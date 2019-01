Kris Kross Amsterdam heeft de Fresh Video

Het was misschien wel de acteerverrassing van het jaar: Lady Gaga in A Star is Born. De film was zeer goedbezocht en ook de tracks die in de film gezongen worden waren de afgelopen maanden mateloos populair. Maar tot op heden had Lady Gaga de grote hit Shallow uit de film nog niet live gezongen.

Dat deed ze nu wel tijdens de aftrap van haar mega spectaculaire show Enigma die vanaf vrijdag te zien is in het Park Theater van Park MGM in Las Vegas.

Impact