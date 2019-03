'Bizarre' video is typerend voor Rammstein

Het internet ontplofte bijna bij het zien van de eerste beelden van de nieuwe videoclip van het nummer Deutschland van de Duitse band Rammstein.

De band zelf kwam onder vuur te liggen, kreeg haast een shitstorm over zich heen en er werd al snel opgeroepen om het nummer van YouTube te laten verwijderen. Voordat de volledige single überhaupt te beluisteren was. Dat allemaal om de eerste 36 seconden van het nummer. In de trailer is te zien hoe concentratiekampgevangenen staan te wachten op hun executie met een strop om hun hals.

Donderdagavond kwam de rest van het nummer online. In plaats van verwijderd te worden, heeft het binnen een halfuur al een half miljoen views te pakken. Op de videoclip zit een leeftijdsrestrictie en reacties zijn - net zoals bij andere clips - uitgeschakeld.

Bizar

Misschien is dat ook wel verstandig, want de rest van de clip is een woord bizar te noemen. „Wat het probleem is met deze video? Je kunt jezelf misschien beter afvragen wat niet het probleem is", vertelt Kasper Hermans, hoofdredacteur van muziekplatform Nieuweplaat. „Er komen necrofilie, kannibalisme, bestialisme en zeker vier oorlogen in voor. Dat is Rammstein-bingo. Dat er Holocaust-verwijzingen in zitten is - hoe gek het ook klinkt - in een bepaald opzicht nog wel het minst opzienbarende."

We zien Duitsland ten tijden van de Romeinen, de tweede wereldoorlog, 2019 in oorlog en een futuristische tijd. „Het deed me in bepaalde opzichten denken aan de videoclip van Amerika (nummer van de band uit 2004 red.), waarin de invloed van de VS werd geridiculiseerd. Alleen dat gebeurde heel spottend, hier concentreert de band zich echt op het minder mooie verleden van Duitsland met alle schokkende scenes die daarbij horen", aldus Hermans.

Hij vindt het apart dat op basis van de trailer al geroepen werd dat de clip offline zou moeten worden gehaald. „In het verleden zijn er ook films uitgekomen over de Holocaust, waarom wordt op voorhand deze kunstvorm (de videoclip red.) al afgebrand? Als er van te voren geen ophef over was geweest, was het niet het deel geweest waarover ik direct het meest zou napraten." Of de clip offline gehaald zou moeten worden vindt hij lastig. „In principe vind ik dat het kunst is, en in kunst mag veel. Een muzikant is een artiest en een videoclip is een verlengde van zijn kunstuiting."

Zanger Till Lindemann tijdens een optreden / ANP

Verrast is hij trouwens niet door de negen minuut durende clip. „Dit is zo typisch Rammstein. Het provoceren, dat doen ze vaker in clips. Ik denk dat ze met deze video heel veel mensen boos hebben gemaakt, maar dat is typisch voor de band. Ze willen provoceren, met deze ophef hebben ze bereikt wat ze willen."

Typisch

Ook Metro's muziekredacteur Pierre Oitmann vindt deze clip typerend voor de band. „Als je Rammstein goed kent en weet wat ze doen, zul je dit waarschijnlijk niet eens als schokkend ervaren. Ik snap wel dat als dit de eerste clip is die je van de band ziet, je geschokt bent."

Overigens moet je volgens Oitmann ook zeer goed naar de tekst van het nummer luisteren. „In de tekst zingen ze namelijk dat ze gemengde gevoelens hebben over de Duitse historie. Ik wil van je houden, maar dat vind ik heel lastig. Dat zingen ze. Ze kijken in het nummer kritisch naar hun eigen historie." In de clip zie je beelden die refereren naar historische gebeurtenissen uit de Germaanse geschiedenis en „dan ontkom je niet aan dat stukje Holocaust".

Hij vindt dan ook dat zo'n clip moet kunnen. „Het is een uiting van kunst en cultuur. In de context van het lied vind ik deze beelden heel begrijpelijk." Hij heeft niet het gevoel dat er gespot wordt met het leed van de omgekomen joden. „De video laat juist zien hoe beladen het onderwerp is. Maar als iets beladen is, betekent het niet dat je het moet wegstoppen. Het is juist goed om te laten zien dat relatief recente geschiedenis onderdeel uitmaakt van een land. Dat mag je best laten zien, daar is niets mis mee."

In de videoclips van Mein Teil en Rosenrot ging de Duitse band ook al vrij ver.