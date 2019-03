Met Duncan Laurence kan NL songfestival winnen

Keith Flint, de karakteristieke en markante frontman van The Prodigy, is op 49-jarige leeftijd overleden. De Britse zanger en danser heeft maandagochtend zelfmoord gepleegd. We blikken terug op het bijzondere leven van de kleurrijke popster, dat van uitersten aaneenhing.

Met zijn vele piercings, opvallende haardracht, ontelbare tatoeages en dikke zwarte eyeliner stond Keith Flint 25 jaar lang op het podium met één van succesvolste Britse danceformaties ooit. Hij begon als danser bij The Prodigy. Op de eerste hits van de band, de raveklassiekers ‘Out Of Space’ en ‘No Good (Start The Dance)’, waren andermans vocalen te horen, gesampled uit oudere platen. Wel was hij wild dansend in de videoclips te zien. Dat veranderde met ‘Firestarter’ uit 1996, waarbij Flint als frontman naar voren werd geschoven. Zijn grommende stemgeluid paste perfect bij de extatische mix van dancebeats en messcherpe gitaarlicks. Zijn intimiderende punklooks en intense motoriek die in de videoclip te zien waren, zijn iconisch.

The Prodigy had net een rustperiode ingelast, nadat de groep in februari zijn laatste optreden had gegeven in Nieuw-Zeeland. De Britten stonden aan de vooravond van een Amerikaanse tournee en zouden later deze zomer nog optreden in onder andere Moskou, Kiev en op Lowlands, dat bekend terrein is voor de Britse groep. “Geschokt en bedroefd zijn we door het bericht van het plotselinge overlijden van Keith Flint van The Prodigy”, schrijft de organisatie van Lowlands in een statement. “Veel mooie herinneringen komen boven aan de optredens die ze op Lowlands hebben gegeven. We zullen Keith herinneren als een warm mens en een ongelofelijk podiumbeest; we zullen hem ontzettend missen.”