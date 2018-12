The Kingdom Choir: een groep van twintig nachtegaaltjes geleid door een ijzersterke vrouw. Wat begon met optredens op de radio groeide na heel wat jaren razendsnel uit tot een uitverkochte headline show. Dat alles dankzij hun optreden op de bruiloft van de Britse prins Harry en zijn Meghan Markle. ,,Het was een moment waarop de tijd even stil leek te staan. Nog nooit eerder was er een ‘black gospelchoir’ aanwezig bij een Royal Wedding in Engeland”, vertelt Karen Gibson, de vrouw die het koor oprichtte en nog altijd leidt als dirigent.

Een dag die voor het koor de geschiedenis ingaat als de dag waarop hun carrière in een stroomversnelling terecht kwam: 19 mei 2018. Gibson dacht eerst nog dat het een grap was toen ze gebeld werd met de vraag of het koor wilde optreden tijdens The Royal Wedding. Niets was echter minder waar. Hun vertolking van het liedje Stand By Me viel zelfs zo in de smaak dat hun website die dag tot twee keer toe crashte.

Overweldigend

Van 700 Instagramvolgers naar ruim 35.000 Instagramvolgers in twee dagen tijd. ,,We wisten dat veel mensen ons zouden zien en dat het een groot podium was om te mogen optreden. Maar we hadden geen idee dat de reacties zo overweldigend zouden zijn. Het was gewoon choquerend op een goede manier.” Er kwamen verzoeken binnen van over de hele wereld. Van een tournee en een bezoek aan Duitsland en Amerika tot mensen die deel wilden uitmaken van het koor.

,,Een aantal van deze verzoeken konden we inwilligen, maar lang niet alles zoals je wel kunt begrijpen”, stelt Gibson. Na de het optreden op de bruiloft van prins Harry en Meghan Markle kreeg het koor een eigen management en een contract bij recordlabel Sony. ,,De recorddeal zorgde ervoor dat we een druk schema kregen. We hebben onze eigen headline show gehad, zijn een aantal keer op radio en tv geweest en we reisden af naar Australië voor The Invictus Games. Het was allemaal best hectisch.”

The Kingdom Choir: wereldberoemd door Royal Wedding. (Karen Gibson in de grijze jurk)

Familie

Hun drukke bestaan zorgde ervoor dat de koorleden naar elkaar toe groeiden. ,,We zijn een familie geworden. Van tevoren wisten we niet dat dat zou gebeuren. Het koor is een geweldige groep mensen. Ze maken veel plezier, zijn liefhebbend, ondersteunend en bemoedigend, dat is heel belangrijk.” Hoewel Gibson het erg naar haar zin heeft met haar ‘koorfamilie’ kijkt ze enorm uit naar de kerstdagen, omdat ze dan weer bij haar bloedverwanten kan zijn.

Wat ze met kerst gaat doen? ,,Eten! Vooral veel chocolade”, zegt Gibson met een lach. Als ze de mensen één ding mee kon geven met kerst dan wist ze het wel. ,,Ik wil tegen mensen zeggen dat het belangrijkste met kerst liefde, familie en verbinding is. Het hoeft niet per se om je bloedverwanten te gaan, het gaat erom dat mensen zich verbonden met elkaar voelen. Ik bid ervoor dat niemand eenzaam hoeft te zijn met kerst.”

Kerstcampagne

Het feest van de dennenbomen en tafels vol lekkernijen heeft het koor dit jaar nog iets extra’s opgeleverd. Het koor is vandaag namelijk in Amsterdam voor de Coca-Cola kerstcampagne. ,,Het is een eer om mee te werken aan de Coca-Cola campagne. Dat liedje dat we opnieuw hebben opgenomen, Holidays are coming? Dat is echt een iconisch liedje. 6 maanden geleden had ik me niet in kunnen denken dat dit soort dingen zouden gaan gebeuren.”