Ik wil nieuwe muziek uitbrengen en er volgend festivaljaar weer helemaal voor gaan. Maar voor Sziget maak ik natuurlijk graag een uitzondering, haha.” Voor die nieuwe muziek is nog geen datum gepland. „Wat mij betreft snel, maar ik neem er de tijd voor. Als jong meisje heb ik mezelf beloofd: doe nooit hetzelfde als je ooit eerder deed. Ik heb dus een nieuwe sound uitgevonden en dat duurt even.”

De fleurige poort naar de Europe Stage. / Rockstar Photographers

Nieuwe bands ontdekken

Naaz betreedt op de derde Szigetdag, vrijdag 9 augustus, de Europe Stage. Dit podium neemt jaarlijks in populariteit, maar ook in het aantal vertegenwoordigende landen toe. „De Europe Stage is bij uitstek het podium om je nieuwe favoriete band te ontdekken, inmiddels tot ver buiten de Europese landsgrenzen”, zegt Susanne Engelen van Sziget Festival Nederland. Dinsdag worden dertig acts uit twintig landen aangekondigd, onder meer uit Jordanië, Tsjechië, Roemenië, Spanje en Zuid-Korea. Jungle by Night zal net als Naaz Nederland op de Europe Stage vertegenwoordigen. Uit België worden twee namen bekendgemaakt, Whispering Sons en L’Or du Commun.

Paspoort

• Naaz werd geboren in Gorinchem en groeide op in Rotterdam.

• Zij heeft Koerdisch bloed (haar ouders ontvluchtten Irak tijdens de Golfoorlog).

• In 2014 liet Naaz voor het eerst van zich horen in Holland’s Got Talent.

• In 2017 brak zij door met Words en Up to Something (2x Top 40), in april 2018 bracht zij de EP Bits of Naaz uit.

• Words ging ‘met gemak’ door de 10 miljoen streams op Spotify en leverde Naaz twee Edisons op (beste nieuwkomer en videoclip).

Meer info (in het Nederlands te lezen): Szigetfestival.com.