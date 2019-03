Talent bij SLAM!: Elderbrook eerste One To Watch

Kort na het succes van Sweet But Psycholanceert Ava Max de opvolger van haar wereldhit, getiteld So Am I. “Ik ben er klaar voor om aan de wereld te laten zien dat ik niet gewoon dat ene meisje ben met één liedje”, zegt de zangeres strijdvaardig.

Hoe vastberaden ze ook is, het is best lastig om een grote hit als Sweet But Psycho, dat in zo’n twintig landen op nummer 1 stond, te overtreffen. Tijdens een ontmoeting in een luxueuze hotelkamer in Amsterdam, met het ontbijt nog uitgestald op het witte dekbedovertrek, vertelt de 25-jarige zangeres dat het een autobiografische song is. “Het gaat over al mijn voorgaande relaties en de ervaringen van mijn vriendinnen. Het beschrijft hoe vrouwen zich voelen als ze ‘psycho’ worden genoemd. Sommigen denken dat ze gek zijn, terwijl ze in feite gewoon heel gepassioneerd en sterk zijn. Ze krijgen dat naar hun hoofd geslingerd en ze worden aan het twijfelen gebracht over zichzelf.” Zelf heeft ze het geregeld te horen gekregen. “Oh, ja! In iedere relatie”, verzucht ze.

Sweet But Psychobegon als een pianomotief, waarna de songtekst geschreven werd. “We hadden het liedje al twee jaar op de plank liggen voordat het klaar was om de wijde wereld in te trekken. We wilden dat het perfect was, dus we hebben er flink aan gesleuteld. In zekere zin was het vergelijkbaar met een wetenschappelijk experiment. Het liedje klonk groots, dus we wilden het niet zomaar uitbrengen. We moesten goed kneden voordat het was wat we wilden dat het zou zijn.” Het succes inspireerde Ava Max om meer liedjes te maken met een uitgesproken boodschap. “We hadden al meerdere nummers klaarliggen om na Sweet But Psychouit te brengen, maar die hebben we in de koelkast gezet omdat we meer liedjes wilden maken die in lijn lagen hiermee.”