Vrouwelijke artiesten veel minder streams dan mannen

Nederlanders luisteren minder vaak naar vrouwelijke dan mannelijke artiesten. Dat blijkt uit onderzoek van het wereldwijde muziek streaming platform Deezer. Nederlandse hiphop is - na popmuziek – het meest populair. Rappers Josylvio, Ronnie Flex en Lil Kleine worden het meest gestreamd. Genres als indie, rock, elektronische muziek en R&B volgen.

De streamingdienst analyseert jaarlijks de streaming-data van luisteraars uit Nederland en daarbuiten om trends in (inter)nationale muziek te ontdekken. Dit jaar is J Balvin wereldwijd de meest gestreamde artiest en One Kiss van Calvin Harris & Dua Lipa het meest gestreamde nummer. Opvallend is dat de muziek van J Balvin niet Engelstalig is en toch zoveel fans heeft.

Vrouwen minder gestreamd dan mannen

Vrouwelijke artiesten worden in Nederland minder vaak gestreamd dan mannelijke artiesten. Zo staat er geen vrouw in de top tien gestreamde artiesten in Nederland. Van de top tien gestreamde songs, zijn er slechts twee (Dua Lipa en Aya Nakamura) afkomstig van een vrouwelijke artiest. Ook is er slechts een vrouwelijke artiest (wederom Dua Lipa) met een album in de top tien meest gestreamde albums in Nederland.

Dat er minder muziek van vrouwelijke artiesten gestreamd wordt, is geen trend die exclusief voor Nederland is. Er is slechts één vrouwelijke artiest te vinden in de top tien meest gestreamde artiesten: Anitta. Ze staat op de tiende plek in deze internationale top tien.

Pop en hiphop

Uit de data van Deezer blijkt dat Nederlanders het meest pop of hiphop streamen. Pop is het populairste genre in Nederland, dat door meer dan driekwart van de luisteraars gestreamd wordt. Hiphop is eveneens populair, dat door twee op de drie luisteraars gestreamd wordt via Deezer. Dance (50 procent), Rock (45 procent), R&B (39 procent) en Elektronische muziek (38 procent) completeren de top-genres. Het genre Indie wordt door slechts een op de vijf streamers beluisterd.

Wereldwijd is Rapper Drake miljoenen keer gestreamd en hoeft hij slechts Ed Sheeran en J Balvin voor zich te dulden in de top drie meeste gestreamde artiesten. In Nederland zijn er maar liefst zeven Nederlandse artiesten (eveneens rappers) meer gestreamd dan Drake. Lokale rappers blijken in Nederland dus vaker gestreamd te worden dan de Hotline Bling-rapper.