Guus Meeuwis schudde aan de boom van Rowwen Hèze

Guus Meeuwis mag zich naast zanger en liedjesschrijver ook de eigenaar van zijn eigen platenfirma noemen. Zo is hij de nieuwe platenbaas van Rowwen Hèze. „Als collega en vriend van de band is het moeilijk om met de vuist op tafel te slaan. Die ambitie heb ik ook niet”, aldus Meeuwis.

Het platenlabel van Guus Meeuwis heet Modestus Records, waar eerder al zijn eigen album Geluk uitkwam. Nu heeft hij ook Rowwen Hèze, een van de meest succesvolle dialectbands die Nederland rijk is, onder contract. Het nieuwe album Voorwaartsch is de eerste vrucht van die samenwerking. Het zaadje werd zo’n anderhalf jaar geleden geplant, in het Noord-Limburgse dorpje America, waar Rowwen Hèze vandaan komt. „Er kwam op een vrijdagavond een matzwarte partybus bij ons het dorp binnenrijden en ineens stapten er twaalf gezellige Brabanders uit”, weet zanger en tekstschrijver Jack Poels nog. „Ze liepen mijn stamcafé binnen en ze gingen met iedereen praten. Guus kwam naast mij staan.”

Er volgde een lang gesprek tussen de twee muzikanten op die vrijdagavond in America. „Ik vertelde waar ik mee bezig was en blijkbaar heb ik dat goed verteld, want hij was getriggerd”, zegt Meeuwis over het gesprek met Jack Poels aan de bar bij Boëms Jeu. De Rowwen Hèze-frontman herinnert zich dat gesprek anders. „We waren al met andere partijen in gesprek, want het was een aantrekkelijk idee om het uitbrengen van een album niet meer in eigen beheer te doen. Ik sprak met Guus erover dat andere platenfirma’s ons hadden benaderd. ‘Niet doen!’ Oh? ‘Jullie moeten bij ons komen!’ Oh? Het was een broodnuchter gesprek en die opmerking kwam uit zijn tenen. Het was gemeend.”

Efteling

De vriendschap tussen de mannen gaat terug tot midden jaren ’90. „Guus en ik hebben elkaar altijd gemogen, sinds dat concert in de Efteling waar we elkaar voor het eerst spraken. Dat was een gesprek over managers. Toen wist ik meteen: deze jongen is uit het goede hout gesneden.” Meeuwis is trots dat hij na al die jaren op hetzelfde platenlabel zit als Rowwen Hèze. „Het is geen must om heel snel heel groot te worden, maar wel een must om te werken met mensen die graag bij ons zijn.” Wat Meeuwis betreft verandert er aan die vriendschap niets nu de band zich bij zijn label heeft gevoegd. „Ik heb vooral een licht adviserende rol.” Het beste advies dat Meeuwis de Limburgers gegeven heeft? „Om naar ons toe te komen”, lacht de Tilburgse zanger.

Rowwen Hèze heeft ruim tien jaar lang albums in eigen beheer uitgegeven, die allen geproduceerd werden door accordeonist Tren van Enckevort. Hij maakte ook de arrangementen voor de liedjes die Poels schreef. „Ik zat er een beetje naar te snakken dat op de een of andere manier andere mensen er iets van vonden”, erkent Poels. „Bij Rowwen Hèze is er niet echt de cultuur om heel snel iets te zeggen over een demo. Het is wel een dingetje om ergens iets van te vinden. Bij sommige mensen begint dat pas te ontstaan als het arrangement er is. Bij Guus op kantoor hebben ze wel vaker met dat bijltje gehakt. Ze konden er al achter kijken. Zoveel reacties krijgen op een liedje was ik niet gewend.”

Contract

Meeuwis herkent dat. „Als een carrière wat langer duurt, zoals die van Rowwen Hèze, is het wel goed om even aan de boom te schudden, zoals ik dat noem. Tot nieuwe inzichten komen en kijken wat er anders kan.” Op een gegeven moment kwam bij Rowwen Hèze het platencontract binnen. „Het contract met Guus was zo goed dat onze manager het niet vertrouwde”, schatert Poels. „Met alle vrijheid en alle egards. ‘Het zaakje stinkt!’ Het bleek wel te kloppen, het is een heel fijn en open contract.” Meeuwis stelde Rowwen Hèze voor aan producer Huub Reijnders (Krezip, Rondé, Bløf) en liet hem zijn gang gaan. „Ik heb aan de zijkant meegeluisterd”, zegt hij bescheiden. „Alles is redelijk autonoom gegaan. Ik kan mijn rol groter maken dan dat ‘ie is en ik kan enorm de platenbaas gaan uithangen, maar dan doe ik iedereen hier op kantoor en vooral de band te kort.”

Als Jack Poels een andere Nederlandse muzikant als platenbaas zou moeten kiezen, zou hij gaan voor Golden Earring-zanger Barry Hay of Bennie Jolink. „Bennie van Normaal zou ik mijn portemonnee geven.” Meeuwis is ondertussen druk met de voorbereidingen voor de aankomende reeks Groots Met Een Zacht G-concerten. „Je moet toch zorgen dat het ieder jaar weer anders is dan daarvoor. Dat maakt het tot een fikse uitdaging, maar wel eentje die nooit verveelt. Op het moment dat het wel zo is, is het hoog tijd om je gitaar aan de wilgen te hangen, want dit is het allermooiste wat er is. Als 35.000 man voor je neus je niet meer inspireren, doet niets het meer. En anders kun je altijd nog een iets drukkere platenbaas worden.”

Voorwaartsch verschijnt op vrijdag 26 april. De kaartverkoop voor het jaarlijkse Slotconcert van Rowwen Hèze start een dag later, om 10.00 uur.