METRO’S 5 CONCERTEN DIE IN DE VERKOOP GAAN #24

Kerstmis is een tijd van tradities. Zo zijn verlichte dennenbomen, de ezel en de os, Home Alone en de Kerstman onlosmakelijk met de feestdagen verbonden. Zo ook de kerstmuziek van Mariah Carey. „Ik ben vastbesloten om van iedere kerst een mooie feestdag te maken”, zegt ze tegen Metro.

Na Madonna en Rihanna is Mariah Carey de bestverkopende zangeres van de afgelopen drie decennia. In de VS scoorde ze achttien nummer 1-hits, net zoveel als Elvis Presley en maar twee minder dan recordhouder The Beatles. Haar meest iconische song is ‘All I Want For Christmas Is You’ uit 1994. Er is geen enkel liedje van haar dat zo vaak gedraaid is dan deze ongekend vrolijke kerstsingle. „Het is een waanzinnig gevoel wanneer de liedjes die je gemaakt hebt ieder jaar weer terugkomen, zeker omdat ik zelf zo dol ben op kerst”, zegt de diva trots. „Toen ik opgroeide, fantaseerde ik er altijd over om een kerstplaat te maken, maar ik had niet verwacht dat het al op zo’n vroeg moment in mijn carrière zou gebeuren.”

‘All I Want For Christmas Is You’ is afkomstig van het album Merry Christmas. Carey had destijds pas drie studioalbums opgenomen en haar carrière zat behoorlijk in de lift, terwijl kerstalbums begin jaren 90 nog vooral gemaakt werden door artiesten die hun hoogtijdagen al achter zich hadden liggen. „Ik dacht echt dat het een enorm risico zou zijn, maar de platenmaatschappij vond het een goed idee”, zegt het pop-icoon terugkijkend op de plannen. Haar toenmalige platenbaas en echtgenoot wist Carey van zijn idee te overtuigen en hij kreeg gelijk: naar schatting zijn er wereldwijd ruim vijftien miljoen exemplaren van verkocht, net iets minder dan van de legendarische kerstalbums van Bing Crosby (1945) en Elvis Presley (1957).