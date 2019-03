Het kan nooit gek genoeg voor Snollebollekes

Snollebollekes speelt iets klaar wat geen enkele andere feestact ooit is gelukt: twee keer het Gelredome vullen. Toen ze gebeld werden met het voorstel konden ze hun oren niet geloven. „We dachten dat het Bananasplit was!”, zegt frontman Rob Kemps met een gulle lach.

Wie de afgelopen vijf jaar carnaval heeft gevierd of bij een uitgaansgelegenheid naar binnenliep waar feestmuziek werd gedraaid, heeft ongetwijfeld nummers als Links Rechts,Vrouwkes en Bobbelen gehoord. Allen uit de koker van Snollebollekes, bestaande uit dj Maurice Huismans, radio-dj Jurjen Gofers en cabaretier Rob Kemps, tevens de stem en het gezicht van de act. Kemps kwam voor het eerst in contact met zijn platenbaas Adrie van den Berk toen hij als zesjarig jongetje de single 35 Koeien van André van Duin kocht in diens platenzaak in Best, nabij Eindhoven. Tijdens zijn bezoek aan de redactie van deze krant heeft Kemps zijn kenmerkende rode jasje niet aan en zijn haar zit minder warrig dan wanneer hij op het podium staat.

Het succesverhaal begint tijdens carnaval 2014 met negen optredens. „Ik dacht: ‘Dat maak ik nooit meer mee!’ Ik maakte overal foto’s van, want ik sta in de feesttent in Beek en Donk, weet je wel? Maar het nam zo’n gigantische vlucht: meteen al die zomer stond ik in Salou en Lloret de Mar.” Landelijke bekendheid volgde drie jaar later. „De huldiging van de Oranjeleeuwinnen is voor mijn gevoel een omslagpunt geweest, omdat ik toen soort van een BN’er ben geworden. Ondanks dat je kunt vinden dat het een achterhaald medium is, maar dan zie je toch de impact van tv. Toen brak die hele hype los, die er lokaal al was met Links Rechts. Iedereen stond Links Rechtste doen, waaronder Max Verstappen en we kregen zelfs filmpjes van een hotel uit Tunesië.”

Gelredome

Het idee voor een concert in het Gelredome komt van festivalorganisator Matrixx, nadat Snollebollekes een optreden gaf op de Waalkade in Nijmegen. „Ze dachten: ‘Wat is het?’ Ik ben niet echt zanger of een danser, misschien meer een entertainer of een clown, dus niet echt iets wat er al was. Maar ze dachten: ‘Hij breekt wel de Waalkade af, daar kunnen we misschien iets mee!’ Bij onze albumpresentatie hadden we 2.300 man in Son en dat was zo snel uitverkocht dat we toen al het idee hadden – en we waren nog helemaal niet aan een stadion aan het denken – dat het zomaar eens kan dat ze voor ons komen. In het begin denk je nog dat ze het leuk vinden dat je erbij bent, want Dreetje Hazes is er, Tino is er, Maan is er. Maar nu komen ze echt voor ons.”

Kemps was behoorlijk gespannen op de ochtend toen om 11.00 uur de kaartverkoop begon voor zijn optreden in het Gelredome. „Ik dacht: ‘Ik sta wel echt gruwelijk voor lul als er vanavond nog geen twintig kaarten weg zijn!’ Je wordt toch onzeker daarvan. Het is niet niks. Toen werd ik om 12.38 uur gebeld door Wouter (Renckens, red.) van Matrixx. Hij zei: ‘Zit je goed?’ Ja, ik zit op zich lekker. ‘Ja, maar zit je echt goed?’ Het gaat niet door of er is iets mis, dacht ik, maar hij zei: ‘Gefeliciteerd met een uitverkocht Gelredome.’” Kemps eerste reactie: „Dit is niet normaal”, lacht hij. „Nou moeten we nog een programma maken!”

De tweede

Na het uitverkopen van de eerste show in het Gelredome kwam al gauw de vraag of er een tweede moest komen. „Mijn eerste gevoel was: ‘Dat moeten we nooit doen.’ We zijn nou één groot succes, in anderhalf uur uitverkocht, het kan niet meer kapot. Maar straks die tweede: ‘Oh, het loopt voor geen meter!’ Dat dacht ik echt. Ik zei tegen Adrie: ‘Mijn gevoel zegt niet doen. Ik vind het al spannend genoeg.’” Hij werd overgehaald om toch voor twee keer Gelredome te gaan. „Voor die tweede kaartverkoop was ik niet te houden, want ineens ben je degene die in 78 minuten uitverkoopt. Dan moet je niet hebben dat ’s avonds om 20.00 uur de teller ‘maar’ op tienduizend staat, want da’s helemaal kut, weet je wel?” Uiteindelijk was ook die tweede show razendsnel uitverkocht.

De populariteit van Snollebollekes hangt voor een groot deel af van het clowneske personage van Rob Kemps, hoewel hij beweert geen rol te spelen. „Snollebollekes is geen typetje, maar een uitvergroting van mezelf. Deels ben ik natuurlijk zo, maar het is niet zo dat ik bij de bakker zeg: ‘Nondeju, mag ik een brood?’ Uiteraard niet. Wat ik op het podium doe, kost me weinig moeite, want ik hoef het niet te spelen. Ik ben blij dat ik even los mag.” Voorlopig lijkt het einde van het succesverhaal nog niet in zicht. „We denken altijd: ‘Het kan nooit gekker.’ Maar volgend jaar staan we in de pauze bij de Super Bowl en dat is het weer gelukt, hè.”

Snollebollekes staat op 29 en 30 maart in het Gelredome met gastartiesten als Gerard Joling, Vengaboys en Gebroeders Ko. Beide shows zijn uitverkocht.