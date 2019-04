Concertkaartjes weg voor dumpprijzen door Ajax

Ben je een grote muziekfan, maar heb je niks met Ajax en voetbal, dan is dit dé kans om je slag te slaan. Veel concertkaartjes voor dinsdagavond worden namelijk voor spotprijzen aangeboden nu Ajax in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur staat.

Dertig euro

Voornamelijk in de hoofdstad is dat effect merkbaar. Het concert voor Anouk in de Ziggo Dome kan je op Ticketswap zo dertig euro minder kosten dan de oorspronkelijke vraagrpijs. Hetzelfde geldt voor Alan Parsons in Paradiso en Glen Hansard in Carré. Voor Joep Beving in het Concertgebouw gaan de kaartjes ook volop in de aanbieding.

Ook buiten Amsterdam komt het fenomeen op verschillende plaatsen voor. Zo kan je in Tivoli (Utrecht) naar David Gray voor twintig euro in plaats van de normaal gevraagde vijftig euro.

Om deze reden hebben fans van The Eagles ook alle redenen om de komende week Ajax aan te moedigen. Hun concert in Ziggo Dome valt namelijk samen met de Champions League-finale. Ook treedt Marco Borsato die dag op in de Kuip.

Youp van 't Hek

Sommige artiesten spelen al in op de sportieve prestaties van Ajax. Zo heeft Ajax-fan Youp van 't Hek zijn show voor dinsdagavond vervroegd, zodat hij (en zijn publiek) daarna direct door kan om de wedstrijd in Londen te bekijken.