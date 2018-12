Met Metrolezers een dagje Serious Request

Uitverkochte concerthallen, awards waar je een prijzenkast mee kunt vullen en enorm veel hits. De Britse girlband Little Mix is sinds het winnen van The X Factor UK in 2011 niet meer weg te denken uit de muziekwereld. Op 16 november kwam hun nieuwe vijfde album genaamd LM5 uit. Genoeg reden om even met de meiden te kletsen over een aantal nieuwe liedjes die ze hebben gemaakt.

The cure

„Dit nummer gaat echt over onze ontwikkeling. We leerden van onszelf houden toen we een jaar of achttien waren. Vervolgens kwamen we in de muziekindustrie terecht, waar ervoor gezorgd werd dat we niet meer van onszelf hielden”, vertelt Jade Thirlwall. Bandlid Jesy Nelson is het met haar eens. „Uiteindelijk ga je jezelf vergelijken met anderen en denken ‘ik zou er ook zo en zo uit moeten zien’. Nu pas kijken we naar onszelf en denken we ‘we zijn zo blij met wie we zijn’. We trekken ons niks meer aan van wat mensen in de media en op social media over ons zeggen, we zijn gewoon blij met onszelf. Het hele album probeert die boodschap over te dragen. Je moet gewoon blij zijn met wie je bent. De manier waarop je gemaakt bent is perfect.”