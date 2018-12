Marco Borsato dolblij met zege Feyenoord op PSV

Waar een dag eerder nog hard werd gejuicht na de doelpunten van Feyenoorders Nicolai Jørgensen en Sam Larsson is nu de geïmproviseerde studio van Radio 10 ingericht. DJ Gerard Ekdom en Marco Borsato zitten rond 07:30 uur al klaar in een van de skyboxen van De Kuip om de aftrap van de Top 4000 te doen. Althans, dat gaat over anderhalf uur op het heilige gras van Stadion Feijenoord gebeuren.

In het doel hangt een spandoek met daarop groot ‘Top 4000’ afgedrukt. De nullen zijn gaten, waar Borsato straks doorheen moet schieten om de lijst van het radiostation officieel te lanceren. Even verderop loopt Erwin Beltman met zijn team over het veld om de oneffenheden glad te strijken die tijdens Feyenoord-PSV zijn ontstaan. De 2-1 zege is hét gesprek in het studiootje, vlak voor de uitzending van ‘Ekdom in de morgen’ begint.

Borsato, samen met zijn zoon groot fan van AZ, is dolblij met de overwinning van Feyenoord. Dat heeft niets te maken met zijn voorkeur voor de club uit Alkmaar maar met zijn tiende concert in De Kuip op woensdag 29 mei. „Dankzij de drie punten tegen PSV is de kans kleiner geworden dat Feyenoord meedoet aan de play-offs om Europees voetbal”, zegt de zanger. „Dan kunnen wij eerder het stadion in om alles op te bouwen. Als ze wel play-offwedstrijden moeten spelen, kunnen wij pas tien dagen later beginnen en moeten we echt dag en nacht doorwerken om het stadion klaar te maken voor mijn concert. Het wordt een heel grote productie, dus als Feyenoord na de reguliere competitie nog in actie komt wordt het heel spannend voor ons om alles tijdig rond te krijgen.”

Duivels dilemma

We leggen Borsato een keuze voor, die betrekking heeft op de wedstrijd Feyenoord-AZ op 20 april: winst AZ zodat Feyenoord is veroordeeld tot de play-offs of een overwinning van de Rotterdammers, waardoor zijn favoriete club Europees voetbal misloopt? „Jeetje, wat een duivels dilemma! Daar wil ik écht geen antwoord op geven, onmogelijk. Dan moet het op die dag maar bepaald worden door het lot. De rest van het seizoen ben ik uiteraard sowieso voor Feyenoord.”

Terwijl het nieuws van 8 uur wordt voorgelezen krijgt Borsato vlak voor het begin van de uitzending nog wat haarlak opgespoten. Ook wordt zijn make-up bijgewerkt. Het mag dan wel radio zijn, fotografen en cameramannen verdringen zich in de kleine studio om Borsato vast te leggen. Het liefst met op de achtergrond de prachtige grasmat. Om de stemming er een beetje extra in te brengen, start Ekdom zijn programma met ‘Binnen’ van de zanger die naast hem druk zit mee te zingen en swingen.

Als de hit uit 2000 is afgelopen worden direct herinneringen aan het stadion opgehaald. Borsato trad er al negen keer op en zal dat volgend jaar niet alleen voor de tiende keer, maar ook voor de elfde en twaalfde keer doen. In 2004 was hij er voor het laatst. „Toen regende het en wilde ik als afsluiter van de piano springen. Die was door de druppels spekglad, dus ik viel head first naar beneden. De volgende dag kon ik niet lopen…”

Fenomenaal

De komst van modernere stadions met een dag heeft ervoor gezorgd dat hij pas na vijftien jaar terugkeert in Stadion Feijenoord. Borsato: „Binnen hoef je nu eenmaal geen rekening te houden met de weersomstandigheden, dat is een groot voordeel. Maar in de buitenlucht optreden heeft iets extra’s, zeker in zo’n stadion. Het geluid is altijd goed, daar hoeven we ons nooit zorgen over te maken. Prince speelde hier niet voor niets ooit drie uur lang. Drie uur! Fenomenaal. Het is altijd blijven kriebelen om hier nog een keer terug te keren. Het was hét poppodium van Nederland en dat gaat het weer worden, want na mij volgen er concerten van internationale artiesten.”

Het is duidelijk dat Borsato nauwelijks kan wachten tot hij weer mag optreden in Rotterdam-Zuid. Hij wijst naar de tribune waar zondag de PSV-supporters in het uitvak zaten. „Kijk, aan die kant van het stadion komt het podium. Daardoor verliezen we wel wat zitplaatsen, maar die winnen we op het veld weer terug. We kunnen ongeveer 47.000 kaartjes verkopen. Je kunt je niet voorstellen hoe het is om voor zo ontzettend veel mensen op te treden. Tijdens concerten staat er altijd een mannetje bij het hoofdgeluid die de beweging van het stadion in de gaten houdt. Hij houdt een metertje in de gaten met de kleuren geel, oranje en rood. Zodra hij rood ziet oplichten moeten alle schuiven van het geluid dicht, zodat de mensen niet meer springen en het stadion niet te veel beweegt. Dat tijdens mijn concerten al een paar keer voorgekomen.”

Woordgrap

Op deze vroege ochtend zit er niemand op de tribune. Er lopen een paar schoonmakers rond om de rotzooi op te ruimen van de fans die naar Feyenoord-PSV hebben gekeken. In de skybox van Radio 10 vertelt Ekdom dat luisteraars kunnen gokken hoeveel pogingen Borsato nodig heeft om door een van de drie gaten te schieten. De Marco BorsaToto, noemt de woordgrapspecialist het.

„Ik heb nog niet kunnen oefenen met schieten en begin nu toch een beetje nerveus te worden”, zegt Borsato. „Ik heb allerlei visioenen gehad dat ik de bal hoog over het doel zou schieten enzo. Gelukkig heb ik er de hele dag voor uitgetrokken…”

Marco Borsato met zijn Top 4000 Award. Foto: ANP

Voordat hij mag afdalen naar het veld, krijgt de 51-jarige zanger de Top 4000 Award overhandigd omdat hij met maar liefst 25 nummers in de lijst staat. Het liedje ‘Dochters’ staat met de twintigste plaats het hoogst genoteerd. Borsato kan zijn oren niet geloven. „Ik sta perplex. Met 25 nummers? Dat is bijna mijn hele oeuvre, haha. Het is een mooi compliment voor de Nederlandse muziek. En zelf mag ik er ook best trots op zijn, denk ik.”

Grasmeester Beltman komt een kijkje nemen in de studio. Borsato en hij kennen elkaar goed, al was de ‘terreinknecht’ niet zo blij met de bekendmaking van de nieuwe reeks Kuipconcerten. Borsato zette met kalk zijn eigen naam op de middenstip van het stadion. „Hij bleef maar met kalk spuiten. Vervolgens ging het er niet meer af”, zegt Beltman nee schuddend. „Zijn naam heeft 2,5 week op het veld gestaan!”

Dan is het eindelijk zover. Marco Borsato loopt door de beroemde spelerstunnel het veld op met zwarte voetbalschoenen aan zijn voeten. „Het is lang geleden dat ik die heb aangehad. Ik denk dat ik een jaar of 15 was. Later heb ik een paar keer meegedaan met zo’n sterrenelftal, maar dat ik echt op voetbal zat is heel lang geleden. En ik was keeper! Ik hield dus vooral ballen uit het doel en nu moet ik ‘m erin schieten.”

Marco Borsato had vijftien jaar geleden voor het laatst voetbalschoenen aan. Foto: ANP

Zijn eerste poging is niet slecht. De bal beland zo’n tien centimeter naast het meest rechtste gat. Poging twee verdwijnt over het doel en ook zijn derde schot mist de juiste richting. Maar dan, na een extra geconcentreerde aanloop, knalt Borsato de bal door een van de gaten. Als een ware Jack van Gelder schreeuwt Ekdom het uit van geluk.

Als het hele circus weer naar de skybox moet worden verplaatst, ziet Borsato zijn kans schoon. Zo vaak loopt hij tenslotte niet op voetbalschoenen in De Kuip. Met de bal aan zijn voet trekt hij nog een sprint richting de middenlijn, waar hij nog één keer gretig uithaalt. „Het was erg indrukwekkend om op dit veld te mogen staan en zelfs een bal op doel te mogen schieten. Ik ben best tevreden met vier pogingen.” Hij kijkt door de ruit naar buiten en wijst. „Kijk, daar valt de zon voor het eerst deze ochtend het stadion binnen. Wat een prachtig gezicht.”

Ja, Borsato is weer een beetje verliefder geworden op De Kuip. Nu moet hij toch echt een half jaar wachten voordat hij er weer mag staan.