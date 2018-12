METRO’S 5 CONCERTEN DIE IN DE VERKOOP GAAN #26

Rapper Bizzey heeft een waanzinnig jaar achter de rug, waarin hij hits scoorde met Boef, Kraantje Pappie, Frenna, Lil Kleine en Hardwell. In 2019 gaat hij keihard door met een grootse show in AFAS Live. “Het moet gewoon iconisch”, vertelt hij aan Metro.

Bizzey had halverwege het voorgaande decennium al wat bescheiden hitjes achter zijn naam staan, maar het gaat pas echt hard wanneer hij met twee vrienden Yellow Claw opricht. Er volgen feesthits als ‘Krokobil’, ‘Thunder’, ‘Till It Hurts’ en ‘Shotgun’, al besluit hij in 2016 uit de groep te stappen. Twee jaar later brengt hij solo de ene na de andere clubtrack uit. “Ik voel me superblessed. weet je wel? Het is ongelofelijk dat het zo hard is gegaan. Dat had ik nooit durven dromen, zeker omdat ik twee jaar geleden pas als soloartiest begonnen ben. Ik weet dat ik hard werk en ik had gehoopt dat sommige dingen aan zouden slaan in de clubs, maar dat het zo hard zou gaan, zo massaal en ik clubs zou uitverkopen… Dat is echt crazy. Het is een droom die uitkomt eigenlijk.”

Bizzey geeft op 16 februari een concert in AFAS Live onder de naam What Would Jesus Do?. “Het wordt super-episch en on-Nederlands. Er is nog nooit een artiest geweest die een halve ton uit eigen portemonnee opgooit om te doen wat ‘ie wil. Ik zit nu met een team van investeerders en die zeggen na een tijdje: dit wordt te gek. Ik heb schijt, het wordt gewoon vet. Yellow Claw en het management van Famke Louise deed ik ook niet voor geld. Dit is gewoon een bucketlistding, dus ik wil dat het gebeurt precies zoals het in mijn hoofd zit. Ik ga er geen euro winst op maken. Sterker nog; ik verlies er geld mee. Maar ik kan beloven dat het de allersickste show wordt ooit in Nederland gegeven.”