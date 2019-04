Interview: Duncan Laurence gaat voor de winst

Hoe bedaard, bescheiden en aardig onze Songfestivaltroef Duncan Laurence ook is, hij is niet te beroerd om zich uit te spreken: „Ik ga naar Tel Aviv voor winst.”

Wat een gekkenhuis zaterdag rond Duncan Laurence. Hij was een van de 28 Songfestivaldeelnemers die naar AFAS Live in Amsterdam kwam voor de Europese persdag en optredens in een kolkende en uitverkochte zaal in de avond. Laurence, donderdag wordt de geboren Spijkenisser 25, is in no-time veranderd van ‘wie is die gast?’ tot de artiest die iedereen wil spreken en bij de bookmakers nu al een maand op nummer 1 voor de Songfestivalzege staat. Ja, zijn nummer Arcade is tot ver over de grenzen populair.

48 interviews

47 verzoeken, interviewtjes, filmpjes, selfieseries en ingesproken promootjes werkt hij deze Eurovision in Concert-zaterdag (traditioneel in Amsterdam) geduldig af. Voor iedereen een aardig woord, een vriendelijke blik en leuke antwoorden. Geen enkel probleem. Metro, ook aanwezig om alle deelnemers te analyseren (daarover richting het Songfestival in Israël veel meer), sluit de rij als 48e. Duncan Laurence oogt nauwelijks vermoeid, hoewel hij dit nog nooit heeft meegemaakt. En dan moet hij ’s avonds ook nog als laatste optreden voor zijn grootste publiek ooit (5000 joelende Europeanen).

Duncan Laurence tijdens de opkomst van de persdag. / Remko de Waal | ANP

Wat een circus hè?

Niet normaal ja, bizar. Maar wel een leuk circus hoor, een geweldige dag.

Hoe is het om je concullega’s nu te ontmoeten?

Concullega’s vind ik sowieso het goede woord, iedereen heeft het steeds over concurrenten. Superleuk om ze te ontmoeten en ook om ze voor het eerst live te zien performen. Ja, te gek dit voorproefje.

Start van een traject

Deze dag bracht je 48 interviews. Is het Songfestival voor je gevoel nu echt begonnen?

Het begon eigenlijk toen Arcade uitgebracht werd, maar dit voelt wel als de start van het Songfestivalcircus; de start van een traject met allerlei belangrijke momenten.

Metro heeft andere landen gesproken en zij weten bij Arcade meteen waarover het gaat. Iedereen is positief.

Echt? Ik vind het oprecht mooi om te horen dat wie dan ook mijn liedje mooi vindt. Fijn dat de collega’s het vinden en voelen.

Hier zie je het optreden van Duncan Laurence in AFAS Live:

Kunnen ze jou gek krijgen met dat cijfertje 1 bij de bookmakers?

Nee hoor, ik zie het alleen maar als een heel groot compliment. Ik weet heus wel dat er de komende maand nog van alles kan gebeuren.

Maar je staat niet een dagje op 1 hè, je staat het al een maand.

Ja, twee dagen na het uitbrengen van het nummer al volgens mij. Ik vond en vind het een bizarre ontwikkeling. Laat ik dan maar het maximale eruit halen en me maximaal voorbereiden.

Muziek speelt de hoofdrol

Elke Songfestivalkijker in Nederland smacht naar je winst. Wat is je eigen doel eigenlijk?

Winnen natuurlijk! Dat lijkt me duidelijk. Ondertussen blijf ik met beide beentjes op de grond staan hoor. Ik weet dat de uitslag aan de Europeanen en de Australiërs is (laatstgenoemd land doet ook mee, red.). De muziek speelt voor mij echter altijd de hoofdrol. Op het moment dat mijn muziek genoeg is om te winnen, dan is dat zo.

Heb je zelf een favoriet voor de overwinning?

Ja, Mahmood van Italië. Te gek nummer, te gekke artiest. Dat plaatje rondom hem klopt gewoon helemaal. Ook op social media doet hij het uitstekend, heel mooi om te zien.

Wat is de belangrijkste boodschap die je met Arcade aan Europa en die Australiërs wil meegeven?

Vooral dat je je eigen geluk zelf creëert en dat je je niet moet laten leiden door anderen. Er zijn zoveel externe factoren die jouw eigen geluk kunnen beïnvloeden. Het eeuwig verlangen naar een verloren liefde of een verloren vriendschap? Stap erover heen en kies je eigen geluk.

Zie je er al tegenop dat honderden miljoen mensen naar je gaan kijken?

Nee.

Nee?

Nee, ik zie dit als een hele mooie kans. Een kans waar ik echt naar toe leef.

Dan neemt Duncan Laurence nog de tijd om zijn dank uit te spreken voor de aandacht die hij krijgt. Ook al is het voor de 48e keer.

Concullega’s over Duncan Laurence

Metro sprak zaterdag vier andere Songfestivaldeelnemers voor de vraag: wat vind je van Arcade?

Leonora van Denemarken. / Remko de Waal | ANP

Denemarken

Leonora: „Ik houd veel van de song, ik houd van de mood. Steeds als ik het hoor, bedenk ik me dat ik in mijn eigen leven altijd door moet zetten. Duncan zou kunnen winnen, al hoop ik dat natuurlijk zelf voor Denemarken te doen.”

Oto Nemsadze van Georgië. / YouTube

Georgië

Oto Nemsadze: „Jullie lied is supersupersuper. Niet alleen ik ben positief over Arcade, volgens mij iedereen in Georgië. Wij wensen Duncan allemaal heel veel succes. Hij oogt zo natuurlijk en hij geeft zich helemaal.”

Ester Peony van Roemenië. / YouTube

Roemenië

Ester Peony: „Zelf hoop ik een verrassing te zijn, maar het is mooi voor jullie dat je op 1 staat. I love your song. Arcade heeft zo’n krachtige boodschap, het is absoluut fantastisch. Of Duncan wint weet ik niet, maar hoog zal hij wel eindigen.”

Alexandra Rotan van de Noorse groep KEiiNO. / YouTube

Noorwegen

Tom Hermansen: „Persoonlijk houd ik heel erg van de song. Als het Europese publiek dat net als ik vindt, dan gaat Duncan winnen. Er is geen andere midtempo-ballad zoals hij die heeft. En dan die stem…”

Alexandra Rotan: „Eens. Het liedje zit telkens in mijn hoofd. Arcade is heel prettig om te beluisteren. De manier waarop Duncan een ballad brengt is nieuw voor mij. Ik dacht meteen: wow.”