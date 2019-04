Diggy Dex: Teksten maken is vooral veel zweten

Taalkunstenaars wordt een nieuwe traditie van gebundelde Nederlandse songteksten. Succesrapper Diggy Dex trapte af.

Op Koningsdag zingt hij zaterdag in zijn Amersfoort voor de leden van het Koninklijk huis. „Een eer om dat in eigen stad te mogen doen”, zegt rapper Diggy Dex (Koen Jansen). „Muziek is voor mij een manier om te verbinden en Koningsdag doet dat natuurlijk bij uitstek.” Wie weet krijgen Willem-Alexander en Máxima nog iets mee van zijn motto: ‘Schrijven is 1 procent inspiratie en 99 procent transpiratie’.

Periodes van het leven

Heel veel van wat Diggy Dex al transpirerend schreef werd onlangs gebundeld in Taalkunstenaars. Naast vooral eigen teksten vind je er ook bespiegelingen van de muzikant in: waar komt zijn liefde voor taal vandaan? Hoe weerspiegelen de teksten de periodes waarin hij leefde? Uitgever Nieuw Amsterdam maakt er een traditie van. Het komende jaar volgen Rita Zipora en Stef Bos. Diggy Dex blijft als adviseur en ambassadeur aan Taalkunstenaars verbonden.

„Ik ben er trots op, heel bijzonder”, zegt de schrijver in zijn studio in Utrecht. „Teksten bundelen leek me al tof en toen kwam deze kans langs. Ik heb veel met taal, al beschouw ik mezelf niet als een natuurtalent. Ik heb lang moeten leren en vele uren in de studio geoefend. Schrijven, dat is voor mij 99 procent transpiratie. Inmiddels is het voor mij een ambacht met veel finetunen. En soms is het pielen en lukt het minder. Dan neem ik even afstand. Die liedteksten zo plaatsen vond ik ook best eng. Zouden ze wel stand houden zonder muziek? Is het niet te kaal? Maar nee, ik ben tevreden.” Metro spitte Taalkunstenaars door en neemt enkele tekstdelen met Diggy Dex door.

Ver van mijn Vinex-bed

Ik zat in lijn 5 en mijn lul stond stijf, want naast me zat een lekker wijf.

(Van: Moordenaar, Osdorp Posse, 1992)

Diggy Dex: „In het begin vond iedereen Nederlandse rap maar gek. Dat deed je toch in het Engels? Tot Osdorp Posse kwam. Rap werd hier eerst gezien als het grappige neefje. Voor mij waren het verhalen uit een wereld die zó ver van mijn Vinex-bed stonden. Het gaat me niet zo om die zin, maar Osdorp Posse was the talk of the town. Ik was een tiener, dan denk je wow. Ik was als typische skateboarder natuurlijk anti-alles. Het opende mijn ogen: Nederlandstalig kón! Ik vond de rauwheid interessant.”

Quarter-lifecrisis

Ik werk en ik leef, dus ik besta naar verluidt

Maar de vraag die ik mezelf stel is: maakt het nog wat uit?

(Van: Oktober ’04, 2004)

„Een van mijn eerste sololiedjes. Ik was toen 24 en heel erg aan het zoeken, stond op een kruispunt. Vier, vijf keer per week naar de kroeg was een beetje kansloos. Ik wil mensen verbinden, dat had ik in die tijd nog niet echt. Ik vroeg me af waarvan ik en de mensen om me heen gelukkig zouden worden. Ik had een quarter-lifecrisis denk ik, haha. Nu ben ik vader en denk ik: wat had ik een boel tijd toen jongens! Waar maakte ik me druk om? Elke fase is anders.”

Slaap lekker ding want jij is lastig, nog meer jij is fantastig toch

Is wat ik zei tegen haar

(Van: Slaap Lekker, Fantastig Toch, 2008)

„Fantastig is een zelfbedacht woord, door de Vlaamse Eva de Roovere die het zingt. Ze vond het leuke samenvoeging van fantastisch en lastig. Je kunt iemand die je fantastisch vindt ook heel lastig vinden. Dat die persoon onder je huid gaat zitten. Ik speel het nummer al tien jaar, altijd. Dat beschouw ik als een luxe.”

Mooie metafoor

Elke dag weer anders

381.000 huidcellen weg

13 kilometer hoofdhaar erbij

Terwijl ik dit opschrijf

Ben ik niet meer de persoon die ik daarnet nog was

Wie ben jij?

(Nooit uitgebrachte complete tekst van: Elke Dag, 2009)

„Ik wist eigenlijk geen vervolg op dit stukje tekst, dan zou ik in herhaling vallen. Zoveel gram teennagels erbij ofzo? Maar ik las een keer iets over dat haar en dat vond ik best wel weird. Door de veranderde materie ben je na één dag letterlijk niet meer de persoon die je gisteren was. Raar toch? Ik vind het ook een mooie metafoor voor je geestelijke ontwikkeling.”

Rustiger vader

Kleine mannen worden groot, en grote mannen worden klein

Als ik kijk in je ogen dan lijkt het, alsof ik naar mezelf kijk

Kleine mannen worden groot, en grote mannen worden klein

(Van: Grote Mannen Worden Klein, 2012)

„Ik ben door de kinderen (9 en 3, red.) niet zachter geworden, wel wat rustiger. Van nature ben ik onrustig en graag in beweging. Dat is met kinderen lastiger. Maar ik heb het geaccepteerd. Ik weet dat rustig zijn af en toe wel goed voor me is. Dat hebben de jongens me toch maar gebracht.”

Eigen begrafenisnummer

En ik ben broke geweest en ik heb buit gemaakt

Ik heb liefde gekend en ook weer uitgemaakt

(Van: Treur Niet, Ode Aan Het Leven, 2014)

„Buit maken is een beetje straattaal, maar iedereen begrijpt wat ik bedoel. Hier zit een kern in, ik vind het mooie zinnen. Ik schreef ze nadat ik enkele uitvaarten van bekenden achter elkaar had. Ik mocht ook optreden bij de uitvaart van drie meisjes die waren omgekomen bij de MH17-ramp. Het was een tijd waarin ik er als dertiger nogal door werd geraakt. Toen besloot ik mijn eigen begrafenisliedje alvast te schrijven. Deze dus.”

Hazes

Leef, alsof het je laatste dag is

Leef, alsof de morgen niet bestaat

Leef, alsof het nooit echt af is

Dus leef, pak alles wat je kan en ga

(Van: Leef, André Hazes, 2015)

„Je bent verrast dat die van mij is? Haha. Er zit diepgang in, dat vind ik mooi. Bij veel rapteksten denk ik tegenwoordig ‘tja, ik weet niet man…’ (lange stilte). Ach, ik word wat ouder. Het leven is niet alleen maar drankje, drankje, nog meer drankjes. Maar het lijkt mij mooi om gesprekken te hebben met iemand die al het nodige heeft meegemaakt en je advies geeft: ‘Gaat heen en leef’. Omdat het hem niet helemaal is gelukt. Daar gaat het over. En zo is het toch? Je moet leven alsof het je laatste dag is.”

Geld laat de wereld draaien

Liefde laat de wereld zien

(Van: La Vie Est Belle, 2018)

Metro’s favoriet. Met deze zinnen was het lied toch eigenlijk al af?

Diggy Dex: „Eigenlijk wel hè? Maar er volgt nog een heel verhaal. De zinnen gooide ik er zo uit. Ik vroeg me af of het wel klopte. En verdomd, vet. Dat gebeurt je zo af en toe.”

Paspoort

• Diggy Dex kwam op aarde als Koen Jansen.

• Hij is 39 jaar en werd geboren (en woont) in Amersfoort.

• Geuzennaam: Chansonrapper.

• Heeft samen met zijn vriendin twee zoons.

• Bracht 6 albums uit (de laatste in november, Karavaan).

• Top 2000: Treur Niet (Ode Aan Het Leven), met JW Roy op nummer 389.

• Grootste hit: Slaap Lekker (Fantastig Toch), met Eva de Roovere.

• Huidige hit: La Vie Est Belle.

• Schreef ook muziek voor: Guus Meeuwis, André Hazes, 3JS en Kinderen voor Kinderen.

• Trad als eerste rapper in 2017 met een eigen show op in (een uitverkocht) Koninklijk Carré.