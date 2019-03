‘Duurt Te Lang overtreffen gaat echt niet gebeuren’

Eindelijk is ie daar: de single die cover en monsterhit Duurt Te Lang opvolgt. Vrijdagnacht bracht Davina Michelle Skyward uit. In hoeverre ze geprobeerd heeft haar hit te overtreffen? „Niet.”

Metro sprak Davina Michelle amper vier maanden geleden, toen Duurt Te Lang net een grote hit was. Wat er toen voor de zangeres volgde…

22 weken Top 40

Davina werd de meest succesvolle zangeres met een single in de Top 40 ooit. Duurt Te Lang vind je nog altijd in de lijst, na 22 weken staat de cover op 21. Ze werd de hoogste nieuwkomer in de Top 2000. Won drie 100% NL Awards (Hit van het Jaar, Talent van het Jaar, Muziekmoment van het Jaar). Werd geëerd met een Edison (Beste Nieuwkomer). Werd gevraagd om op tv de Musical Awards live te openen. Kreeg te horen dat zij het voorprogramma van P!nk op 11 augustus in Den Haag verzorgt. Verkocht een clubtour helemaal uit. En verscheen vorige week op de poster van Pinkpop. Dat ze op YouTube What About Us van P!nk zong en de wereldster daarop zelf reageerde (‘ah, zo moest het dus gezongen worden!’), lijkt een eeuwigheid geleden.

Foto: Olaf Kraak / ANP

Nu ontmoeten we de blonde, vrolijke en drukke Rotterdamse in Dordrecht in een pand waar haar pruductieteam Subbass Music Group huist, maar waar Davina ook haar beroemde YouTube-filmpjes opneemt en een eigen kantoortje heeft. „Sorry voor de troep”, verontschuldigt ze zich. Er is in het gebouw een halve verbouwing gaande, waardoor apparatuur, verf, literflessen Cola Zero en een blinkende piano tijdelijk dwars door elkaar staan.

Zo supervet

Mevrouw Michelle, U staat op de Pinkpopposter…

Klopt! Hoe supervet is dat? Ik ben er eerlijk gezegd nog nooit geweest. Mijn vader wel, meerdere keren. Hij vindt het natuurlijk net zo supervet. Ik ben heel blij, want Pinkpop is zó groot.

Ga je meer festivals doen?

Veertig… Ik trap af op Paaspop. Ik zal veel covers gaan spelen, naast de nieuwe single, What About Us en Duurt Te Lang. Maar ik beloof covers die goed bij me passen en waar ik mijn eigen draai aan kan geven.

Die opsomming van na je vorige Metro-interview… Hoe komt dat bij je binnen?

Eerlijk gezegd komt het amper binnen. Dat wil niet zeggen dat ik er niet heel enthousiast over ben. Maar omdat het zo veel is, ga je ook relativeren. Alsof het er opeens allemaal bij hoort, terwijl het bij de start van een carrière natuurlijk helemaal niet vanzelfsprekend is. Bizar. Elke dag doe ik volgens mij iets wat ik nog nooit gedaan heb, elke dag is spannend, elke dag leer ik in sneltreinvaart. Weet je, misschien houdt het ooit zomaar op. Of is er een groot schandaal ofzo, al zou ik niet weten wat haha. Vraag het me over een half jaar maar weer, maar nu is alles fantastisch.

Na alle YouTube-successen en de cover Duurt Te Lang, voelt je single Skyward toch als een nieuw begin?

Zeker. Het is de eerste keer dat ik mijn eigen stempel ergens op kan zetten. Duurt Te Lang is te gek, maar past niet één twee drie bij me. Nu laat ik horen wie ik echt ben. We hebben lang gewacht, want het moest echt goed zijn. Relove bracht ik in de hype van What About Us uit, dat was nog net niet het juiste liedje. Nu is de juiste tijd voor Skyward.

Heel veel mensen vroegen zich door het enorme Duurt Te Lang-succes af: wat nu??

Man, weet je hoe spannend ik het zelf vond?

Instagram pleurt eruit

Je zette de komst van de single in elk geval goed in de markt via social media.

Ja, we hadden een prima plan daarvoor. Maar wat denk je? Donderdag, de avond voor de single, pleurt Instagram eruit. De hel! Ik moest ook optreden in Maastricht en kon niks doen. Zoiets geeft me enorm veel stress. Hoe zich dat uit? Dan word ik helemaal gek, ben ik stikchagrijnig en gaat mijn hart heel snel kloppen.

Hoe probeerde je met Skyward iets (Duurt Te Lang) te overtreffen, dat eigenlijk niet te overtreffen is?

Niet. Dat probeerde ik niet en het gaat ook niet gebeuren. Als het wel zou gebeuren, dan weet ik het helemáál niet meer.

Maar Skyward is Davina Michelle.

Ik denk het, ik hoop het. We zijn al heel lang aan het schrijven en aan het bekijken wat bij mij past. En, nog belangrijker, wat vind ik zelf leuk om te zingen? Sommige artiesten doen daar hun hele leven over hè? Ik vind Skyward nu vet en ik ben er trots op. Het past bij me, maar ja, wie weet ontdek ik over een paar maanden iets compleet anders. Ik kan gelukkig nog ontwikkelen, ik ben nog helemaal niet gebonden aan een genre. Eén ding weet ik wel: muziek die ik uitbreng heeft altijd een randje.

Davina Michel: dit jaar op Pinkpop en 39 andere festivals.

Wie is de dame eigenlijk die in je lied ‘Skyward gaat’?

In principe zing ik het naar de mens in z’n algemeen, naar de wereld. Ik zing een zij, maar het kan ook een hij zijn. Ik zeg ‘tolereer elkaar en geeft elkaar de ruimte om te zijn wie we zijn’. Dan durven mensen zich eerder te uiten. Het refrein komt neer op ‘joh, ga erboven staan als mensen iets van je denken of willen’. Natuurlijk heb ik het wel vanuit mijn eigen optiek geschreven.

De tekst komt uit jouw pen hè?

Ja, op deze eerste single na Duurt Te Lang wilde ik mijn eigen stempel drukken. Het moest echt ergens over gaan.

ADD als de knetter

Waar zat je toen je het opschreef?

Gewoon thuis. Ik had me er met mijn vriend drie dagen voor opgesloten in m’n eigen huis. Hij maakte een een melodielijn, ik de tekst. Het was even strijden, maar het is gelukt. Ik zat wel met een koptelefoon op, want eigenlijk kan ik helemaal niet schrijven als er iemand bij is. Ik heb ADD als de knetter en zie dus alles. Toen ik mijn vriend even de tuin in gestuurd had, kwam ik Skyward tegen. Dat vond ik meteen een supervet woord. Je kunt forward, backward en skyward. Ik vond het een mooie manier om te zeggen dat je boven shit moet gaan staan.

Paspoort

Naam: Davina Michelle

Leeftijd: 23

Komt uit: Rotterdam

Platenlabel: 8Ball

Deelneemster: Beste Zangers 2018

Aantal YouTube-volgers: 587.000

Aantal Instagram-volgers: 309.000