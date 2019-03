METRO’S 5 CONCERTEN DIE IN DE VERKOOP GAAN #37

Elke week geeft Metro’s muziekjournalist Pierre Oitmann je vijf tips voor concerten die in de verkoop gaan. Volg ook onze Spotify playlist, met van elke artiest drie nummers.

1. Lakedance

Doorgaans moet je na een bezoek aan je favoriete festival een jaar wachten voordat je weer kunt gaan, maar dat geldt niet voor Lakedance, dat twee keer per jaar wordt georganiseerd. De eerste editie van dit jaar vindt plaats op 18 mei met Lucas & Steve en Ummet Ozcan als headliners. Andere optredende acts zijn The Partysquad, Dio, Ruthless, Brianpower, Tony Junior, Brooks, Secret Cinema en tig anderen. Het programma voor de tweede Lakedance, op 10 augustus, wordt later bekendgemaakt. Wel is het al mogelijk tickets hiervoor aan te schaffen.

Waar: Aquabest, Best (nabij Eindhoven).

Wanneer: 18 mei en 10 augustus 2019.

Ticketprijs: € 49,95 (dagticket), € 75,- (vipticket), € 84,95 (combi-ticket voor beide data).

Start kaartverkoop: gisteren gestart.

Toptrack: ‘Where Have You Gone’

2. Eddie Vedder

We kennen Eddie Vedder allemaal als de stoere frontman van grungerockband Pearl Jam, maar wanneer hij zonder zijn bandmaatjes uit Seattle muziek maakt, klinkt dat doorgaans veel liever. Twaalf jaar geleden al verraste hij vriend en vijand met de prachtige akoestische folknummers voor de soundtrack van de film Into The Wilden in 2011 werd zijn album Ukelele Songsgenomineerd voor een Grammy Award. Vorig jaar stond Vedder nog met Pearl Jam te rocken als headliner van Pinkpop, maar deze zomer doet hij het wat rustiger aan met een show in Amsterdam.

Waar: AFAS Live, Amsterdam.

Wanneer: 9 en 10 juni 2019.

Ticketprijs: tussen € 110,88 en € 140,-.

Start kaartverkoop: vrijdag 22 maart.

Toptrack:‘Society’

3. Elrow Town Amsterdam

Elrow is een technofeest met een lang verleden, dat begint bij de Spaanse landarbeider José Satorres, die na zijn militaire dienst in 1870 besluit een café te openen in Fraga. In de daaropvolgende eeuw maken de latere eigenaren er een jazzclub en later een discotheek van, waarmee de basis wordt gelegd voor het rondreizende technofestival Elrow. Vorig jaar streek Elrow voor het eerst in Amsterdam neer en verkocht meteen uit. Dit jaar verhuist het festival naar een andere locatie, namelijk Havenpark. Acts worden op een later moment aangekondigd.

Waar: Havenpark, Amsterdam.

Wanneer: 7 september 2019.

Ticketprijs: € 53,34.

Start kaartverkoop: gisteren gestart.

4. Vampire Weekend

Het was lange tijd behoorlijk stil rondom Vampire Weekend, maar de New Yorkse band rondom zanger Ezra Koenig brengt op 3 mei zijn vierde album Father Of The Brideuit en koppelt daar meteen een wereldtournee aan vast. Vampire Weekend is op 19 november in AFAS Live te zien, op de dag af zes jaar na het laatste optreden van de band in Nederland. Overigens was dat in dezelfde zaal, die toen nog HMH heette. Voor het zover is, treedt Vampire Weekend eerst nog op tijdens het festival Down The Rabbit Hole.

Waar: AFAS Live, Amsterdam.

Wanneer: 19 november 2019.

Ticketprijs: € 40,32.

Start kaartverkoop: vrijdag 22 maart.

Toptrack: ‘Harmony Hall’

5. Live On The Beach

Het strand van Scheveningen wordt op 7 september iets drukker bezocht dan op andere dagen, want dan vindt daar de jubileumeditie plaats van Live On The Beach. Na eerdere strandconcerten van onder meer Marco Borsato, Anouk en Doe Maar heeft de organisatie nu de Britse band Keane weten te strikken, bekend om hits als Is It Any Wonder?, Somewhere Only We Knowen Bedshaped. Keane wordt op Live On The Beach bijgestaan door Rondé, Van Dik Hout en Suzan & Freek, plus een dj-set van Faithless-frontman Maxi-Jazz.

Waar: Scheveningen Strand.

Wanneer: 7 september 2019.

Ticketprijs: € 45,-.

Start kaartverkoop: vrijdag 22 maart.

Toptrack: ‘Somewhere Only We Know’