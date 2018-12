Warface: 'Hardstyle-fans leven echt voor de muziek'

Waar de ene muziekstijl na een tijdje weer zakt in populariteit, blijft hardstyle ten alle tijden populair. Het is dan ook geen wonder dat Warface vanavond het AFAS Live in Amsterdam stijf uitverkocht heeft gekregen. Metro sprak de 25-jarige dj uit Limburg vlak voor zijn show. “Je hebt gewoon heel veel mensen die voor deze muziek leven.”

Warface (of Youri Claessens zoals de dj echt heet) is niet nerveus als we hem een paar dagen voor zijn Live For This-show spreken. “Al is AFAS Live natuurlijk niet niks”, zegt hij lachend. “Ik ben lekker voorbereidingen aan het treffen voor de show. Ik heb net nog dezelfde show in Sydney gedaan, stiekem als een beetje voorbereiding. Het was wel een kleinere groep mensen, zo’n tweeduizend man. AFAS is het dubbele! Maar het was een mooie voorbereiding op wat er zaterdagavond zal komen. En sowieso vond ik het magisch dat er aan de andere kant van de wereld mensen dus op jouw naam, jouw feest afkomen! Ik had echt wel even een besefmomentje daar.”

Was je nooit eerder in Australië geweest om op te treden?

“Jawel, ik heb er een paar keer gestaan maar dan niet met een show volledig in het teken van mij. Dat was nu wel het geval met het Live For This-concept. Maar extra nerveus word ik niet. Niet om op te scheppen, maar het rare is dat ik nooit last van zenuwen heb. Als ik op moet kan ik best wel goed die knop omschakelen. Of ik dat lekker vind? Misschien had ik juist liever wel zenuwen gehad. Een beetje spanning is gezond. Maar dit is iets waar we ons al ruim een jaar op voorbereiden. En toen ik hoorde dat het uitverkocht was viel dat laatste beetje spanning ook weg. Nu heb ik er vooral gewoon heel veel zin in!”

Waarom AFAS-live?

“Het was altijd al een persoonlijke droom. Toen Warface startte zei ik altijd al: hier wil ik ooit staan met een soloshow. Het is een grote locatie, maar toch intiem. Geen 30.000 man in een stadion, maar wel de allure van een grote hal. Iedere grote naam uit de popcultuur heeft daar gestaan. Robbie Williams, Martin Garrix, Kanye West… En dan sta ik daar als boerenknul uit Limburg straks even met mijn eigen show. Dat voelt zo onwerkelijk, maar ook zo vet.”

En dan nog uitverkocht ook. Hoe krijg je het voor elkaar?!

“Dat kan ik zelf ook niet geloven. Live For This is meer dan een feestconcept, het is een community van Warface en zijn fans. Dat concept is uitgegroeid. Je hebt mensen die voor deze muziek leven en dat heb ik altijd heel erg gewaardeerd. Zonder fans ben je als artiest niets. Door die fanbase is dit evenement mogelijk denk ik. Het hele idee voor een evenement hebben we een hele tijd geleden voorgelegd bij Art of Dance en zij vonden het ook een heel vet idee.”

Maar waarin onderscheid jij je van alle andere dj’s uit jouw scene?

“Het gros van de mensen heeft het idee dat Warface alleen maar knallen, knallen, knallen is, maar het is niet heel duister en snel allemaal. Ik bouw een avond echt op. Natuurlijk gaat het los op een gegeven moment, maar het moet wel echt een dj set worden. Veel fans vroegen mij om mijn grootste hits te draaien. Daar ben ik eigenlijk niet zo van, want ik ben nog te jong voor een classics-moment vind ik. Maar dat heb ik verwerkt op een hele toffe manier, door allemaal oude hits in een nieuw jasje te steken. Op zo’n manier los ik het op. Met een classics-set lijkt het net alsof ik al ga stoppen. Daarvoor draai ik nog te kort. Op deze manier ga ik het publiek pleasen, maar dat is ook eenmalig, haha. Er zit nog zoveel groei in mijn carrière. Ik wil alleen maar naar de toekomst kijken, niet naar het verleden.”

De hardstyle-scene kent een onwijs vaste fanbase. Heb je enig idee hoe dat komt?

“Ik weet niet hoe het komt, maar het is inderdaad zo. Ik denk dat dat het hele unieke ding van de scene is. Je ziet het een merchandise, je ziet het in tattoo’s die mensen nemen. Ze leven echt voor deze muziek en zien hardstyle als uitlaatklep. Ik denk dat het wel meehelpt dat er altijd een hele goede sfeer hangt op hardstylefeesten. Daardoor is het heel toegankelijk om erin te belanden. Ik ken mensen die de muziek echt verafschuwden, op een feest kwamen en nu iedere week naar een hardstyle-evenement gaan. De vooroordelen zijn meteen weg. En het is niet zo’n ‘kijk mij nou-publiek’. Iedereen is echt met elkaar en komt maar met één doel: een goede tijd hebben.”

Blijf jij voorlopig ook iemand waar ze naar kunnen luisteren?

“Absoluut. Ik heb geen ‘einddatum’ op mijn carrière als dj. Ik heb het idee dat het pas net is begonnen en ik ben er ook nooit met een carrièreplan ingegaan. Warface is eigenlijk een beetje per ongeluk begonnen omdat ik het gewoon leuk vond om te draaien. Ik wilde niet de nieuwe nummer-1 dj worden. Ik zat in het organiseren van evenementen, ging draaien en werd steeds meer geboekt. Vifj, zes jaar geleden werd ik getekend bij een een agency en zo werden de optredens steeds meer. Zo heb ik steeds een grote droom: toen was het een eigen evenement in AFAS-live en dat gaat nu gebeuren. En daarna zijn er nog heel veel dromen die ook uit kunnen komen.”