Maak Ava Max niet voor psycho uit

Kort na het succes van Sweet But Psycholanceert Ava Max de opvolger van haar wereldhit, getiteld So Am I. “Ik ben er klaar voor om aan de wereld te laten zien dat ik niet gewoon dat ene meisje ben met één liedje”, zegt de zangeres strijdvaardig.

Hoe vastberaden ze ook is, het is best lastig om een grote hit als Sweet But Psycho, dat in zo’n twintig landen op nummer 1 stond, te overtreffen. Tijdens een ontmoeting in een luxueuze hotelkamer in Amsterdam, met het ontbijt nog uitgestald op het witte dekbedovertrek, vertelt de 25-jarige zangeres dat het een autobiografische song is. “Het gaat over al mijn voorgaande relaties en de ervaringen van mijn vriendinnen. Het beschrijft hoe vrouwen zich voelen als ze ‘psycho’ worden genoemd. Sommigen denken dat ze gek zijn, terwijl ze in feite gewoon heel gepassioneerd en sterk zijn. Ze krijgen dat naar hun hoofd geslingerd en ze worden aan het twijfelen gebracht over zichzelf.” Zelf heeft ze het geregeld te horen gekregen. “Oh, ja! In iedere relatie”, verzucht ze.

Sweet But Psychobegon als een pianomotief, waarna de songtekst geschreven werd. “We hadden het liedje al twee jaar op de plank liggen voordat het klaar was om de wijde wereld in te trekken. We wilden dat het perfect was, dus we hebben er flink aan gesleuteld. In zekere zin was het vergelijkbaar met een wetenschappelijk experiment. Het liedje klonk groots, dus we wilden het niet zomaar uitbrengen. We moesten goed kneden voordat het was wat we wilden dat het zou zijn.” Het succes inspireerde Ava Max om meer liedjes te maken met een uitgesproken boodschap. “We hadden al meerdere nummers klaarliggen om na Sweet But Psychouit te brengen, maar die hebben we in de koelkast gezet omdat we meer liedjes wilden maken die in lijn lagen hiermee.”

Max-cut

Naast haar hit Sweet But Psychoen opvolger So Am Iis Ava Max bekend om haar kenmerkende coupe, die ze zelf de ‘Max-cut’ noemt, met het haar aan één kant heel lang en kort aan de andere kant. Ze kwam op het idee toen ze haar blonde lokken wilde inkorten. “Toen het aan één kant kort was en aan de andere kant nog lang keek ik in de spiegel en dacht: ‘Wow, dit ben ik!’ Ik heb zoveel haarstijlen uitgeprobeerd, al paste geen van allen zo goed bij mij als deze.” Tijdens haar aankomende tournee worden er zelfs pruiken verkocht van de Max-cut. “Jij krijgt er ook eentje”, grapt ze tijdens het vraaggesprek. “Daar gaan we voor zorgen. Welke kleur wil je? Een blauwe?”

Door die met platina onderscheidde hitsingle, ontelbare views op YouTube en een herkenbaar kapsel is het onmogelijk om anoniem te blijven. “Ik werd laatst herkend op een vliegveld in Londen. ‘Oh mijn god, jij bent het Sweet But Psycho-meisje!’ Waarop ik zei: ‘Jup, dat ben ik.’ En toen vluchtte ik. ‘Ik hou van je, doei!’” Een groeiende fanschare brengt opmerkelijke ontmoetingen met zich mee. “Het vreemdste verzoek dat ik heb gehad, was de vraag of ik iemand d’r buik wilde signeren. Dat was raar. Ik heb het wel gedaan, al was het nog best lastig. Dat was interessant. Het was de eerste buik die ik ooit gesigneerd heb. Ik zou het waarschijnlijk wel weer doen, ja. Oh, dat moet ik misschien niet zeggen!”

Albanees

Hoewel de zangeres in de Verenigde Staten geboren en getogen is, omschrijft ze zichzelf als ‘honderd procent Albanees’. “Ik ben er alleen nog nooit geweest! Ik wil er zo graag heen, maar het is er gewoon nooit van gekomen. Het ligt ook zover van de States en mijn agenda zit overvol.” Ondanks dat ze nooit in het vaderland van haar ouders is geweest, noch op het Balkanschiereiland, vindt ze dat ze wel iets van de ‘Albanese mentaliteit’ heeft geërfd. “Bij mijn ouders zit het ingeprent om heel hard te werken en om nooit op te geven. Dat is iets dat ik van jongs af aan meegekregen heb.” Andere popsterren met Albanese roots zijn Dua Lipa en Rita Ora. “Het is goed om te zien dat er talent vandaan komt uit plekken die mensen niet kennen. Dat houdt het spannend.”

Ze vertelt dat ze haar inspiratie vooral uit haar eigen verleden haalt. “Tegenwoordig heb ik het nogal druk en zijn er geen drama’s gaande”, grapt ze. “Misschien wordt het volgende album vrolijker.” Eerst maar eens dat eerste album afwachten. De zangeres wil de titel van haar debuutalbum, dat deze zomer moet verschijnen, nog niet prijsgeven. “Dat vertel ik nog wel”, giechelt ze. “Het wordt een goede titel. Misschien weten jullie al wat het is.” Is het haar naam? Ze schudt nee. Sweet But Psychodan? “Ik ga het je niet zeggen,” zegt ze plagerig, terwijl ze een knipoog uitdeelt. “Misschien wel, misschien niet. We gaan het zien.”