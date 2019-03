Nielson zet zijn masker af

Op het afgelopen najaar verschenen album Diamantliet Nielson opeens een andere kant van zichzelf horen, die minder vrolijk is dan we van hem gewend zijn. Dat heeft hem goed gedaan, zegt hij voorafgaand aan zijn concert in Paradiso. „Ik heb er weer energie van gekregen. Anders was ik gestopt.”

De zanger van opgewekte hits als Sexy Als Ik Dans, Beauty & The Brains,Hoeen Mannenhartenwas toe aan iets nieuws, omdat hij vond dat de nummers die hij maakte niet meer bij hem paste. „Het ging eigenlijk vrij goed: ik had twee keer de HMH uitverkocht, maar toch was ik niet gelukkig. Dan moet je bij jezelf te raden gaan. Dit is je droom, maar je staat niet te genieten. Dat komt door de muziek. Ik kon mezelf niet helemaal meer vinden in wat ik zong.” Daarom ging de stekker er even uit. „Als je ergens niet gelukkig van wordt, kun je net zo goed je heil ergens anders zoeken. Ik zou zeggen: val mensen niet lastig met iets wat jezelf niet leuk vindt.”

De druk van het plotselinge succes speelde hierin een doorslaggevende factor. „In het begin liep ik rond als een kip zonder kop. Ik wist niet wat me overkwam. Ik scoorde een paar hits achter elkaar en ineens was ik Nielson. Ik mocht overal optredens doen en mensen werden vrolijk van me. Toen dacht ik: ‘Dit moet ik blijven doen, ik moet mensen vrolijk blijven maken’. Ik was heel extern gericht: ‘Wat willen mensen van mij? Wat zijn de verwachtingen? Waar moet ik aan voldoen?’ Dat hou je niet vol. Het was wel oprecht, want ik was ook een vrolijke gast die dingen met een korrel zout nam en van alle mooie dingen op deze planeet genoot, maar het was wel heel eendimensionaal.”

Armen over elkaar

Toch had Nielson weldegelijk iets te melden. „Je kunt vinden wat je wil vanSexy Als Ik Dans, maar het is wel een oprecht liedje. Sterker nog, voor mij gaat het ook echt ergens over. Het is ontvangen als een partytrack waar iedereen op staat te dansen en gekke dingen doet, maar ik bedoel ermee dat je niet bezig moet zijn met wat anderen van je vinden. Het was een boodschap naar mezelf toe. Ik heb uitgaan als metafoor gepakt. Het had ook iets anders kunnen zijn, maar dit sprak tot de verbeelding: naar de club gaan en dan met je armen over elkaar staan, want ik ben bang dat mensen iets van me vinden als ik ga dansen. Het is een metafoor voor het leven.”

Hoewel hij Sexy Als Ik Dansals een ‘steunpilaar’ van zijn carrière omschrijft, vormde de hitsingle tevens het omslagpunt dat zou leiden tot het album Diamant. „Ik heb ervan genoten om dat liedje overal te spelen en toen het een hit werd, hoopte ik dat mensen eruit zouden halen wat ik ermee bedoelde. Daar kun je heel gefrustreerd over zijn een paar jaar lang, maar je kunt ook naar jezelf kijken. Voor de spiegel staan en denken: ‘Wat moet je dan doen?’ Je moet niet zo laf zijn, dat masker moet af en je moet vertellen wat je voelt. Niet in metaforen of toch weer verpakken in een vrolijk jasje. Als je wilt dat mensen je horen, moet je het gewoon vertellen.”

Verlengstuk

Nielson had al snel het idee dat hij met zijn nieuwe nummers op de goede weg zat, maar toch waren er ook twijfels. „Het voelde natuurlijk, als een verlengstuk van mezelf. Dat was ik heel lang kwijt. Ik was er heel enthousiast over, maar het is wel door mijn hoofd geschoten hoe ik mijn publiek hiermee kan bedienen. Is dit wat mensen van mij willen? Die deur heb ik helemaal dichtgeflikkerd. I don’t care. Ik ben begonnen met muziek maken voor mezelf, omdat ik in de knoop zat met mezelf. Ik kon me uiten en het kon me gelukkig maken als ik me ongelukkig voelde. Als je het oude publiek daar niet mee pakt, zijn er misschien nieuwe mensen die het tof vinden. Zo niet, dan heb ik in elk geval iets gemaakt waar ik trots op ben. Ik ben op recht blij dat ik die stap heb genomen.”

Hernieuwd succes schept ook nieuwe verwachtingen. „In de periode dat ik eruit ben geweest, was ik hier veel mee bezig. Ik heb met een coach gewerkt omdat ik juist tegen dit soort dingen aanliep. Ik was vijf jaar met enorme onzekerheid op tv. Het was allemaal geforceerd. Ik durfde niet gewoon ergens te zijn en om me heen te kijken. Ik durfde niet stil te zijn. Ik dacht dat ik de hele tijd moest geven en daar word je zo moe van.” Genieten van het moment, luidt het devies. „Jij zegt net: ‘Paradiso, een mijlpaal’. In mijn hoofd kan gebeuren dat ik denk: ‘Kut, Paradiso uitverkocht! In drie weken, dat is nog nooit gebeurd. Nu moet ik het laten gebeuren!’ Die valkuil moet ik voorbij lopen, maar dat is een pittig proces en daar zit ik middenin.”

Diamant Tour:

Do 14-03 Paradiso, Amsterdam (uitverkocht)

Do 07-11 Doornroosje, Nijmegen

Vr 15-11 Maassilo, Rotterdam

Do 21-11 013, Tilburg

Vr 22-11 TivoliVredenburg, Utrecht