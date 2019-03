In beeld: Florence + The Machine in Ahoy Rotterdam

Florence + The Machine speelde maandagavond in Ahoy de laatste show van haar Europese tour. Ze is bescheiden en vooral dankbaar dat ze de wereld over mag om haar muziek te spelen. In haar witte jurk zweefde ze over het podium als een ballerina.

Waar de telefoons vaak uit de zakken worden gehaald om een concert vast te leggen, vraagt Florence Welch of iedereen zijn of haar telefoon weg wil doen. ,,En als je iemand ziet met zijn telefoon, vraag dan of hij 'm wegstopt. Of, zoals wij Engelsen zouden zeggen: Put your fucking phone away."

Foto's Bart van der Putten

Om te zorgen dat het publiek zonder telefoon toch wel 'connected is', vraagt Welch haar publiek om elkaars handen vast te houden. De telefoons blijven niet weg: tijdens Cosmic Starts wordt er een sterrenhemel van digitale lichtjes gerealiseerd als iedereen de telefoon weer tevoorschijn haalt.

Heb je deze show gemist en wil je Florence toch nog live zien? Op 29 juni is ze te zien op Rock Werchter.