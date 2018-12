Studenten hangen in de lampen bij Piano Man

Billy Joel had in 1974 nooit kunnen denken dat zijn Piano Man in 2018 op nummer 3 in de Top 2000 zou staan. Studenten hielpen een hand(je).

Sing us a song, you’re the piano man. Sing us a song tonight! Billy Joel zingt het al 44 jaar vol overgave, net als miljoenen van zijn luisteraars. De Amerikaanse pianist en zanger scoorde geen hit met zijn Piano Man. Maar zie nu eens: op Oudjaarsavond wordt hij in de Top 2000 op NPO Radio 2 als nummer 3 gedraaid.

Mondharmonica leren spelen

Opa en oma zijn daar niet ‘schuldig’ aan, integendeel. Studenten hebben de huidige klassieker in de loop der jaren leren waarderen. Dat begon allemaal in Tilburgse kroegen en een plaatselijke live-pianobar. Naar verluidt gingen de studenten er zelfs mondharmonica leren spelen, om het beroemde begin van Piano Man mee te kunnen doen. Hoe het ook exact zit, de liefde voor Piano Man verspreidde zich als een olievlek van student naar student. Jongeren stemmen massaal op het nummer en Joel heeft een Top 3-notering in the pocket.

Gijs Staverman. / Remko de Waal | ANP

,,Fantastisch dat zoiets zo gaat toch?”, zegt Gijs Staverman, een van de dj’s van de Top 2000 (hij draait vanaf Eerste Kerstdag telkens tussen 12.00 en 14.00 uur, de start is om 8.00 uur). ,,De NS gebruikte Piano Man ook al eens in een commercial, goed gekozen. Dit nummer is geweldig, Billy Joel is sowieso in staat om een heel verhaal in drie, vier minuten te vertellen. Superknap.” Het verhaal van de studenten kent Staverman wel. ,,Er stemmen steeds meer jongeren op de Top 2000. Zo wordt het echt een lijst van ons allemaal. Ik vind het sowieso bijzonder wat er in het land gebeurt. Laatst was ik op een feest van iemand die 50 werd en tegelijkertijd werd de verjaardag van de 18-jarige dochter gevierd. Ik hoorde allemaal maar een mix van de Top 2000. Dat vind ik nou leuk.”

Barry Paf (l) met Jan Smit bij 100% NL. / Mischa Schoemaker | ANP

Ik vroeg nog: ‘Billy Joel?’

Stavermans collega Barry Paf van Radio 100% NL vindt Piano Man ‘een hele goeie plaat’ en merkt de liefde onder jongeren als hij in het land draait. ,,Ik had eens een klus en toen kwam een studentengroep het nummer inderdaad aanvragen. Ik vroeg nog: ‘Billy Joel?’ ‘Jaaah!, riepen ze toen. Draai vooral het einde maar’.” Dat slot zit vol ‘lalala’ en het refrein Sing us a song zonder muziek eronder: uitermate geschikt voor feesten en partijen dus. ,,Alle studenten gingen arm in arm”, zegt Paff. ,,Ze hingen in de lampen. De eerste keer wist ik niet wat me overkwam.”

Duizenden keren gespeeld

Dat weet Alexander Broussard al lang. Hij is het boegbeeld van tributeband The Billy Joel Experience en lijkt ook enigszins op de muzikant (‘ik doe mijn best’). Vijftien tot twintig keer per jaar ‘is’ hij Joel, zoals volgende week vrijdag weer in De Vorstin in Hilversum. Maar Broussard maakte in zijn 30-jarige carrière onder meer ook deel uit van Crazy Piano’s: ,,Ik heb Piano Man in mijn leven duizenden keren gespeeld. Er gingen nul avonden voorbij waarop de song niet werd aangevraagd. Voor mij is het nummer niet zo spannend meer, maar het blijft een heel sterk liedje in al z’n eenvoud.”

Alexander Broussard van The Billy Joel Experience.

,,Natuurlijk spelen we Piano Man met The Billy Joel Experience”, zegt de zanger / pianist. ,,We sluiten er mee af. Ik kan het echt niet maken om het niet te doen.” Dat studenten de Top 2000-topnotering hebben omarmd, snapt Broussard wel. ,,Zulke dingen gebeuren door de jaren heen. Ooit had je het met I Will Survive. Een hoop lalala en saamhorigheid is altijd leuk. Wie weet zingen studenten over vijftien jaar wel massaal Hey Jude.”

Tot slot, voor wie nog een goede quizvraag nodig heeft: hoe hoog kwam Piano Man in de Top 40 eigenlijk? Ehm, het nummer haalde de Tipparade niet eens en dus de Top 40 niet. Flop!

Door de jaren heen

Plaatsen Piano Man in de Top 2000:

2016, 2017: 4

2015: 6

2014: 7

2013: 18

2012: 36

2011: 29

2010: 45

2005: 49

2000: 83

1999: 121