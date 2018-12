Lady Gaga in tranen bij eerste live-versie Shallow

Het was misschien wel de acteerverrassing van het jaar: Lady Gaga in A Star is Born. De film was zeer goedbezocht en ook de tracks die in de film gezongen worden waren de afgelopen maanden mateloos populair. Maar tot op heden had Lady Gaga de grote hit Shallow uit de film nog niet live gezongen.

Dat deed ze nu wel tijdens de aftrap van haar mega spectaculaire show Enigma die vanaf vrijdag te zien is in het Park Theater van Park MGM in Las Vegas.

Impact

De show bevat enorm veel verkleedpartijen van de zangeres, die allemaal aansluiten bij haar muziekvideo's. In totaal zijn er 21 nummers te horen, waaronder dus het voor een Grammy-genomineerde Shallow uit A Star is Born.

En terwijl Gaga Shallow voor het eerst live zong, aan het einde van de spectaculaire voorstelling, moet ze even een traantje laten. In verschillende interviews heeft Gaga toegegeven dat haar rol in de film een enorme impact op haar heeft gehad. Bij The Ellen DeGeneres Show vertelde ze dat ze "letterlijk de avond na de laatste opnames haar haar blond verfde omdat ik er zo snel mogelijk uit wilde."

Geen wonder dus dat de zangeres zo emotioneel wordt tijdens het performen van het nummer. Op videobeelden van de performance is te horen dat fans haar aanmoedigen om door te zingen.