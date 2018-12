Oliver Heldens: 'Avicii was geen wake-up call'

We zien hem niet veel meer in Nederland, maar Oliver Heldens is nog altijd diezelfde nuchtere Hollander die hij was toen hij vijf jaar geleden als een raket in dance-land werd afgeschoten. Zelfs chillen met Nile Rodgers, Skrillex of Katy Perry verandert de 23-jarige dj niet en weerhoudt hem er niet van nog regelmatig in ons kleine landje op te treden. En gelukkig maar, want we zien hem graag in ons land achter de draaitafels, zoals zaterdag op Valhalla Festival in de RAI.

“Het gaat goed hoor. Ik ben lekker thuis in Capelle aan de IJsel op dit moment”, antwoordt een relaxte Olivier (zoals hij echt heet) als we hem aan de telefoon spreken deze week. Hij is druk bezig met de voorbereidingen voor Valhalla, waar hij dit weekend één van de hoofdacts is naast namen als Broederliefde, Lil Kleine, ROD, Franky Rizardo en Kris Kross Amsterdam.

Vakantie

Eigenlijk heeft Olivier vakantie, maar bij het woord alleen al moet hij een beetje grinniken. “Ik heb nooit écht vakantie. Als ik twee weken vrij ben vertrek ik eigenlijk standaard wel één van die twee weken naar Londen of LA om de studio in te duiken. Of ik plan dan werk met songwriters in. Ik ben altijd bezig met nieuwe edits, bootlegs… Gewoon altijd met muziek bezig. Mijn slaapkamer is ook omgebouwd tot studio, dus zelfs in mijn huis in Capelle aan de IJsel ben ik eigenlijk nog altijd aan het werk.”

Niet dat hij het erg vindt: muziek is zijn lust en zijn leven en dat laat Olivier ook heel duidelijk merken in het interview. Bang dat hij oververmoeid raakt is hij niet, “want er zit geen dwang op.”

“Ik maak muziek als ik daar zin in heb, maar fixeer mezelf er niet op. Ik heb dit jaar ook heel bewust ‘slechts’ 110 shows ingeboekt en daar wil ik het een beetje bij houden. Ook zodat ik echt met muziek bezig kan blijven en inderdaad om af en toe uit te rusten.”

Oliver Heldens tijdens één van zijn ruim honderd optredens. / The Media Nanny

Avicii

Met het rusten doelt hij ook op Avicii, waar hij eigenlijk zelf over begint als we hem vragen of hij nog genoeg kan ontspannen. “Het overlijden van Avicii was voor mij geen wake-up call. Dat het niet goed met hem ging zag ik al bij de eerste keer dat ik een show met hem deed. Dat was in 2014, toen moest mijn carrière nog beginnen. Ik zag aan hem dat optreden voor hem heel stressvol was. De eerste keer dat ik voor een groot publiek stond was ik ook wel zenuwachtig, maar zodra ik startte was het weg. Hij en ik zijn andere personen. En ik heb heel erg mazzel gehad met de mensen om mij heen. Toen ik begon lag er heel veel druk op dj’s, maar er werd heel goed op me gelet en ik had al snel door dat ik het goed aan kon.”

Dat kon hij zeker en als Oliver Heldens is hij nu al vijf jaar zo succesvol, dat hij zijn hand niet meer omdraait voor een grote ster meer of minder op zijn indrukwekkende lijstje met samenwerkingen. Zo werkte hij met muzieklegende Nile Rodgers, die hij kortgeleden ook eindelijk in real life ontmoette. Hij produceerde een remix van Chic (Le Freak) op verzoek van Rodgers en sindsdien zijn de twee heel goed met elkaar. “Ik heb laatst een paar dagen met hem gezeten. Supertof; die man is zo creatief. Als ik rond dat soort personen ben dan helpt dat mij ook heel erg in mijn creativiteit. Zo kun je van iedereen wat leren; van Nile Rodgers, maar ook van de nieuwe jongens en meiden in het vak die ik tegenkom via mijn label Heldeep Records.”

Lekker nuchter

Overigens zorgt het ontmoeten van al die sterren er niet bepaald voor dat Olivier naast zijn schoenen gaat lopen. “Ik blijf makkelijk nuchter. Ik hoor wel vaak van dj’s dat je niet te lang in Amerika moet zijn en kan dat wel begrijpen, want daar word je wel echt op een voetstuk gezet als je een artiest bent. In Nederland is het heel anders. Al word ik hier ook wel eens herkend, maar ik houd mijn hoofd koel.”

Dat hij zelf de grootste sterren ter wereld niet eens zo snel zal herkennen, getuigt van zijn nuchterheid. “Ik was een keer op bezoek bij Diplo en Skrillex en heb toen de hele avond een beetje met een meisje lopen ginnegappen en keten. Bleek het uiteindelijk Katy Perry te zijn! Ik had haar gewoon niet herkend en ondanks dat zij haar naam had gezegd ging er ook geen belletje rinkelen. Dat is toch te suf voor woorden!”

Nog altijd ‘normaal’ dus, blijkt uit alles wat hij zegt. Maar ook nog altijd een steengoede artiest wat zich kortgeleden nog uitte in zijn gloednieuwe track Fire In My Soul. “Die werd gelukkig heel goed ontvangen. Hij heeft al meer dan drie miljoen streams op Spotify. Of ik hem ook op Valhalla ga draaien? Zeker weten! Hij heeft zo’n fijne bassline en hij werkt onwijs goed bij het publiek, dus waarom niet. Ik heb er onwijs veel zin in!”