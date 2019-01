Dit zijn de genomineerden voor de 100% NL Awards

Guus Meeuwis, Nielson, Ilse De Lange en Jan Smit hebben de meeste nominaties op zak voor de tiende 100% NL Awards. Wie gaan er dit jaar 100% voor goud?

Vier nominaties in vier categorieën: dat hebben Guus Meeuwis, Nielson, Ilse DeLange en Jan Smit alvast voor elkaar voor de jubileumeditie van de 100% NL Awards. Alle genomineerden worden vandaag, 7 januari, door Metro op deze plaats en door Barry Paf, dj van 100% NL, in zijn ochtendprogramma De Barry Paf Show bekendgemaakt. Ook nieuwkomer Davina Michelle, die in 2018 als een komeet ging, staat er met drie nominaties prima op. Dat geldt ook voor namen als Nick & Simon, André Hazes en BLØF.

Metrolezers kunnen kaarten winnen

De 100% NL Awards worden op donderdag 7 februari bekendgemaakt tijdens een Awardshow in The Box in Amsterdam. Onder meer Davina Michelle en Ilse DeLange treden die avond op en acht Metro-lezers kunnen een kaartje winnen en erbij zijn (zie onderaan).

Tot 21 januari kan door het publiek op alle genomineerden in zeven categorieën worden gestemd via 100p.nl. Daarna worden de finalisten bekendgemaakt en gaat een tweede stemronde in. ,,Als je kijkt naar de Nederlandse popmuziek, dan hebben we een zeer vruchtbaar jaar achter de rug”, zegt Martijn Zuurveen, Station Director van het 12,5-jarige 100% NL. ,,Er staan deze tiende editie weer zeer mooie namen in de genomineerdenlijst. Niet alleen gevestigde namen, maar ook nieuwkomers als Davina Michelle en Suzan & Freek.” Hieronder zie je alle genomineerden per categorie.

André Hazes. / Paul Bergen | ANP

Zanger van het Jaar

André Hazes, Diggy Dex, Douwe Bob, Fais, Guus Meeuwis, Jan Smit, Jeroen van der Boom, Kraantje Pappie, Marco Borsato, Nick & Simon, Nielson, Waylon en Wulf.

Glennis Grace. / Paul Bergen | ANP

Zangeres van het Jaar

Anouk, Davina Michelle, Glennis Grace, Ilse DeLange, Maan, Miss Montreal, OG3NE en Trijntje Oosterhuis.

Chef’Special. / Paul Bergen | ANP

Band van het Jaar

3JS, BLØF, Causes, Chef’Special, Kensington, Racoon en RONDÉ.

Suzan & Freek. / Jim Bakkum

Talent van het Jaar

Davina Michelle, Ed Struijlaart, Jim van der Zee, Paul Sinha, Romy Monteiro en Suzan & Freek.

Diggy Dex. / Remko de Waal | ANP

Album van het Jaar

3JS – Nu, André Hazes - Anders, Anouk – Wen D’r Maar Aan, Diggy Dex – Karavaan, Douwe Bob – The Shape I’m In, Guus Meeuwis – Geluk, Ilse DeLange – Ilse DeLange, Jan Smit – Met Andere Woorden, Maan – Waar Ga Je Heen, Nielson – Diamant en Wulf – Switching Gears.

Armin van Buuren. / Paul Raats | ANP

Hit van het Jaar

Armin van Buuren feat. James Newman – Therapy, BLØF – Zachtjes Zingen (Giraff Remix), Davina Michelle – Duurt Te Lang, Diggy Dex – De Zon Op, Douwe Bob – Shine, Fais – Know You Better, Guus Meeuwis – Je Staat Niet Alleen, Ilse DeLange – Lay Your Weapons Down, Kraantje Pappie feat. Joshua Nolet – Liefde In De Lucht, Marco & Vrienden – Vrienden, Miss Montreal – Till The Sun Comes Up, Nick & Simon – Mum Van Tijd, Nielson – Ijskoud en Wulf – All Things Under The Sun.

Kensington. / Paul Bergen | ANP

Live-act van het Jaar

André Hazes – Live in Ahoy, Anouk – Ziggo Dome, BLØF – Ahoy, Guus Meeuwis – Groots Met Een Zachte G, Ilse DeLange – Tuckerville, Jan Smit, Theatertour Met Andere Woorden, Kensington – Johan Cruijff ArenA, Marco Borsato – Koninklijk Theater Carré, Miss Montreal – Bierpop, Nick & Simon – Theatertour Aangenaam, Nielson – Diamant Tour, OG3NE – A Magical Christmas in Concert, René Froger – Favourites in Concert, Tino Martin – Ziggo Dome en Toppers – Toppers in Concert.

Wil jij erbij zijn?

Metro en radiostation 100% NL geven 4x2 entreekaarten weg voor de liveshow van de 100% NL Awards. Wil jij op 7 februari tussen 19.00 en 23.00 uur in The Box in Amsterdam live-optredens van onder meer Davina Michelle en Ilse DeLange zien? Vul hieronder dan uiterlijk vrijdagochtend je gegevens in en maak kans: