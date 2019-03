Davina Michelle heeft de populairste videoclip

Please allow me to introduce myself, I'm a man of wealth and taste. Kun je je voorstellen dat op de zinnen van deze bekende Stones-klassieker een balletvoorstelling wordt gedanst?

Uniek

Toch is het zo. De voorstelling, die gechoreografeerd is door een ballerina-vriendin van Mick Jagger, is deze week in Rusland in première gegaan. De acht minuten durende Porte Rouge-show is geïnspireerd op de uitzinnige dansstijl van de Britse rockzanger en kon dinsdagavond op een volle zaal rekenen in het beroemde Mariinski-theater in Sint-Petersburg.