Na 10 jaar een nieuwe show van de Jonas Brothers

Het festivalseizoen gaat komend weekend weer van start, want dan vindt in Schijndel voor de veertigste keer Paaspop plaats. Er staan zo’n tweehonderd artiesten op het programma. „We zitten vroeg in het seizoen en het voordeel daarvan is dat artiesten gretig zijn om naar buiten te gaan”, vertelt Joey Ruchtie, een van de programmeurs.

Met klinkende namen als Clean Bandit, Within Temptation, Frenna, Yungblud, White Lies, Davina Michelle, Scooter, De Jeugd Van Tegenwoordig, De Staat, Sevn Alias, Passenger en Ilse DeLange weet Paaspop wederom de toon te zetten voor het aankomende festivalseizoen. Hoewel Nederlandse artiesten staan te trappelen om het podium te beklimmen op Paaspop, legt Ruchtie uit dat het lastiger is om internationale acts vast te leggen. „Veel buitenlandse artiesten zijn nog niet klaar, omdat ze nog bezig zijn hun producties voor te bereiden. Nederlandse artiesten weten dat Paaspop is en houden er rekening mee dat het festivalseizoen halverwege april begint.”

„Het is aanbodafhankelijk”, vervolgt hij. „Je moet een balans vinden in wat er beschikbaar is. Hoe kan ik van de ingrediënten die er voorhanden zijn de lekkerste maaltijd maken?” Het is een drukke dag voor Ruchtie wanneer we hem spreken, want er zijn enkele afzeggingen en het programmaboekje moet nog naar de drukker. Naast de alom bekende namen die je in dat programmaboekje aantreft, vind je een groot aantal artiesten die de meeste bezoekers voor het eerst gaan zien, zoals punkband Amyl and The Sniffers en hardcoreduo Ho99o9. „We moeten goed in de gaten houden dat als we avontuurlijk willen doen met internationale namen die mensen nog niet kennen dat we ze niet tegenover Anouk of Kensington zetten.”