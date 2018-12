Welke muziek streamden we het meest in 2018?

Drake is terug als koning van de gestreamde muziek. In 2015 en 2016 was de Canadese rapper al de populairste artiest op Spotify, maar vorig jaar werd hij voorbijgestreefd door Ed Sheeran. 2018 was echter weer het jaar van Drake, die met maar liefst 7,9 miljard streams in een jaar zelfs de meest gestreamde artiest aller tijden is.

In Nederland staat Drake niet bovenaan de lijstjes. Hier gaat Josylvio er met de eer van meest gestreamde artiest vandoor, gevolgd door Ronnie Flex en Lil’ Kleine. Drake staat op de zesde plaats. De meest gestreamde track door Nederlandse gebruikers van Spotify is One Kiss van Dua Lipa en Calvin Harris. In die lijst staat Drake tweede met God’s Plan.

Scorpion, het album van Drake dat op 29 juni uitkwam, haalde op een gegeven 10 miljoen streams per uur. Ja, je leest het goed: 10 miljoen streams per uur. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Scorpion onbedreigd bovenaan staat in de lijst met meest gestreamde albums.

December is de maand van de lijstjes, dus hebben we op die manier een overzicht gemaakt van waar we in 2018 het meest naar luisterden.

Meest gestreamde artiesten in Nederland

1 Josylvio

2 Ronnie Flex

3 Lil’ Kleine

4 Frenna

5 Bizzey

6 Drake

7 Boef

8 Broederliefde

9 Ed Sheeran

10 Sevn Alias

Josylvio is in Nederland de meest gestreamde artiest. Foto: ANP

Meest gestreamde tracks in Nederland

1 One Kiss – Dua Lipa en Calvin Harris

2 God’s Plan – Drake

3 Verleden Tijd – Frenna en Lil’ Kleine

4 Catch Up – Josylvio

5 Djadja – Aya Nakamura

6 Lil Craney – Kraantje Pappie

7 Hey Meisje – Esko, Hansie en Josylvio

8 Drama – Boef en Bizzey

9 Blij Bij Mij – Ronnie Flex

10 These Days – Macklemore, Jess Glynne en Rudimental

Meest gestreamde podcast in Nederland

1 Echt Gebeurd

2 Master Your Mindset Podcast

3 The Misfits Podcast

4 Colleges van topwetenschappers

5 Philosphize This!

Meest gestreamde artiesten wereldwijd

1 Drake

2 Post Malone

3 XXXTENTACION

4 J. Balvin

5 Ed Sheeran

Meest gestreamde vrouwelijke artiesten

1 Ariane Grande

2 Dua Lipa

3 Cardi B

4 Taylor Swift

5 Camila Cabello

Ariane Grande is de meest gestreamde vrouwelijke artiest. Foto: Getty Images

Meest gestreamde tracks

1 God’s Plan – Drake

2 SAD! – XXXTENTACION

3 rockstar – Post Malone ft. 21 Savage

4 Post Malone Psycho – Post Malone ft. Ty Dolla $ign

5 In My Feelings – Drake

Meest gestreamde albums

1 Scorpion – Drake

2 beerbongs & bentleys – Post Malone

3 ? – XXXTENTACION

4 Dua Lipa (naamloos album)

5 ÷ - Ed Sheeran

Meest gestreamde groepen

1 Imagine Dragons

2 BTS

3 Maroon 5

4 Migos

5 Coldplay

Dan Reynolds van Imagine Dragons. Foto: AFP

Meest gevolgde playlist

1 Today’s Top Hits

2 RapCaviar

3 ¡Viva Latino!

4 Baila Reggaeton

5 Songs to Sing in the Car

Meest gestreamde Spotify-podcasts

1 Fest & Flauschig

2 The Joe Budden Podcast with Rory & Mal

3 Dissect

4 Amy Schumer Presents: 3 Girls, 1 Keith

5 TALK-O-MAT