Nostalgische Ariana Grande video 'breekt' Youtube

Heb je zin in een nostalgisch avondje, waarbij je lekker - zoals je vroeger ook deed - bankhangend Mean Girls kan kijken? Je hoeft nu niet eens meer de hele film te bekijken, de nieuwe videoclip van Ariana Grande checken is afdoende. Thank U, Next is namelijk een ode aan deze geweldige film.

Breaking Youtube

Nog geen 24 uur staat de video online en nu al heeft hij meer dan dertig miljoen views te pakken. En dat is nog niet alles. Volgens Youtube heeft de zangeres het voor elkaar gekregen dat Youtube 'gebroken' is door de video. Het bedrijf schreef op Twitter dat door de overweldigende aandacht voor de clip, de opmerkingen niet meer geladen konden worden. Gelukkig is dat inmiddels opgelost.

Geen wonder dat iedereen de clip aan het bekijken is, het is namelijk een grote nostalgische ervaring. In Thank U, Next worden vier grote 'tiener' films als het ware nagedaan. De openingsscène is bijvoorbeeld gelijk aan die van Mean Girls. In het origineel vertellen scholieren hun ervaringen of roddels over Queen Bee Regina George, in de clip doen ze dat over Ariana Grande. Grande legt uit dat ze een eigen twist probeerde te geven aan deze legendarische films.

Nailed it

Ook Legally Blonde wordt tot in de puntjes nagedaan. Zo is de bekende - niet subtiele - beautysalonscène te zien, waarbij gepraat wordt over grote 'voortanden' en 'pakketjes'. In plaats van Elle Woods, zien we Grande op de stoel zitten en de 'bend and snap' leren. En ja, ze doet het goed!

Dat is ook Reese Witherspoon niet onopgemerkt gebleven. De actrice, die de rol van Elle Woods voor haar rekening nam, schrijft op Twitter dat Grande de 'bend and snap' absoluut perfect uitvoert. Ook tweet ze een foto van een originele scène uit Legally Blonde en de Grande-versie.

Ervaring

Ook de films Bring It On en 13 going 30 komen voorbij. En geen zorgen, natúúrlijk hebben het burn book en de legendarische kerstscène ook nog even hun momentje.

In het nummer Thank U, Next zingt Grande over haar exen. Ze worden niet de grond in gestampt, zoals dat bij andere artiesten weleens gebeurd, maar ze worden juist bedankt voor de ervaringen die ze haar gegeven hebben. Ze hebben haar geleerd over pijn, over geduld en over liefhebben.