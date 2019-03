Russisch ballet op muziek Rolling Stones

Please allow me to introduce myself, I'm a man of wealth and taste. Kun je je voorstellen dat op de zinnen van deze bekende Stones-klassieker een balletvoorstelling wordt gedanst?

Uniek

Toch is het zo. De voorstelling, die gechoreografeerd is door een ballerina-vriendin van Mick Jagger, is deze week in Rusland in première gegaan. De acht minuten durende Porte Rouge-show is geïnspireerd op de uitzinnige dansstijl van de Britse rockzanger en kon dinsdagavond op een volle zaal rekenen in het beroemde Mariinski-theater in Sint-Petersburg.

De ballerina-vriendin, Melanie Hamrick genaamd, is de bedenker van de productie. „Ik heb geprobeerd om dat gevoel van liefde voor dans en zijn plezier in optreden te vangen in het ballet", zei Hamrick. „Hij heeft een unieke manier van bewegen, een vrije manier van bewegen, ik probeerde de essentie ervan vast te leggen."

Jagger heeft zelf geholpen met het uitzoeken van de muziek voor de voorstelling. Onder meer klassiekers als Paint it Black, Sympathy for the Devil en She's a Rainbow passeren de revue.