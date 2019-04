Kurt Cobain 25 jaar dood, maar nog ‘springlevend’

Nirvanafrontman Kurt Cobain is vrijdag een kwart eeuw dood. Maar de man van Nevermind is nog lang niet vergeten.

Opeens behoorde hij tot de fameuze Club van 27, muzikanten die op die leeftijd het leven lieten. Kurt Cobain, in enkele jaren wereldberoemd geworden met Nirvana, overleed vrijdag precies 25 jaar geleden. Door een schot in eigen hoofd werd hij net als collega’s als Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix en later Amy Winehouse maar 27 jaar.

Shirtjes en tributebands

Vergeten is de man van het legendarische album Nevermind nooit. Sterker, hij lijkt ‘springlevend’. Nirvana-shirtjes hangen onder meer in de rekken van de H&M, jonge meiden en jongens trekken ze nog graag aan. En tributebands blijven Cobains songs overal ter wereld spelen. In Nederland doen Richard Kleuskens, Stan Michels en Jeroen Comperen uit het Limburgse Horst dat als de Dutch Nirvana Tribute. Ze hebben het druk rond de 25e sterfdag van de grunge-zanger. Zo klinkt hun gitaarrock vanavond in Maastricht, zondag in Hoofddorp en komende week in Ulft, Hoorn en Broekhuizen.

De Dutch Nirvana Tribute met vooraan Richard Kleuskens.

Gitaarleraar Richard Kleuskens (36) is sinds drie jaar ‘de Kurt Cobain van de groep’, maar speelde zijn werk ook al vijftien jaar in een andere tributeband. Hij leerde Nirvana pas na de dood van de zanger kennen. „Als tiener begon ik naar rockmuziek te luisteren. Bands als Pearl Jam, Soundgarden en Nirvana waren populair. Een vriend gaf me een cassettebandje met Nevermind en vanaf de eerste seconde was ik verkocht. Zoveel gevoel, zoveel agressie, wát een goeie liedjes. Ik ben met luisteren nooit meer gestopt.”

Nevermind is volgens Kleuskens de voornaamste reden dat Kurt Cobain en Nirvana nooit vergeten zijn. „Als je het album nu opzet, klinkt het alsof het van deze tijd is.” Maar niet in de laatste plaats ook vanwege de wereldberoemde blauwe hoes: een poedelnaakte baby - piemeltje in beeld - en een dollarbiljet onder water. Kleuskens: „Ik denk dat die hoes in tegenstelling tot de muziek anno 2019 niet meer zou kunnen. Als je hem één keer gezien hebt, vergeet je hem niet meer.”

Veel tieners

Of jongeren die een Cobainshirt in de H&M kopen weten wie Nirvana was of dat ze het kledingstuk gewoon mooi vinden, daarover denkt Kleuskens: „Dat laatste denk ik, haha. Ze lopen ook in Ramones- en AC/DC-shirts. Maar ik moet zeggen dat er naar onze optredens best veel tieners komen. Ze voelen zich nog tot Nirvana aangetrokken.”

Op de 25e sterfdag zal de Dutch Nirvana Tribute Nevermind integraal spelen. „Maar”, besluit Kleuskens, „we openen met Even In His Youth, een B-kantje dat wat mij betreft op Nevermind had moeten staan.”

De wereldberoemde hoes van Nevermind.

Paspoort

• Kurt Donald Cobain werd op 20 februari 1967 geboren in Aberdeen (Washington, VS).

• Als kind stond hij met het medicijn Ritalin al onder behandeling om ADHD te onderdrukken.

• Als blije jongen veranderde hij in een stil teruggetrokken kind (toen 9 jaar) door de scheiding van zijn ouders.

• In 1992 trouwde hij (in pyjama) met zangeres Courtney Love.

Kurt Cobain en Courtney Love. / Lindsay Brice | Getty Images

• Vanaf 1988 was Cobain zanger en gitarist van Nirvana. Twee jaar later kwam Dave Grohl als drummer in de band (nu is hij frontman van The Foo Fighters).

• Nirvana bracht maar drie albums uit: Bleach, Nevermind en In Utero.

• Op 4 maart 1994 werd Cobain bewusteloos aangetroffen na een overdosis tabletten.

• Op 8 april 1994 vond een elektricien Cobains levenloze lichaam. Officieel heeft hij zichzelf ‘rond 5 april’ door het hoofd geschoten. Velen geloven nog altijd dat hij is vermoord.