Little Mix: 'Girlbands zijn geen slappe hap'

Uitverkochte concerthallen, awards waar je een prijzenkast mee kunt vullen en enorm veel hits. De Britse girlband Little Mix is sinds het winnen van The X Factor UK in 2011 niet meer weg te denken uit de muziekwereld. Op 16 november kwam hun nieuwe vijfde album genaamd LM5 uit. Genoeg reden om even met de meiden te kletsen over een aantal nieuwe liedjes die ze hebben gemaakt.

The cure

„Dit nummer gaat echt over onze ontwikkeling. We leerden van onszelf houden toen we een jaar of achttien waren. Vervolgens kwamen we in de muziekindustrie terecht, waar ervoor gezorgd werd dat we niet meer van onszelf hielden”, vertelt Jade Thirlwall. Bandlid Jesy Nelson is het met haar eens. „Uiteindelijk ga je jezelf vergelijken met anderen en denken ‘ik zou er ook zo en zo uit moeten zien’. Nu pas kijken we naar onszelf en denken we ‘we zijn zo blij met wie we zijn’. We trekken ons niks meer aan van wat mensen in de media en op social media over ons zeggen, we zijn gewoon blij met onszelf. Het hele album probeert die boodschap over te dragen. Je moet gewoon blij zijn met wie je bent. De manier waarop je gemaakt bent is perfect.”

De meiden van Little Mix van links naar rechts: Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall en Perrie Edwards. Foto: Sony Music.

Woman’s World

„We hebben dingen meegemaakt die we niet mee hadden moeten maken nadat we X Factor hadden gewonnen. Het standaardoordeel is dat girlbands niet werken. Wij hebben iedereen het tegendeel bewezen door te laten zien dat girlbands ook heel succesvol kunnen zijn. Dat we een girlband zijn wil niet zeggen dat we slappe hap, modepopjes of lustobjecten zijn. Wij zijn vier enorm getalenteerde meiden, laten we wel wezen”, stelt Leigh-Anne Pinnock.

Strip

„Dit liedje gaat over accepteren wie je bent, dus geen make-up of andere poespas. Als mensen je niet accepteren voor wie je bent, dan verdienen ze je niet”, constateert Jesy. Perrie Edwards knikt instemmend. „Jij bent niet degene die ongelukkig is, het zijn andere mensen die over je oordelen, je vergelijken en bepaalde ideeën in je hoofd stoppen die ervoor zorgen dat jij je ongelukkig voelt.”

De meiden van Little Mix van links naar rechts: Leigh-Anne Pinnock, Jesy Nelson, Perrie Edwards en Jade Thirlwall. Foto: Sony Music.

The National Manthem

„Oorspronkelijk gaat dat liedje over ons alle vier. We wilden een liedje aan onze vriendjes schrijven dat zegt ‘je kunt haar maar beter goed behandelen’”, vertelt Leigh-Anne. Toch is het liedje niet alleen bedoeld voor hun vriendjes. Het is ook een manier om elkaar op te peppen en te helpen herinneren wat voor een „bad bitches” ze wel niet zijn. „Het is belangrijk om dat regelmatig tegen jezelf te zeggen”, vult Leigh-Anne aan.

More Than Words

„Kamille (Britse singer-songwriter) heeft deze track voor ons geschreven. Liedjes als Black Magic en Shoutout To My Ex zijn ook van haar. We hadden moeite met het maken van ons tweede of derde album. We waren bezorgd over onze toekomst en over of onze muziek wel goed genoeg was. Kamille is degene die ons gered heeft. We hebben haar andersom ook gered. Ze was een accountant of iets in die richting, maar haar droom was om songwriter te worden. Haar droom uitgekomen dankzij mensen zoals wij”, stelt Jade.

Joan Of Arc

„Je hebt geen man nodig in je leven om je sterk, sexy en als een echte vrouw te laten voelen. Als ik van je houd, is dat omdat ik van je wil houden en niet omdat ik je nodig heb”, constateert Jesy. Ook Perrie weet dat je beeld van relaties anders is als je nog jong bent. „Ik denk dat als je jong bent en een relatie hebt, je dan denkt dat dat het meest belangrijke is. Vervolgens realiseer je je dat jij je eigen leven te leiden hebt. Uiteindelijk vind je iemand anders die daarbij past en dat is gewoon een beter vorm van liefde.”