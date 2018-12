Jongeren horen het liefst Queen en Toto in Top 2000

Platen van Queen en Toto zitten enorm in de lift in de jaarlijkse muzieklijst van NPO Radio 2. Wat blijkt? Het zijn juist jonge luisteraars die massaal op deze bands stemmen. “Heel veel van de verrassende verschuivingen komen bij jongeren vandaan”, aldus NPO Radio 2-dj Bart Arens.

De laatste minuten van het jaar worden, traditiegetrouw, afgesloten met Queens magnum opus ‘Bohemian Rhapsody’. De briljante compositie van Freddie Mercury heeft slechts vier keer de pole-position moeten afstaan aan anderen: ‘Imagine’ van John Lennon in 2015, ‘Hotel California’ van Eagles in 2010 en 2014 en ‘Avond’ van Boudewijn de Groot in 2005. De nieuwe biopic Bohemian Rhapsody heeft Queen geïntroduceerd bij een nieuwe generatie en dat vindt zijn weerslag in de twintigste editie van de Top 2000. Van alle stemmen die Queens grootste hit bij elkaar heeft gesprokkeld, is 39 procent afkomstig van stemmers onder de dertig. Dat blijkt uit cijfers van Top 2000-statisticus Tom Goris, die Metro voorafgaand aan de bekendmaking van de lijst heeft mogen inzien.

NPO Radio 2-dj Annemieke Schollaardt, presentatrice van Annemieke’s A-Lijst, heeft wel een verklaring over waarom ‘Bohemian Rhapsody’ zo geliefd is. “Ik heb sterk het idee dat jongeren denken dat het erbij hoort; het is traditie. Of dat jongeren het nummer hebben leren kennen door de Top 2000 en als eerbetoon komt het aan het eind van het jaar weer op nummer 1. Het is leuk hoe dat gaat. Het geeft aan dat het stemmen continu in beweging is, maar dat het niet voor niks is dat op ‘Bohemian Rhapsody’ weer op 1 staat.” Collega Bart Arens, presentator van Aan De Slag!,is het daarmee eens. “Het gaat in tegen het idee dat ‘oudere mensen’ op oude platen stemmen. Het is leuk om te zien hoe de jeugd de Top 2000 omarmd heeft.”

In de top 10 van jongeren tussen de zestien en twintig jaar staan zelfs drie liedjes van Queen. Arens: “Op de stemfinaledag (de laatste stemdag voor de Top 2000, red.) had ik een docente aan de lijn die les gaf in beargumenteren. Haar klas had geen zin in die les, dus toen zei ze: ‘Klap jullie laptopjes maar open en dan gaan we de Top 2000-stemlijst invullen. Beargumenteer maar wat erin moet staan.’ En wat was de grote verrassing? Iedereen kwam met Queen aanzetten, omdat ze die film zo ontzettend indrukwekkend vonden en niet omdat papa vond dat ze op die plaat moesten stemmen. Ze zaten ook niet naast hun ouders thuis een lijstje te maken; ze stemden in de klas. Ze brainstormden erover en kwamen uit zichzelf met Queen.”

Top 10 van stemmers 16 t/m 20 jaar

1. Queen – ‘Bohemian Rhapsody’

2. Toto – ‘Africa’

3. Eagles – ‘Hotel California’

4. Billy Joel – ‘Piano Man’

5. Led Zeppelin – ‘Stairway To Heaven’

6. Queen – ‘Don’t Stop Me Now’

7. Coldplay – ‘Fix You’

8. Queen – ‘Love Of My Life’

9. Eminem – ‘Lose Yourself’

10. Colfplay – ‘Viva La Vida’

Toto

Na ‘Bohemian Rhapsody’ blijkt de Toto-hit ‘Africa’ het populairst in de leeftijdsgroep zestien tot en met 25. Zestig procent van alle stemmen op deze klassieker uit 1982 komt van jongeren vandaan. Het nummer komt daardoor de top 10 binnen. De dj’s kunnen dat plotselinge succes niet verklaren, behalve dat het te horen was in een aflevering van Scrubs en in de videogame Grand Theft Auto: Vice City. Daarnaast zijn er talloze housemixen van te vinden op YouTube. “Ik heb er zelf ook eentje gemaakt, in de tijd dat Eric Prydz een hit had met ‘Call On Me’ (2004, red.)”, onthult Arens. “Toen ik bij de platenmaatschappij kwam, kreeg ik te horen dat iemand anders me al voor was geweest. De plaat was toen al enorm populair.”

Billy Joels ‘Piano Man’ komt mede dankzij stemmers onder de dertig voor het eerst de top 3 binnen. “‘Piano Man’ past bij veel dingen en het is heel beeldend”, aldus Schollaardt. “Er zit ook echt een boodschap achter. Het zou in iedere Netflix-serie kunnen zitten.” Arens zag tijdens een concert van Billy Joel hoe verschillende generaties dat nummer meezongen. “Het hele idee van de eerste Top 2000 was: welke nummers gaan we meenemen naar het nieuwe millennium? Welke mogen we echt niet vergeten? Het blijkt dat het gewerkt heeft, want de platen die worden meegenomen krijgen niet alleen stemmen van mensen die het hebben meegemaakt, maar ook van jongeren die het hebben geadopteerd.”

Top 10 van stemmers 21 t/m 25 jaar

1. Queen – ‘Bohemian Rhapsody’

2. Toto – ‘Africa’

3. Billy Joel – ‘Piano Man’

4. Eagles – ‘Hotel California’

5. Dire Straits – ‘Sultans Of Swing’

6. Coldplay – ‘Fix You’

7. Led Zeppelin – ‘Stairway To Heaven’

8. Pink Floyd – ‘Wish You Were Here’

9. Jason Paige – ‘Gotta Catch ’Em All (Pokémon Theme Song)’

10. Linkin Park – ‘In The End’

Pokémon

In 2015 kwam ‘Gotta Catch ’Em All’ van Jason Paige, beter bekend als de tune van de tekenfilmserie Pokémon, de Top 2000 binnen en sindsdien is het nummer ieder jaar gestegen. Dat is in zijn geheel aan jonge stemmers te danken. “Ik heb die plaat een keer gedraaid tijdens de Top 2000 en ineens liep er iemand in een Pikachu-pak door het Top 2000 Café!”, lacht Arens. “Een hele groep jongeren had een ticket bemachtigd voor het moment dat de Pokémon-tune voorbijkwam. Ik had Pokémonzelf een beetje gemist, maar toen ik iemand zag die een beetje emotioneel werd bij dat nummer, dacht ik: jemig, dan hoort ‘ie gewoon echt in de Top 2000.”

De kritieken dat de Top 2000 te weinig verandert, wijzen de dj’s van de hand. “De lijst wordt alleen maar interessanter naarmate ‘ie langer doorgaat, omdat je dan het effect ziet van muzikale opvoeding”, voorziet Schollaardt. Tegelijkertijd, klassiekers blijven klassiekers. “De platen die zijn opgebouwd uit échte instrumenten die blijven voor altijd”, meent Arens. “Als ik terugluister naar dat synthesizergeluidje van Simple Minds klinkt dat toch minder vet dan ik me kon herinneren. ‘Hotel California’ klinkt over vijftien jaar nog steeds als een klassieker, terwijl je van Avicii dan misschien denkt: dat kan écht niet meer! Net zoals nu met de meeste dance uit de ‘90s.”

De Top 2000 start Eerste Kerstdag om 8.00 uur op NPO Radio 2 en duurt tot en met de jaarwisseling. De hele lijst staat vanavond op nporadio2.nl/top2000.